होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

ऑस्ट्रेलिया ने एकमात्र टेस्ट मैच में टीम इंडिया को रौंदा, 12-4 से दौरा किया अपने नाम

Mar 08, 2026 01:14 pm ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने एकमात्र टेस्ट मैच में टीम इंडिया को बुरी तरह रौंद दिया है। 10 विकेट से इस टेस्ट मैच को जीतकर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 12-4 से दौरा अपने नाम किया है। सिर्फ टी20 सीरीज भारत जीता।

ऑस्ट्रेलिया ने एकमात्र टेस्ट मैच में टीम इंडिया को रौंदा, 12-4 से दौरा किया अपने नाम

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर वनडे के बाद टेस्ट सीरीज भी हार गई है। हालांकि, टेस्ट मैच एक ही था, लेकिन उसे बुरी तरह से टीम इंडिया ने गंवाया है। तीसरे ही दिन टेस्ट मैच का नतीजा निकल आया, जिसे मेजबान ऑस्ट्रेलिया 10 विकेट से जीता, क्योंकि 30 रनों का भी टारगेट भारतीय टीम ने नहीं रखा था। इसी के साथ भारतीय टीम इस दौरे को 12-4 से हारी है।

इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3-3 मैचों की टी20 और वनडे सीरीज खेली गई और फिर एक टेस्ट मैच खेला गया। टी20 सीरीज को भारत ने 2-1 से अपने नाम किया, लेकिन वनडे सीरीज में भारतीय टीम का सूपड़ा साफ हो गया और फिर टेस्ट मैच में भी टीम इंडिया को हार मिली। इस तरह सीरीज के लिहाज से 2-1 से भारत को हार मिली और टूर के हिसाब से 12-4 से हार का सामना करना पड़ा।

ये भी पढ़ें:LIVE: इंडिया और न्यूजीलैंड की भिड़ंत, सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में महामुकाबला

एक टी20 मैच के लिए 2 पॉइंट और एक वनडे मैच को जीतने के लिए भी दो ही पॉइंट थे। टेस्ट मैच के लिए चार पॉइंट थे। भारत ने सिर्फ दो टी20 जीते तो उनके खाते में 4 पॉइंट ही रहे, जबकि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 1 टी20 और 3 वनडे मैचों के अलावा टेस्ट मैच भी जीता तो उनके खाते में 12 पॉइंट्स रहे। भारतीय टीम टेस्ट मैच की एक पारी में 200 और एक पारी में 150 तक नहीं पहुंच पाई।

भारत को रविवार 8 मार्च को पर्थ में महिलाओं के एकमात्र डे-नाइट टेस्ट के तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 10 विकेट की करारी हार का सामना करना पड़ा। भारत टीम अपनी दूसरी पारी में छह विकेट पर 105 रन से आगे खेलते हुए 149 रन पर सिमट गई, जिसमें प्रतिका रावल ने 137 गेंद में 63 रन की पारी खेली। भारत की टीम दूसरी पारी में 48.2 ओवर में सिमट गई। एशले गार्डनर (आठ रन पर दो विकेट) ने कल की दोनों नाबाद बल्लेबाजों स्नेहा राणा (30) और प्रतिका को आउट किया। एलेना किंग ने भी 23 रन देकर दो विकेट चटकाए।

ऑस्ट्रेलिया की सबसे सफल गेंदबाज लूसी हैमिल्टन रहीं जिन्होंने 32 रन पर तीन विकेट चटकाए जबकि एनाबेल सदरलैंड ने भी 15 रन पर दो विकेट हासिल किए। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए सिर्फ 25 रन की दरकार थी और सलामी बल्लेबाजों जॉर्जिया वोल (नाबाद 16) और फोबे लिचफील्ड (नाबाद 11) ने 4.3 ओवर में ही बिना विकेट खोए 28 रन बनाकर मेजबान टीम को जीत दिला दी। इससे पूर्व भारत ने पहली पारी में 198 रन बनाए थे जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने एनाबेल सदरलैंड के 129 रन की मदद से 323 रन बनाकर मेजबान टीम को पहली पारी में अहम बढ़त दिलाई थी।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


विशेषज्ञता:

क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट


ट्विटर प्रोफाइल
लिंक्डइन और पढ़ें
Indian Women Cricket Team
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, लाइव स्कोर, क्रिकेट शेड्यूल, T20 वर्ल्ड कप 2026, T20 वर्ल्ड कप 2026 शेड्यूल और T20 वर्ल्ड कप 2026 प्वाइंट टेबल की पूरी जानकारी और खिलाड़ियों के आंकड़े हिंदी में पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।