ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 9 दिसंबर से शुरू हो रहे पहले टेस्ट के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। नाथन लायन और मार्नस लाबुशेन जैसे स्टार खिलाड़ियों को टीम से बाहर का रास्ता दिखाया गया है।

ऑस्ट्रेलिया ने 9 दिसंबर से न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरू हो रही 4 मैच की टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। टीम का ऐलान करते हुए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कई बड़ी फैसले लिए हैं। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने अनुभवी स्पिनर नाथन लियोन को लेकर सब्र खो दिया है, और इस दाएं हाथ के गेंदबाज को अहम ट्रांस-तस्मान मुकाबले के लिए टीम से बाहर कर दिया गया है। इसके अलावा लंबे समय से खराब फॉर्म से जूझ रहे दाएं हाथ के बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन को भी टीम से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। लाबुशेन के बल्ले से आखिरी टेस्ट शतक जुलाई 2023 में आया था।

नाथन लायन की जगह किसे मिली टीम में जगह? ऑस्ट्रेलिया की टीम में नाथन लायन की जगह ऑफ-स्पिनर कोरी रोचिचियोली ने ले ली है, जो ऑस्ट्रेलिया के घरेलू शेफील्ड शील्ड कॉम्पिटिशन में बल्ले और गेंद से हाल ही में कुछ अच्छे प्रदर्शन के बाद पर्थ में अपने घरेलू मैदान पर टेस्ट डेब्यू कर सकते हैं। उनके अलावा बाएं हाथ के बैटर जैक क्लेटन भी अपने घरेलू समर में अच्छी शुरुआत के बाद टेस्ट डेब्यू कर सकते हैं।

मार्नस लाबुशेन की जगह नंबर-3 पर खेल सकते हैं स्टीव स्मिथ मार्नस लाबुशेन को इस महीने की शुरुआत में सिलेक्शन चेयर जॉर्ज बेली ने बताया था कि न्यूजीलैंड के साथ सीरीज के लिए उनके नाम पर विचार नहीं किया जाएगा। पहले टेस्ट के लिए XI में उनकी जगह साथी राइट-हैंडर स्टीव स्मिथ ले सकते हैं, क्योंकि पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पिछले महीने गर्दन की चोट के कारण साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज का आखिरी मैच नहीं खेल पाए थे।

मार्नस लाबुशेन का पिछली 20 पारियों में प्रदर्शन लाबुशेन की अगर टेस्ट क्रिकेट में पिछली 20 पारियों पर नजर डालें तो वह दो ही बार 50 रन का आंकड़ा पार कर पाए हैं। वहीं 11 बार वह 20 रन का आंकड़ा तक नहीं पार कर पाए। इतने मौके देने के बावजूद भी जब वह नंबर-3 की पोजिशन पर रन नहीं बना पाए तो चयनकर्ताओं ने उन्हें बाहर करने का फैसला किया। पिछले साउथ अफ्रीका दौरे पर भी उन पर तलवार लटकी हुई थी, हालांकि इसके बावजूद लाबुशेन का चयन हुआ, मगर वहां भी उन्होंने निराश ही किया।

14वें खिलाड़ी का ऐलान कुछ दिन में होगा ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए अभी 13 खिलाड़ियों की टीम का ऐलान किया है, 14वें प्लेयर का ऐलान घरेलू टूर्नामेंट शेफील्ड शील्ड के छठे राउंड के बाद किया जाएगा।

ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड पहला टेस्ट कब और कहां खेला जाएगा? ऑस्ट्रेलिया बनाम न्यूजीलैंड पहला टेस्ट 9 दिसंबर से पर्थ में खेला जाएगा। इस टेस्ट मैच के लिए ही टीम का ऐलान हुआ है। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड बाकी तीन मैचों के लिए स्क्वाड का ऐलान बाद में करेगी।

ऑस्ट्रेलिया स्क्वाड: पैट कमिंस (कप्तान), स्कॉट बोलैंड, एलेक्स कैरी, जैक क्लेटन, कैमरून ग्रीन, जोश हेज़लवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, माइकल नेसर, मैथ्यू रेनशॉ, कोरी रोचिचियोली, स्टीव स्मिथ, मिशेल स्टार्क

ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज शेड्यूल: पहला टेस्ट: 9-13 दिसंबर, पर्थ

दूसरा टेस्ट: 17-21 दिसंबर, एडिलेड

तीसरा टेस्ट: 26-30 दिसंबर, मेलबर्न