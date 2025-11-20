Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Australia announces playing XI for the first Ashes Test against England Steve Smith Captain 2 Players Debut
इंग्लैंड के खिलाफ पहले एशेज टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया ने किया प्लेइंग XI का ऐलान, 15 साल बाद होगा ऐसा

इंग्लैंड के खिलाफ पहले एशेज टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया ने किया प्लेइंग XI का ऐलान, 15 साल बाद होगा ऐसा

संक्षेप: 15 साल बाद ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में ऐसा हो रहा है जब दो खिलाड़ियों को एक साथ डेब्यू का मौका मिल रहा है। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में जेक वेदराल्ड और ब्रेंडन डोगेट डेब्यू करने वाले हैं।

Thu, 20 Nov 2025 11:07 AMLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेली जाने वाली 'एशेज 2025' का आगाज शुक्रवार 21 नवंबर से होने जा रहा है। सीरीज का पहला मुकाबला पर्थ में खेला जाएगा और इस टेस्ट मैच के लिए मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने अपनी प्लेइंग XI का ऐलान कर दिया है। पैट कमिंस अपनी चोट से पूरी तरह से उबर नहीं पाए हैं, जिस वजह से इस टेस्ट मैच में स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलियाई टीम की कमान संभालेंगे। वहीं 15 साल बाद ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में ऐसा हो रहा है जब दो खिलाड़ियों को एक साथ डेब्यू का मौका मिल रहा है। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में जेक वेदराल्ड और ब्रेंडन डोगेट डेब्यू करने वाले हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
ये भी पढ़ें:रूट मिटाना चाहेंगे ये कलंक; पोंटिंग को पछाड़ने पर होगी नजरें, सचिन नंबर-1

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट में आखिरी बार 2010-11 में ऐसा हुआ था, जब एक मैच में दो खिलाड़ियों को डेब्यू करने का मौका मिला था। उस समय उस्मान ख्वाजा और माइकल बीर ने एकसाथ डेब्यू किया था।

इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया XI: उस्मान ख्वाजा, जेक वेदरल्ड, मार्नस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ (कप्तान), ट्रैविस हेड, कैमरन ग्रीन, एलेक्स कैरी (विकेट कीपर), मिशेल स्टार्क, नाथन लियोन, ब्रेंडन डॉगेट, स्कॉट बोलैंड

उस्मान ख्वाजा की 2022 में टेस्ट टीम में वापसी के बाद वेदरल्ड उनके 7वें ओपनिंग पार्टनर होंगे। 31 साल के लेफ्ट-हैंडर वेदरल्ड पिछली गर्मियों में शेफील्ड शील्ड में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे।

ये भी पढ़ें:डेरिल मिशेल vs विराट कोहली: 56 वनडे के बाद कौन किससे आगे, आंकड़े कर देंगे हैरा

वहीं 31 साल के डॉगेट ने भी उतने ही शानदार घरेलू फॉर्म के दम पर अपना पहला इंटरनेशनल कैप हासिल किया है। वह पिछले 18 महीनों से टेस्ट टीम में छाया रहे हैं और पैट कमिंस और जोश हेजलवुड दोनों के चोटिल होने से उन्हें मौका मिला है।

कैमरन ग्रीन पूरी तरह फिट हो गए हैं जिस वजह से ब्यू वेबस्टर को प्लेइंग XI में जगह नहीं मिली है, मिचेल मार्श और कैमरून ग्रीन की गैरमौजूदगी में इस हरफनमौला का बैट से एवरेज 35 का तो बॉल से 23 का रहा है। ग्रीन एक साल पहले हुई पीठ की सर्जरी के बाद एक पूरी तरह से ऑलराउंडर के तौर पर अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेलने के लिए तैयार हैं।

बता दें, बुधवार को इंग्लैंड ने पहले टेस्ट के लिए अपने 12 खिलाड़ियों की घोषणा की थी, जिसमें शोएब बशीर अकेले स्पिनर के रूप में शामिल थे, इसके अलावा चार तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर, ब्रायडन कार्स, गस एटकिंसन और मार्क वुड शामिल थे।

इंग्लैंड टीम: बेन स्टोक्स (कप्तान), हैरी ब्रूक (उपकप्तान), जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, शोएब बशीर, जैकब बेथेल, ब्रायडन कार्स, जैक क्रॉली, बेन डकेट, विल जैक्स, ओली पोप, मैथ्यू पॉट्स, जो रूट, जेमी स्मिथ (विकेट कीपर), जोश टंग, मार्क वुड

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
Australia Cricket Team Australia vs England England vs Australia अन्य..
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |