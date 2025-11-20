इंग्लैंड के खिलाफ पहले एशेज टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया ने किया प्लेइंग XI का ऐलान, 15 साल बाद होगा ऐसा

संक्षेप: 15 साल बाद ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में ऐसा हो रहा है जब दो खिलाड़ियों को एक साथ डेब्यू का मौका मिल रहा है। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में जेक वेदराल्ड और ब्रेंडन डोगेट डेब्यू करने वाले हैं।

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेली जाने वाली 'एशेज 2025' का आगाज शुक्रवार 21 नवंबर से होने जा रहा है। सीरीज का पहला मुकाबला पर्थ में खेला जाएगा और इस टेस्ट मैच के लिए मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने अपनी प्लेइंग XI का ऐलान कर दिया है। पैट कमिंस अपनी चोट से पूरी तरह से उबर नहीं पाए हैं, जिस वजह से इस टेस्ट मैच में स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलियाई टीम की कमान संभालेंगे। वहीं 15 साल बाद ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में ऐसा हो रहा है जब दो खिलाड़ियों को एक साथ डेब्यू का मौका मिल रहा है। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में जेक वेदराल्ड और ब्रेंडन डोगेट डेब्यू करने वाले हैं।

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट में आखिरी बार 2010-11 में ऐसा हुआ था, जब एक मैच में दो खिलाड़ियों को डेब्यू करने का मौका मिला था। उस समय उस्मान ख्वाजा और माइकल बीर ने एकसाथ डेब्यू किया था।

इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया XI: उस्मान ख्वाजा, जेक वेदरल्ड, मार्नस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ (कप्तान), ट्रैविस हेड, कैमरन ग्रीन, एलेक्स कैरी (विकेट कीपर), मिशेल स्टार्क, नाथन लियोन, ब्रेंडन डॉगेट, स्कॉट बोलैंड

उस्मान ख्वाजा की 2022 में टेस्ट टीम में वापसी के बाद वेदरल्ड उनके 7वें ओपनिंग पार्टनर होंगे। 31 साल के लेफ्ट-हैंडर वेदरल्ड पिछली गर्मियों में शेफील्ड शील्ड में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे।

वहीं 31 साल के डॉगेट ने भी उतने ही शानदार घरेलू फॉर्म के दम पर अपना पहला इंटरनेशनल कैप हासिल किया है। वह पिछले 18 महीनों से टेस्ट टीम में छाया रहे हैं और पैट कमिंस और जोश हेजलवुड दोनों के चोटिल होने से उन्हें मौका मिला है।

कैमरन ग्रीन पूरी तरह फिट हो गए हैं जिस वजह से ब्यू वेबस्टर को प्लेइंग XI में जगह नहीं मिली है, मिचेल मार्श और कैमरून ग्रीन की गैरमौजूदगी में इस हरफनमौला का बैट से एवरेज 35 का तो बॉल से 23 का रहा है। ग्रीन एक साल पहले हुई पीठ की सर्जरी के बाद एक पूरी तरह से ऑलराउंडर के तौर पर अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेलने के लिए तैयार हैं।

बता दें, बुधवार को इंग्लैंड ने पहले टेस्ट के लिए अपने 12 खिलाड़ियों की घोषणा की थी, जिसमें शोएब बशीर अकेले स्पिनर के रूप में शामिल थे, इसके अलावा चार तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर, ब्रायडन कार्स, गस एटकिंसन और मार्क वुड शामिल थे।