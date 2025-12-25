ऑस्ट्रेलिया ने बॉक्सिंग डे टेस्ट के लिए किया टीम का ऐलान, 4 साल बाद हुई इस गेंदबाज की वापसी

संक्षेप: ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ बॉक्सिंग डे टेस्ट के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। स्टीव स्मिथ के साथ एक ऐसे गेंदबाज की टीम में वापसी हुई है जो 4 साल पहले आखिरी टेस्ट मैच खेला था।

ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ 26 दिसंबर से शुरू होने वाले बॉक्सिंग डे टेस्ट के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। स्टीव स्मिथ की इस टेस्ट में वापसी हो रही है, वहीं नियमित कप्तान पैट कमिंस इस मैच के लिए उपलब्ध नहीं है। स्टीव स्मिथ एक बार फिर ऑस्ट्रेलियाई टीम की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। 5 मैच की इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया पहले ही 3-0 की अजेय बढ़त बना चुका है। स्मिथ की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया पहले दो मैच जीता था, वहीं तीसरा टेस्ट उन्होंने पैट कमिंस की अगुवाई में जीता था। इसके अलावा टीम में आकर्षण का केंद्र झाय रिचर्डसन है, जो 4 साल बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम में वापसी कर रहे हैं।

ऑस्ट्रेलिया ने 12 खिलाड़ियों की अपनी इस टीम में एक भी स्पिनर को जगह नहीं दी है। नाथन लॉयन की जगह टीम में आए टॉड मर्फी को भी इस बार स्क्वॉड में नहीं चुना गया है।

तेज गेंदबाज झाई रिचर्डसन, जो 2021 से लंबे फॉर्मेट में नहीं खेले हैं, कंधे की सर्जरी के बाद वापसी कर रहे हैं। उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में लाजवाब प्रदर्शन किया है।

पहले दो टेस्ट खेलने वाले ब्रेंडन डॉगेट और पिंक-बॉल मैच का हिस्सा रहे माइकल नेसर को भी टीम में शामिल किया गया है, ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से पेस अटैक पर फोकस कर रहा है।

चौथे टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम: ट्रैविस हेड, जेक वेदरल्ड, मार्नस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ (कप्तान), उस्मान ख्वाजा, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), कैमरन ग्रीन, मिशेल स्टार्क, स्कॉट बोलैंड, ब्रेंडन डॉगेट, माइकल नेसर, झाई रिचर्डसन

स्मिथ ने कहा कि सिलेक्टर्स कल सुबह MCG की "काफी घास वाली" पिच को एक बार फिर देखना चाहते हैं, ताकि वे अपने पेस अटैक की फाइनल टीम तय कर सकें।

इंग्लैंड पहले ही अपनी प्लेइंग XI का ऐलान कर चुका है। जोफ्रा आर्चर और ओली पोप की जगह टीम में जैकब बेथेल और गस एटकिंसन आए हैं।