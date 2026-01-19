Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Australia announce squad for the T20I Series in Pakistan ahead T20 World Cup 2026
T20 World Cup से पहले की सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम का ऐलान, कई नाम हैं चौंकाने वाले

T20 World Cup से पहले की सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम का ऐलान, कई नाम हैं चौंकाने वाले

संक्षेप:

पाकिस्तान दौरे के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम का ऐलान हो गया है। 3 मैचों की टी20 सीरीज ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान में टी20 विश्व कप से पहले खेलनी है, जो कि ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान दोनों टीमों का ड्रेस रिहर्सल होगा।

Jan 19, 2026 09:15 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

T20 World Cup 2026 से पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान में 3 मैचों टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेलने वाली है। इसी सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम का ऐलान हो गया है, जिसमें कुछ नए नाम देखने को मिले हैं। हालांकि, ज्यादातर उन्हीं खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, जो टी20 वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा हैं, लेकिन टिम डेविड, पैट कमिंस और जोश हेजलवुड अभी भी टी20 टीम से बाहर हैं। हालांकि, ये तीनों खिलाड़ी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम में शामिल हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

कमिंस, हेजलवुड और टिम डेविड ही नहीं, बल्कि ग्लेन मैक्सवेल और नैथन एलिस भी पाकिस्तान का दौरा करने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम का हिस्सा नहीं हैं। सीन एबॉट, माहली बीयर्डमैन, बेन ड्वारशुईस, जैक एडवर्ड्स, मिचेल ओवन, जोश फिलिपी और मैथ्यू रेनशॉ जैसे खिलाड़ियों को मौका मिला है। इन खिलाड़ियों ने अगर पाकिस्तान में अच्छा प्रदर्शन किया तो जो खिलाड़ी चोटिल हैं, उनकी जगह टी20 विश्व कप के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम में चुने जा सकते हैं।

20 साल के माहली बीयर्डमैन को पहली बार ऑस्ट्रेलिया की टीम में जगह मिली है, जिन्होंने बिग बैश लीग में अच्छी गेंदबाजी की है। 6 लिस्ट और 11 टी20 मैच अब तक डोमेस्टिक क्रिकेट में और बीबीएल में खेलने वाले माहली ने बिग बैश लीग में 11 विकेट निकाले हैं और 14 विकेट लिस्ट ए क्रिकेट में उन्होंने चटकाए हैं। ऑलराउंडर जैक एडवर्ड्स भी पहली बार टीम में आए हैं। 25 साल के इस ऑलराउंडर के पास डोमेस्टिक क्रिकेट का अच्छा खासा अनुभव है। बीबीएल में वे इस समय सिडनी सिक्सर्स के लिए खेल रहे हैं।

पाकिस्तान दौरे के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम

मिचेल मार्श (कप्तान), सीन एबॉट,जैवियर बार्टलेट, माहली बीयर्डमैन, कूपर कोनोली, बेन ड्वारशुईस, जैक एडवर्ड्स, कैमरोन ग्रीन, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, मैथ्यू कुहनेमैन, मिच ओवेन, जोश फिलिपी, मैथ्यू रेनशॉ, मैथ्यू शॉर्ट, मार्कस स्टोइनिस और एडम जैम्पा

पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज 29 जनवरी से शुरू होगी। लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में तीनों मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मैच 29 जनवरी को, दूसरा मैच 31 जनवरी को और तीसरा मैच एक फरवरी को खेला जाएगा। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत आएगी, जहां उसको टी20 विश्व कप 2026 के मैच खेलने हैं और पाकिस्तान की टीम श्रीलंका में इस मेगा इवेंट के मैच खेलने के लिए जाएगी।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
Australia Cricket Team
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |