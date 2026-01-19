T20 World Cup से पहले की सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम का ऐलान, कई नाम हैं चौंकाने वाले
पाकिस्तान दौरे के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम का ऐलान हो गया है। 3 मैचों की टी20 सीरीज ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान में टी20 विश्व कप से पहले खेलनी है, जो कि ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान दोनों टीमों का ड्रेस रिहर्सल होगा।
T20 World Cup 2026 से पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान में 3 मैचों टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेलने वाली है। इसी सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम का ऐलान हो गया है, जिसमें कुछ नए नाम देखने को मिले हैं। हालांकि, ज्यादातर उन्हीं खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, जो टी20 वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा हैं, लेकिन टिम डेविड, पैट कमिंस और जोश हेजलवुड अभी भी टी20 टीम से बाहर हैं। हालांकि, ये तीनों खिलाड़ी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम में शामिल हैं।
कमिंस, हेजलवुड और टिम डेविड ही नहीं, बल्कि ग्लेन मैक्सवेल और नैथन एलिस भी पाकिस्तान का दौरा करने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम का हिस्सा नहीं हैं। सीन एबॉट, माहली बीयर्डमैन, बेन ड्वारशुईस, जैक एडवर्ड्स, मिचेल ओवन, जोश फिलिपी और मैथ्यू रेनशॉ जैसे खिलाड़ियों को मौका मिला है। इन खिलाड़ियों ने अगर पाकिस्तान में अच्छा प्रदर्शन किया तो जो खिलाड़ी चोटिल हैं, उनकी जगह टी20 विश्व कप के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम में चुने जा सकते हैं।
20 साल के माहली बीयर्डमैन को पहली बार ऑस्ट्रेलिया की टीम में जगह मिली है, जिन्होंने बिग बैश लीग में अच्छी गेंदबाजी की है। 6 लिस्ट और 11 टी20 मैच अब तक डोमेस्टिक क्रिकेट में और बीबीएल में खेलने वाले माहली ने बिग बैश लीग में 11 विकेट निकाले हैं और 14 विकेट लिस्ट ए क्रिकेट में उन्होंने चटकाए हैं। ऑलराउंडर जैक एडवर्ड्स भी पहली बार टीम में आए हैं। 25 साल के इस ऑलराउंडर के पास डोमेस्टिक क्रिकेट का अच्छा खासा अनुभव है। बीबीएल में वे इस समय सिडनी सिक्सर्स के लिए खेल रहे हैं।
पाकिस्तान दौरे के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम
मिचेल मार्श (कप्तान), सीन एबॉट,जैवियर बार्टलेट, माहली बीयर्डमैन, कूपर कोनोली, बेन ड्वारशुईस, जैक एडवर्ड्स, कैमरोन ग्रीन, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, मैथ्यू कुहनेमैन, मिच ओवेन, जोश फिलिपी, मैथ्यू रेनशॉ, मैथ्यू शॉर्ट, मार्कस स्टोइनिस और एडम जैम्पा
पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज 29 जनवरी से शुरू होगी। लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में तीनों मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मैच 29 जनवरी को, दूसरा मैच 31 जनवरी को और तीसरा मैच एक फरवरी को खेला जाएगा। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत आएगी, जहां उसको टी20 विश्व कप 2026 के मैच खेलने हैं और पाकिस्तान की टीम श्रीलंका में इस मेगा इवेंट के मैच खेलने के लिए जाएगी।