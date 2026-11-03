286 मैच, यादगार पारियां और धमाकेदार प्रदर्शन; ग्लेन मैक्सवेल ने इंटरनेशनल क्रिकेट से लिया संन्यास

ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। उन्होंने अपने करियर में ऑस्ट्रेलिया के लिए कुल 286 मैच खेले, जिनमें 7226 रन बनाए और 136 विकेट लिए। मैक्सवेल 2015 और 2023 के ODI वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे।

ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने मंगलवार को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। 38 साल के मैक्सवेल ने अपने लंबे करियर में ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व करते हुए कुल 286 मैच खेले। इन मैचों में उन्होंने 7226 रन बनाए और 136 विकेट भी लिए। मैक्सवेल उन चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल हैं, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को तीन बड़े विश्व कप जिताने में मदद की। वे 2015 और 2023 के ODI वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे। साथ ही 2021 के T20 वर्ल्ड कप में भी ऑस्ट्रेलिया की जीत का हिस्सा बने।

फॉर्मेट के हिसाब से देखें तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 7 टेस्ट, 149 वनडे और 130 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले। वनडे क्रिकेट में उनके नाम 3990 रन दर्ज हैं, जबकि सबसे छोटे फॉर्मेट टी20 में उन्होंने 2897 रन बनाए। मैक्सवेल को हमेशा आक्रामक बल्लेबाजी और मैच बदलने वाले शॉट्स के लिए जाना जाता रहा।

पॉडकास्ट पर खुद बताई रिटायरमेंट की बात मैक्सवेल ने 'फाइनल वर्ड' पॉडकास्ट पर बात करते हुए अपना फैसला साझा किया। उन्होंने कहा कि थोड़ा दुख जरूर हुआ और होना भी चाहिए था। मैं विक्टोरिया के लिए 50 ओवर और चार दिन के घरेलू मैचों समेत अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा कर रहा हूं। रेड बॉल क्रिकेट से पूरी तरह दूर होने की बात शायद किसी को ज्यादा हैरान नहीं करेगी।

2023 वर्ल्ड कप की वो यादगार पारी मैक्सवेल को सबसे ज्यादा याद किया जाएगा 2023 ODI वर्ल्ड कप में वानखेड़े स्टेडियम में अफगानिस्तान के खिलाफ खेली गई उस ऐतिहासिक पारी के लिए। ऑस्ट्रेलिया को 292 रन का लक्ष्य दिया गया था। टीम 91 रन पर 7 विकेट खो चुकी थी और जीत लगभग असंभव लग रही थी। ऐसे मुश्किल समय में मैक्सवेल ने बल्लेबाजी की और सिर्फ 128 गेंदों पर 201 रन नाबाद बना दिए। उनकी इस पारी में 21 चौके और 10 छक्के शामिल थे।

खास बात यह रही कि ऐंठन की वजह से वे ज्यादातर पारी में दौड़ भी नहीं पा रहे थे। उन्होंने कप्तान पैट कमिंस के साथ आठवें विकेट पर 202 रन की नाबाद साझेदारी की। इसी साझेदारी की वजह से ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट और 19 गेंदें बाकी रहते मैच जीत लिया। इस पारी को कई लोग वनडे क्रिकेट की सबसे शानदार पारियों में से एक मानते हैं।