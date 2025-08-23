Australia A Women vs India A Women, Only unofficial Test India A Women lead by 254 runs Raghvi Bist misses century रोमांचक मोड़ पर पहुंचा भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए मुकाबला, राघवी बिष्ट ने शतक का मौका गंवाया, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Australia A Women vs India A Women, Only unofficial Test India A Women lead by 254 runs Raghvi Bist misses century

रोमांचक मोड़ पर पहुंचा भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए मुकाबला, राघवी बिष्ट ने शतक का मौका गंवाया

इंडिया ए ने दूसरी पारी में 8 विकेट खोकर 260 रन बना लिए हैं। टीम की बढ़ 254 रन की हो गई है। हालांकि बल्लेबाजी राघवी बिष्ट तीसरे दिन शतक लगाने से सिर्फ 14 रन से चूक गईं।

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तानSat, 23 Aug 2025 03:23 PM
share Share
Follow Us on
रोमांचक मोड़ पर पहुंचा भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए मुकाबला, राघवी बिष्ट ने शतक का मौका गंवाया

ऑस्ट्रेलिया ए महिला टीम ने शनिवार को एकमात्र टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल समाप्त होने के समय दूसरी पारी खेल रही इंडिया ए के 260 के स्कोर पर आठ विकेट झटकर मैच पर अपनी पकड़ बना ली है। हालांकि भारत ए के पास अब कुल 254 रन की बढ़त हो गयी है और मुकाबला रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है। एमी एडगर ने चार विकेट चटकाए हैं, इससे पहले सियाना जिंजर ने शतक जड़ा था।

ऑस्ट्रेलिया ने कल के पांच विकेट पर 158 रन से आगे खेलना शुरु किया। निकोल फॉल्टम और सियाना जिंजर ने संभलकर खेलते हुए अपनी टीम को संकट से निकला। दोनों बल्लेबाजों के बीच छठे विकेट के लिए 112 रनों की साझेदारी हुई। इस दौरान निकोस फॉल्टम ने अपना अर्धशतक पूरा किया। वीजे जोशिता ने निकोस फॉल्टम (54) को बोल्ड कर इस साझेदारी का अंत किया।

इसके बाद मेटलन ब्राउन (22) और जॉर्जिया प्रेस्टविज को मिन्नू मनी ने अपना शिकार बनाया। इस दौरान सियाना जिंजर एक छोर थामे रन बनाती रही। नौवें विकेट के रूप में एमी एडगर 13 रन बनाकर आउट हुई। 77वें ओवर की साइमा ठाकोर ने सियाना जिंजर को आउट कर ऑस्ट्रेलिया की टीम की पहली पारी का 305 के स्कोर पर अंत कर दिया। हालांकि उसे छह रनों की मामूली बढ़त मिल गई।

इंडिया ए की ओर से साइमा ठाकोर ने तीन विकेट लिये। राधा यादव और मिन्नू मनी को दो-दो विकेट मिले। तितास साधु, वीजे जोशिता और तनुुश्री सरकार ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।

इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरी इंडिया ए के लिए शेफाली वर्मा और नंदिनी कश्यप की जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 42 रन जोड़े। सियाना जिंजर ने नंदिनी कश्यप (12) को आउटकर इस साझेदारी का अंत किया। दूसरे विकेट के रूप में धारा गुज्जर 20 रन को एमी एडगर ने आउट किया। इसके बाद शेफाली वर्मा उनका अगला शिकार बनी। शेफाली वर्मा ने 58 गेंदों में दो चौके और दो छक्कों की मदद से 52 रनों की पारी खेली। तेजल हसबनिस (39), तनुश्री सरकार (25), मिन्नू मनी (शून्य) और राधा यादव 10 रन बनाकर आउट हुई।

ये भी पढ़ें:एशिया कप में चयन से हैरान रह गए थे रिंकू, खराब प्रदर्शन के कारण नहीं थी उम्मीद

दिन का खेल समाप्त होने से कुछ समय पहले एमी एडगर ने शतक की ओर बढ़ रही राघवी बिष्ट को आउटकर इंडिया ए के बड़े स्कोर की उम्मीदों को झटका दिया। राघवी बिष्ट ने 119 गेंदों में 13 चौकों की मदद से 86 रनों की पारी खेली। स्टंप्स के समय इंडिया ने एक आठ विकेट पर 260 रन बना लिये थे और उसकी बढ़त 254 रनों हो गई थी। वीजे जोशिता (नाबाद नौ) और तितास साधु (नाबाद दो) क्रीज पर मौजूद थे।

ऑस्ट्रेलिया ए की ओर से एमी एडगर ने चार और जॉर्जिया प्रेस्टविज ने दो विकेट लिये। सियाना जिंजर और मेटलन ब्राउन ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया। इंडिया ए महिला टीम ने पहली पारी में 299 रन बनाये थे।

Indian Women Cricket Team
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Delhi Premier League, DPL 2025 Schedule, DPL Points Table, आईपीएल शेड्यूल , आईपीएल पॉइंट्स टेबल , आईपीएल ऑरेंज कैप से जुड़ी खबरें और आईपीएल पर्पल कैप वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |