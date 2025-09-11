भारत A से सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया A को चोट से चौथा झटका, अब ऑलराउंडर आरोन हार्डी हुए बाहर

भारत A के खिलाफ अवे सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया ए को एक और बड़ा झटका लगा है। अब ऑलराउंडर आरोन हार्डी चोट की वजह से सीरीज से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह पर विल सदरलैंड को टीम में शामिल किया गया है।

ऑलराउंडर आरोन हार्डी कंधे की चोट के कारण आस्ट्रेलिया ए के आगामी भारत दौरे से बाहर हो गए हैं।

विक्टोरिया के ऑलराउंडर विल सदरलैंड ऑस्ट्रेलिया की टीम में हार्डी की जगह लेंगे और लखनऊ में होने वाले दो चार दिवसीय मैचों में से दूसरे मैच के लिए टीम में शामिल होंगे।

सदरलैंड पहले से ही दौरे के लिए वनडे टीम का हिस्सा थे और अब लखनऊ में होने वाले दूसरे चार दिवसीय मैच में भी खेलेंगे। वनडे टीम में हार्डी की जगह किसी और खिलाड़ी की घोषणा बाद में की जाएगी।

हार्डी चोटिल होने के कारण भारतीय दौरे से बाहर होने वाले चौथे खिलाड़ी हैंं। इससे पहले लांस मॉरिस, ब्रॉडी काउच और क्वींसलैंड के तेज गेंदबाज कैलम विडलर विभिन्न चोटों के कारण इस दौरे से बाहर हो गए थे।

इस दौरे के दौरान ऑस्ट्रेलिया ए टीम दो अनौपचारिक टेस्ट और तीन अनौपचारिक एकदिवसीय मैच खेलेगी।

दोनों टीमों के बीच 16 सितंबर से 19 सितंबर तक लखनऊ में पहला अनऑफिशियल टेस्ट खेला जाएगा। दूसरा अनऑफिशियल टेस्ट भी इकाना स्टेडियम में ही 23 सितंबर से 26 सितंबर तक होगा। उसके बाद दोनों टीमों के बीच 3 अनौपचारिक एकदिवसीय मैच होंगे और तीनों ही कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेले जाएगा। पहला एकदिवसीय मैच 30 सितंबर को, दूसरा 3 अक्टूबर को और तीसरा 5 अक्टूबर को खेला जाएगा।