AUS W vs WI W LIVE Score: पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने जीता टॉस, वेस्टइंडीज की टीम करेगी बैटिंग

ऑस्ट्रेलिया बनाम वेस्टइंडीज टी महिला टी-20 विश्व कप 2026 पहला सेमीफाइनल

AUS W vs WI W LIVE Score: महिला टी-20 विश्व कप 2026 का आज पहला सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच खेला जा रहा है। लंदन के ओवल में खेले जा रहे इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। वेस्टइंडीज की टीम बल्लेबाजी करेगी। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी टीम में कोई बदलाव नहीं किए हैं। जो टीम भारत के खिलाफ खेली थी, वही वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले सेमीफाइनल में भी उतरेगी। ऑस्ट्रेलिया ने 5 में से सभी पांच मैच जीतकर 10 अंकों के साथ सेमीफाइनल में धमाकेदार एंट्री की है। वहीं, वेस्टइंडीज ने ग्रुप बी में 5 में से तीन मुकाबले जीते हैं और 6 अंकों और बेहतर रन रेट के साथ अपने ग्रुप में दूसरे स्थान पर फिनिश करने के साथ सेमीफाइनल में एंट्री ली है। ऑस्ट्रेलिया के लिए यह सेमीफाइनल मुकाबला आसान हो सकता है, हालांकि, वेस्टइंडीज की टीम भी बड़ा उलटफेर करने के लिए माहिर मानी जाती है। अब तक खेले गए 9 में से 6 टी-20 विश्व कप ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम किए हैं, जबकि वेस्टइंडीज ने साल 2016 में एक बार इस खिताब को अपने नाम किया था। देखना दिलचस्प होगा कि क्या शानदार लय में चल रही ऑस्ट्रेलिया की टीम को वेस्टइंडीज टक्कर दे पाती है या नहीं। ऐसा है ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज का स्क्वॉड ऑस्ट्रेलिया महिला टीम: जॉर्जिया वोल, बेथ मूनी (विकेटकीपर), फोबे लिट्चफील्ड, एलीसे पेरी, एशले गार्डनर, जॉर्जिया वेयरहैम, एनाबेल सदरलैंड, निकोला कैरी, सोफी मोलिनक्स (कप्तान), किम गार्थ, लूसी हैमिल्टन, मेगन शट, अलाना किंग, ग्रेस हैरिस, ताहलिया मैकग्राथ वेस्टइंडीज महिला टीम: कियाना जोसेफ, हेले मैथ्यूज (कप्तान), शेमाइन कैंपबेल (विकेटकीपर), स्टैफनी टेलर, डींड्रा डॉटिन, चिनेले हेनरी, जहजारा क्लैक्सटन, जैनिलिया ग्लासगो, आलिया एलेने, अफी फ्लेचर, अश्मिनी मुनिसर, शॉनिशा हेक्टर, करिश्मा रामहरैक, मैंडी मंगरू, ज़ैदा जेम्स।

30 Jun 2026, 06:36:25 PM IST AUS W vs WI W LIVE Score: ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का लिया फैसला AUS W vs WI W LIVE Score: महिला टी-20 विश्व कप 2026 का आज पहला सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच खेला जा रहा है। लंदन के ओवल में खेले जा रहे इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। वेस्टइंडीज की टीम बल्लेबाजी करेगी।

30 Jun 2026, 06:15:13 PM IST AUS W vs WI W LIVE Score: सभी मुकाबले जीतकर सेमीफाइनल में पहुंची है ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ने 5 में से सभी पांच मैच जीतकर 10 अंकों के साथ सेमीफाइनल में धमाकेदार एंट्री की है। वहीं, वेस्टइंडीज ने ग्रुप बी में 5 में से तीन मुकाबले जीते हैं और 6 अंकों और बेहतर रन रेट के साथ अपने ग्रुप में दूसरे स्थान पर फिनिश करने के साथ सेमीफाइनल में एंट्री ली है।

30 Jun 2026, 06:03:32 PM IST AUS W vs WI W LIVE Score: 6 बार ऑस्ट्रेलिया ने जीता है टी-20 विश्व कप का खिताब अब तक खेले गए 9 में से 6 टी-20 विश्व कप ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम किए हैं, जबकि वेस्टइंडीज ने साल 2016 में एक बार इस खिताब को अपने नाम किया था। देखना दिलचस्प होगा कि क्या शानदार लय में चल रही ऑस्ट्रेलिया की टीम को वेस्टइंडीज टक्कर दे पाती है या नहीं।

30 Jun 2026, 05:49:53 PM IST AUS W vs WI W LIVE Score: ये हो सकती है वेस्टइंडीज की प्लेइंग XI संभावित प्लेइंग XI: कियाना जोसेफ, हेले मैथ्यूज (कप्तान), शेमेन कैम्पबेल (विकेटकीपर), स्टेफनी टेलर, डिएंड्रा डॉटिन, चेनिल हेनरी, जहजारा क्लैक्सटन, जैनिलिया ग्लासगो, आलिया एलीने, एफी फ्लेचर, अश्मिनी मुनिसार।

30 Jun 2026, 05:44:38 PM IST AUS W vs WI W LIVE Score: सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया की संभावित 11 संभावित प्लेइंग XI: बेथ मूनी (विकेटकीपर), जॉर्जिया वोल, फीबी लिटफील्ड, एलिसे पेरी, ऐश गार्डनर, जॉर्जिया वेयरहैम, एनाबेल सदरलैंड, निकोला कैरी, सोफी मोलिनक्स (कप्तान), किम गार्थ, अलाना किंग।

30 Jun 2026, 05:38:35 PM IST AUS W vs WI W LIVE Score: ओवल में हो सकती है रनों की बाारिश ओवल के मैदान पर टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी कर सकती है। इस पिच पर बड़ा स्कोर बनने की संभावना जताई जा रही है। ओवल के मैदान पर 6 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी लग रहा है।

30 Jun 2026, 05:32:50 PM IST AUS W vs WI W LIVE Score: वेस्टइंडीज की महिला टीम का स्क्वॉड वेस्टइंडीज महिला टीम: कियाना जोसेफ, हेले मैथ्यूज (कप्तान), शेमाइन कैंपबेल (विकेटकीपर), स्टैफनी टेलर, डींड्रा डॉटिन, चिनेले हेनरी, जहजारा क्लैक्सटन, जैनिलिया ग्लासगो, आलिया एलेने, अफी फ्लेचर, अश्मिनी मुनिसर, शॉनिशा हेक्टर, करिश्मा रामहरैक, मैंडी मंगरू, ज़ैदा जेम्स।

30 Jun 2026, 05:23:55 PM IST AUS W vs WI W LIVE Score: ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम का स्क्वॉड ऑस्ट्रेलिया महिला टीम: जॉर्जिया वोल, बेथ मूनी (विकेटकीपर), फोबे लिट्चफील्ड, एलीसे पेरी, एशले गार्डनर, जॉर्जिया वेयरहैम, एनाबेल सदरलैंड, निकोला कैरी, सोफी मोलिनक्स (कप्तान), किम गार्थ, लूसी हैमिल्टन, मेगन शट, अलाना किंग, ग्रेस हैरिस, ताहलिया मैकग्राथ