AUS W vs WI W LIVE Score: पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने जीता टॉस, वेस्टइंडीज की टीम करेगी बैटिंग
AUS W vs WI W LIVE Score: महिला टी-20 विश्व कप 2026 का आज पहला सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच खेला जा रहा है। लंदन के ओवल में खेले जा रहे इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। वेस्टइंडीज की टीम बल्लेबाजी करेगी।
ऑस्ट्रेलिया बनाम वेस्टइंडीज टी महिला टी-20 विश्व कप 2026 पहला सेमीफाइनल
AUS W vs WI W LIVE Score: महिला टी-20 विश्व कप 2026 का आज पहला सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच खेला जा रहा है। लंदन के ओवल में खेले जा रहे इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। वेस्टइंडीज की टीम बल्लेबाजी करेगी।
ऑस्ट्रेलिया ने अपनी टीम में कोई बदलाव नहीं किए हैं। जो टीम भारत के खिलाफ खेली थी, वही वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले सेमीफाइनल में भी उतरेगी।
ऑस्ट्रेलिया ने 5 में से सभी पांच मैच जीतकर 10 अंकों के साथ सेमीफाइनल में धमाकेदार एंट्री की है। वहीं, वेस्टइंडीज ने ग्रुप बी में 5 में से तीन मुकाबले जीते हैं और 6 अंकों और बेहतर रन रेट के साथ अपने ग्रुप में दूसरे स्थान पर फिनिश करने के साथ सेमीफाइनल में एंट्री ली है। ऑस्ट्रेलिया के लिए यह सेमीफाइनल मुकाबला आसान हो सकता है, हालांकि, वेस्टइंडीज की टीम भी बड़ा उलटफेर करने के लिए माहिर मानी जाती है।
अब तक खेले गए 9 में से 6 टी-20 विश्व कप ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम किए हैं, जबकि वेस्टइंडीज ने साल 2016 में एक बार इस खिताब को अपने नाम किया था। देखना दिलचस्प होगा कि क्या शानदार लय में चल रही ऑस्ट्रेलिया की टीम को वेस्टइंडीज टक्कर दे पाती है या नहीं।
AUS W vs WI W LIVE Score: ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का लिया फैसला
AUS W vs WI W LIVE Score: महिला टी-20 विश्व कप 2026 का आज पहला सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच खेला जा रहा है। लंदन के ओवल में खेले जा रहे इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। वेस्टइंडीज की टीम बल्लेबाजी करेगी।
AUS W vs WI W LIVE Score: सभी मुकाबले जीतकर सेमीफाइनल में पहुंची है ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलिया ने 5 में से सभी पांच मैच जीतकर 10 अंकों के साथ सेमीफाइनल में धमाकेदार एंट्री की है। वहीं, वेस्टइंडीज ने ग्रुप बी में 5 में से तीन मुकाबले जीते हैं और 6 अंकों और बेहतर रन रेट के साथ अपने ग्रुप में दूसरे स्थान पर फिनिश करने के साथ सेमीफाइनल में एंट्री ली है।
AUS W vs WI W LIVE Score: 6 बार ऑस्ट्रेलिया ने जीता है टी-20 विश्व कप का खिताब
अब तक खेले गए 9 में से 6 टी-20 विश्व कप ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम किए हैं, जबकि वेस्टइंडीज ने साल 2016 में एक बार इस खिताब को अपने नाम किया था। देखना दिलचस्प होगा कि क्या शानदार लय में चल रही ऑस्ट्रेलिया की टीम को वेस्टइंडीज टक्कर दे पाती है या नहीं।
AUS W vs WI W LIVE Score: ये हो सकती है वेस्टइंडीज की प्लेइंग XI
AUS W vs WI W LIVE Score: ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच पहला सेमीफाइनल आज
AUS W vs WI W LIVE Score: महिला टी-20 विश्व कप 2026 का आज पहला सेमीफाइनल आज ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच खेला जा रहा है। यह मैच ओवल लंदन में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा। साढ़े 6 बजे दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए मैदान पर होंगे।