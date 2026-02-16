AUS Vs SL live Score: श्रीलंका के खिलाफ साख बचाने उतरेगी ऑस्ट्रेलिया, मंडरा रहा बाहर होने का खतरा

नमस्कार! टी20 विश्व कप 2026 के लाइव कवेरज में आपका स्वागत है। आज पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ग्रुप बी का एक बेहद अहम मुकाबला खेला जा रहा है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका की टीमें आमने-सामने हैं। टूर्नामेंट की शुरुआत में खिताब की प्रबल दावेदार मानी जाने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम फिलहाल मुश्किल दौर से गुजर रही है। जिम्बाब्वे के खिलाफ मिली हालिया हार ने न केवल ग्रुप बी के समीकरणों को रोमांचक बना दिया है, बल्कि चैंपियन टीम के लिए खतरे की घंटी भी बजा दी है। ऑस्ट्रेलिया वर्तमान में अंक तालिका में तीसरे स्थान पर है और आज की एक और हार उन्हें टूर्नामेंट से बाहर होने की कगार पर धकेल सकती है।

दूसरी तरफ, सह-मेजबान श्रीलंका के पास आज सुपर-8 में अपनी जगह पक्की करने का सुनहरा मौका है। उनके लिए समीकरण बिल्कुल साफ है कि यदि वे आज जीत दर्ज करते हैं, तो 6 अंकों के साथ वे सीधे सुपर-8 के लिए क्वालीफाई कर जाएंगे। श्रीलंका की टीम अपने घरेलू दर्शकों के सामने इस मौके को भुनाना चाहेगी। हालांकि, आंकड़ों की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी रहा है, जिन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 15 विश्व कप मैचों (ODI और T20I) में से 13 में जीत हासिल की है। लेकिन मौजूदा फॉर्म और चोटिल खिलाड़ियों (जैसे जोश हेज़लवुड की जगह स्टीवन स्मिथ का आना) ने ऑस्ट्रेलिया की चिंताएं बढ़ा दी हैं। क्या आज पल्लेकेले में श्रीलंका नया इतिहास रचेगा या ऑस्ट्रेलिया अपनी लय वापस पाएगा? बने रहिए हमारे साथ हर गेंद के रोमांच के लिए।