ऑस्ट्रेलिया ने दूसरा वनडे भी गंवाया, दक्षिण अफ्रीका ने लगातार 5वीं वनडे सीरीज की अपने नाम

दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को लगातार दूसरे वनडे में हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया को अफ्रीका के खिलाफ लगातार पांचवीं वनडे सीरीज में हार का सामना करना पड़ा।

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान Fri, 22 Aug 2025 05:35 PM
दक्षिण अफ्रीका ने शुक्रवार को दूसरे वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया को 84 रनों से हरा दिया है। तीन मैचों की वनडे सीरीज अफ्रीका ने 2-0 से अपने नाम कर ली है। इसके साथ ही अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार पांचवीं वनडे सीरीज जीती है। दूसरे वनडे में दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 49.1 ओवर में 277 रन बनाए। अफ्रीका के लिए मैथ्यू ब्रीट्जके सर्वाधिक 88 रन बनाए। इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 37.4 ओवर में सभी विकेट खोकर 193 रन ही बना सकी।

दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछली 10 द्विपक्षीय वनडे सीरीज में से आठ में जीत हासिल की है, जिसमें पिछली पांच सीरीज भी शामिल हैं। अफ्रीका ने पिछले 21 मुकाबले में 17 में जीत हासिल की है।

278 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत बेहद खराब रही और उसने सात रन के स्कोर पर अपने दो विकेट गंवा दिये। ट्रैविस हेड (छह), मार्नस लाबुशेन (एक) रन बनाकर आउट हुये। ऑस्ट्रेलिया की तीसरा विकेट कप्तान मिचेल मार्श (18) के रूप में गिरा। इसके बाद जॉश इंग्लिस और कैमरून ग्रीन ने पारी को संभालने का प्रयास किया। दोनों बल्लेबाजों के बीच चौथे विकेट के लिए 67 रनों की साझेदारी हुई। 23वें ओवर में सेनुरन मुथुसामी ने कैमरून ग्रीन (35) को आउट कर दक्षिण अफ्रीका को चौथी सफलता दिलाई। एलेक्स कैरी (13) रन बनाकर आउट हुये।

34वें ओवर में लुंगी एन्गिडी ने ऐरन हार्डी (10) को आउटकर दक्षिण अफ्रीका को मैच में बनाये रखा। इसके बाद लुंगी एन्गिडी ने जॉश इंग्लिस को विकेटकीपर रिकलटन के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन भेज दिया। जॉश इंग्लिस ने 74 गेंदों में 10 चौके और दो छक्के लगाते हुए 87 रनों की पारी खेली। इसके बाद जेवियर बार्टलेट (आठ), नेथन एलिस तीन रन बनाकर आउट हुये। 38वें ओवर की चौथी गेंद पर एन्गिडी ने एडम जम्पा (तीन) को आउट कर 193 के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया की पारी का अंत कर अपनी टीम को 84 रनों से जीत दिला दी। ऑस्ट्रेलिया ने मात्र 18 रन जोड़कर अपने आखिरी चार विकेट गंवाये।

दक्षिण अफ्रीका की ओर से लुंगी एन्गिडी ने 8.4 ओवर में 42 रन देकर पांच विकेट लिये। नांद्रे बर्गर को दो-दो विकेट मिले। वियान मुल्डर और सेनुरन मुथुसामी ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।

इससे पहले दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत बेहद खराब रही और उसने पहले ही ओवर में कप्तान एडन मारक्रम (शून्य) का विकेट गंवा दिया। इसके बाद छठे ओवर में रायन रिकलटन (आठ) को भी जेवियर बार्टलेट ने अपना शिकार बना लिया।

टोनी डीर्जार्जी और मैथ्यू ब्रीत्जके की जोड़ी ने पारी को संभालने का प्रयास किया। दोनों बल्लेबाजों के बीच तीसरे विकेट के लिए 67 रनों की साझेदारी हुई। 16वें ओवर की आखिरी गेंद पर एडम जम्पा ने टोनी डीजॉर्जी (38) को अपनी ही गेंद पर आउटकर ऑस्ट्रेलिया को तीसरी सफलता दिलाई।

इसके बाद बल्लेबाजी करने आये ट्रिस्टन स्टब्स ने मैथ्यू ब्रीत्जके के साथ एक बार फिर पारी को सहारा दिया। दोनों बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए अपने-अपने अर्धशतक पूरे किये और चौथे विकेट के लिए 89 रन जोड़े। 31वें ओवर में नेथन एलिस ने शतक की ओर बढ़ रहे मैथ्यू ब्रीत्जके को अपना शिकार बना लिया। मैथ्यू ब्रीत्जके ने 78 गेंदों में आठ चौके और दो छक्के लगाते हुए 88 रन बनाये। डेवाल्ड ब्रेविस (एक), वियान मुल्डर (26), सेनुरन मुथुसामी चार रन बनाकर आउट हुये।

दक्षिण अफ्रीका का आठवां विकेट ट्रिस्टन स्टब्स के रूप में गिरा। उन्हें एडम जम्पा ने कैमरून ग्रीन के हाथों कैच आउट कराया। ट्रिस्टन स्टब्स ने 87 गेंदो में तीन चौके और एक छक्के की मदद से 74 रनों की पारी खेली। नांद्रे बर्गर आठ रन बनाकर आउट हुये। 50वें ओवर की पहली गेंद पर जॉश हेजलवुड ने लुंगी एन्गिडी (एक) को बोल्ड कर दक्षिण अफ्रीका की पारी का 277 के स्कोर पर अंत कर दिया।

ऑस्ट्रेलिया की ओर से एडम जम्पा ने तीन विकेट लिये। जेवियर बार्टलेट, मार्नस लाबुशेन और नेथन एलिस को दो-दो विकेट मिले। जॉश हेजलवुड ने एक बल्लेबाज को आउट किया।

