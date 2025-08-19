AUS vs SA: ब्रीट्जके ने ठोकी स्पेशल फिफ्टी, ये कमाल करने वाले बने चौथे क्रिकेटर; क्लब में सिद्धू भी

Matthew Breetzke Fifty: साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज मैथ्यू ब्रीट्जके ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में अर्धशतक लगाया। उन्होंने एक धाकड़ क्लब में एंट्री मारी है, जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू भी शामिल हैं।

मैथ्यू ब्रीट्जके का मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका पहले वनडे मैच में बल्ला बोला। उन्होंने केर्न्स के कैजलीज स्टेडियम में अर्धशतक लगाया। ब्रीट्जके ने चौथे नंबर पर उतरने के बाद साउथ अफ्रीका के लिए 56 गेंदों में 57 रन बनाए। उन्होंने सात चौके और एक छक्का लगाया। 26 वर्षीय बल्लेबाज ब्रीट्जके की यह फिफ्टी स्पेशल है। उन्होंने एक धाकड़ क्लब में एंट्री मारी है, जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू भी शामिल हैं।

दरअसल, ब्रीट्जके करियर की शुरुआती तीन वनडे पारियों में लगातार तीन बार 50 प्लस स्कोर बनाने वाले चौथे क्रिकेटर बन गए हैं। सबसे पहले यह कारनामा भारत के पूर्व ओपनर सिद्धू ने अंजाम दिया। उन्होंने 1987 में वनडे डेब्यू करने के बाद ऐसा किया। सिद्धू के बाद नीदरलैंड केटॉम कूपर और मैक्स ओडॉड ने यह कमाल किया। कूपर ने 2010 में लगातार तीन पचाल प्लस स्कोर बनाए। ओडॉड ने 2019 में वनडे डेब्यू किया था।

ब्रीट्जके ने फरवरी 2025 में न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे डेब्यू किया। उन्होंने अपने पहले वनडे में 148 गेंदों में 150 रनों की पारी खेली थी, जिसमें 11 चौके और 5 छक्के शामिल रहे। वह वनडे डेब्यू पर 150 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज हैं। उन्होंने अपना दूसरा वनडे मुकाबला पाकिस्तान के विरुद्ध खेला था। उन्होंने कराची के मैदान पर 84 गेंदों में 83 रनों की पारी खेली। ब्रीट्जके ने तब 10 चौके और एक सिक्स जमाया था।