महाराज के 'पंजे' से जख्मी हुआ ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका ने वनडे में थमाई 34 सालों की सबसे बड़ी हार

AUS vs SA 1st ODI: साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में धमाकेदार जीत हासिल की है। साउथ अफ्रीका के स्पिनर केशव महाराज ने ‘कातिलाना पंजा’ मारा।

साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। साउथ अफ्रीका ने मंगलवार को मेजबान ऑस्ट्रेलिया को पहले वनडे में 92 रनों से रौंदा। ऑस्ट्रेलियाई टीम केर्न्स के मैदान पर 297 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 40.5 ओवर में 198 पर ढेर हो गई। स्पिनर केशव महाराज के 'कातिलाना पंजे' से ऑस्ट्रेलिया बुरी तरह जख्मी हुआ। उन्होंने 10 ओवर में महज 33 रन देकर पांच विकेट चटकाए। महराज ने पहली बार पांच विकेट हॉल लिया। महराज का इससे पहले करियर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 33 रन पर चार विकेट था।

बता दें कि ऑस्ट्रेलिया को पिछले 34 सालों में रनों के लिहाज घरेलू वनडे में सबसे बड़ी हार झेलनी पड़ी है। वहीं, साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर कंगारू टीम के खिलाफ वनडे में रनों के अंतर से सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। साउथ अफ्रीका ने इससे पहले 1994 में पर्थ में ऑस्ट्रेलिया को 82 रनों से धूल चटाई थी। लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने सधी हुई शुरुआत की। ट्रैविस हेड और कप्तान मिचेल मार्श ने पहले विकेट के लिए 60 रन जोड़े। हेड 24 गेंदों में 27 रन बनाकर आठवें ओवर में स्टंप आउट हुए।

इसके बाद, महाराज का कहर देखने को मिला। ऑस्ट्रेलिया ने 89 रन तक अपने छह विकेट गंवा दिए थे। प्लेयर ऑफ द मैच महराज ने मार्नस लाबुशैन (1), कैमरून ग्रीन (3), जोश इंग्लिस (5), एलेक्स कैरी (0) और आरोन हार्डी (4) का शिकार किया। हालांकि, मार्श ने काफी देर तक मजबूती से एक छोर संभाले रखा। वह 37वें ओवर में पवेलियन लौटे। उन्होंने 96 गेंदों में 10 चौकों के जरिए 88 रन बनाए। बेन ड्वार्शुइस ने 33 और नाथन एलिस ने 14 रनों का योगदान दिया। साउथ अफ्रीका के लिए लुंगी एनगिडी और नंद्रे बर्गर ने दो-दो विकेट झटके।