ब्रेविस के 'शतकीय बम' से ऑस्ट्रेलिया हुआ तबाह, साउथ अफ्रीका को दूसरे टी20 में मिली धमाकेदार जीत

AUS vs SA 2nd T20I: साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में 53 रनों से विजयी परचम फहराया। डेवाल्ड ब्रेविस ने शानदार शतकीय पारी खेली। तीन मैचों की सीरीज फिलहाल 1-1 की बराबरी पर पहुंच गई है। 

Md.Akram लाइव हिन्दुस्तानTue, 12 Aug 2025 07:19 PM
ऑस्ट्रेलिया की टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में विनिंग स्ट्रीक टूट गई है। ऑस्ट्रेलिया को लगातार 9 जीत के बाद पहली हार का सामना करना पड़ा है। साउथ अफ्रीका ने मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में 53 रनों से धमाकेदार जीत दर्ज की। 'प्लेयर ऑफ द मैच' डेवाल्ड ब्रेविस के 'शतकीय बम' से ऑस्ट्रेलिया तबाह हुआ। मेजबान ऑस्ट्रेलियाई टीम मार्रारा क्रिकेट ग्राउंड पर 219 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 17.4 ओवर में 165 पर ढेर हो गई। ऑस्ट्रेलिया की सबसे छोटे फॉर्मेट में घर पर यह रनों के लिहाज से दूसरी बड़ी हार है। वहीं, साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सात टी20 मैचों में पहली बार जीत का स्वाद चखा है। साउथ अफ्रीका ने तीन मैचों की टी20 सीरीज में 1-1 की बराबरी हासिल कर ली है।

टॉस गंवाकर बैटिंग करने उतरी साउथ अफ्रीका टीम की शुरुआत ठीक-ठाक रही। कप्तान एडेन मार्करम (18) और रयान रिकेल्टन (14) ने पहले विकेट के लिए 34 रन जोड़े। लुआन-ड्रे प्रीटोरियस (10) भी कुछ खास नहीं कर सके। साउथ अफ्रीका ने तीन विकेट 53 रन पर गंवा दिए थे। ऐसे में चौथे नंबर पर बैटिंग करने आए डेवाल्ड ब्रेविस ने गदर काट दिया। उन्होंने 56 गेंदों में 12 चौकों और 8 छक्कों की मदद से नाबाद 125 रनों की पारी खेली। यह ब्रेविस का पहला इंटरनेशनल शतक है। उन्होंने ट्रिस्टन स्टब्स (31) के साथ चौथे विकेट के लिए 126 रनों की अहम साझेदारी की।

स्टब्स 17वें ओवर में आट हुए। हालांकि, ब्रेविस डटे रहे और साउथ अफ्रीका को 218/7 के स्कोर तक पहुंचाकर दम लिया। वैन डेर डुसेन और कगिसो रबाडा के बल्ले से पांच-पांच रन निकले। कॉर्बिन बॉश का खाता नहीं खुला। ऑस्ट्रेलिया के लिए ग्लेन मैक्सवेल, बेन ड्वार्शुइस ने दो-दो जबकि जोश हेजलवुड और एडम जंपा ने एक-एक विकेट चटकाया। वहीं, लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया का आगाज अच्छा नहीं रहा। ओपनर ट्रैविस हेड (5) फिर सस्ते में अपना विकेट गंवा बैठे। कैमरून ग्रीन (9) का बल्ला भी नहीं चला।

इसके बाद, कप्तान मिचेल मार्श और टिम डेविड ने मोर्चा संभाला। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 48 रनों की पार्टनरशिप की। मार्श ने 13 गेंदों में 22 रन जुटाए। डेविड ने अर्धशतक ठोका। उन्होंने 24 गेंदों में 50 रन बटोरे, जिसमें चार चौके और चार सिक्स शामिल हैं। विकेटकीपर एलेक्स कैरी ने 26 और मैक्सवेल ने 16 रनों का योगदान दिया। ऑस्ट्रेलिया के पांच खिलाड़ी दहाई का आंकड़ा नहीं छू सके। साउथ अफ्रीका की ओर से पेसर क्वेना मफाका और कॉर्बिन बॉश ने तीन-तीन शिकार किए। मार्करम, रबाडा, लुंगी एनगिडी और नकबायोमजी पीटर को एक-एक विकेट मिला।