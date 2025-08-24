AUS vs SA Highlights 3 centuries and Connolly Fifer Help australia to Crush South Africa to register 2nd biggest ODI win तीन 'शतकीय बम' से साउथ अफ्रीका हुआ तबाह, ऑस्ट्रेलिया ने वनडे में दर्ज की दूसरी सबसे बड़ी जीत, Cricket Hindi News - Hindustan
AUS vs SA Highlights 3 centuries and Connolly Fifer Help australia to Crush South Africa to register 2nd biggest ODI win

तीन 'शतकीय बम' से साउथ अफ्रीका हुआ तबाह, ऑस्ट्रेलिया ने वनडे में दर्ज की दूसरी सबसे बड़ी जीत

AUS vs SA 3rd ODI: ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे में धमाकेदार जीत हासिल की। मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को 432 रनों का टारगेट दिया था। हालांकि, सीरीज पर साउथ अफ्रीकी टीम का कब्जा हुआ।

Md.Akram लाइव हिन्दुस्तानSun, 24 Aug 2025 04:32 PM
ऑस्ट्रेलियाई टीम के तीन 'शतकीय बम' से रविवार को साउथ अफ्रीका तबाह हो गया। ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे और आखिरी वनडे में 276 रनों से रिकॉर्ड जीत दर्ज की। यह ऑस्ट्रेलिया की वनडे क्रिकेट में रनों के लिहाज से दूसरी सबसे बड़ी जीत है। ऑस्ट्रेलिया ने मैके के स्टेडियम में ट्रैविस हेड, मिचेल मार्श और कैमरून ग्रीन के शतक के दम पर 431/2 का स्कोर बनाया, जो वनडे में उसका दूसरा सबसे बड़ा टोटल है। ऑस्ट्रेलिया के तीन खिलाड़ियों ने पहली बार एक वनडे मैच में शतक लगाए। जवाब में साउथ अफ्रीका की टीम 24.5 ओवर में 155 रनों पर ढेर हो गई। स्पिनर कूपर कोनोली ने 'घातक पंजा' मारा। उन्होंने 6 ओवर में महज 22 रन देकर पांच विकेट चटकाए। हालांकि, साउथ अफ्रीका ने तीन मैचों की सीरीज पर 2-1 से कब्जा जमाया।

विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए साउथ अफ्रीका की शुरुआत खराब रही। ओपनर एडेन मार्करम (2), रयान रिकेल्टन (11) और कप्तान टेम्बा बावुमा (19) ज्यादा देर नहीं टिके। ट्रिस्टन स्टब्स (1) भी फ्लॉप रहे। साउथ अफ्रीका के चार विकेट 50 के स्कोर पर गिर गिए। ऐसे में टोनी डी जोरजी (30 गेंदों में 33) और डेवाल्ड ब्रेविस ( 28 गेंदों में 49) ने मोर्चा संभाला। दोनों ने चौथे विकेट के लिए 57 रनों की साझेदारी की। जोरजी 30 गेंदों में 33 रन बनाने के बाद 14वें ओवर में आउट हुए, जिसके बाद साउथ अफ्रीका की टीम ताश के पत्तों की बिखर गई। वियान मुल्डर 5 और केशव महाराज दो रन ही बना सके। कोनोली के फाइफर के अलावा ऑस्ट्रेलिया के लिए जेवियर बार्टलेट और सीन एबॉट ने दो-दो जबकि एडम जम्पा ने एक विकेट झटका।

इससे पहले, ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बैटिंग की। ओपनर हेड और कार्यवाहक कप्तान मार्श ने कंगारू टीम को बेहतरीन शुरुआत दी। दोनों ने 250 रन जोड़े। यह साझेदारी केशव महाराज ने 35वें ओवर में हेड को पवेलियन भेजकर तोड़ी। उन्होंने 103 गेंदों में 142 रन बटोरे, जिसमें 17 चौके और पांच सिक्स शामिल हैं। हेड प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। वहीं, मार्श 106 गेंदों में 100 रन बनाने के बाद 37वें ओवर में सेनुरन मुथुसामी का शिकार बने। उन्होंने अपनी पारी में 6 चौके और पांच जमाए। इसके बाद, ग्रीन ने तूफानी बल्लेबाजी की। उन्होंने 55 गेंदों में 6 चौकों और 8 छक्कों के जरिए नाबाद 118 रन बनाए। यह उनका पहला वनडे शतक है। ग्रीन ने एलेक्स कैरी (37 गेंदों में नाबाद 50) के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया को पहाड़ जैसे स्कोर तक पहुंचाया। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 164 रनों की अटूट पार्टनरशिप की।