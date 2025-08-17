डेवाल्ड ब्रेविस के इंटरनेशनल करियर पर ये क्या बोल गए ग्लेन मैक्सवेल, बेबी एबी टैग को बताया बोझ

ग्लेन मैक्सवेल का मानना है कि डेवाल्ड ब्रेविस काफी जल्दी साउथ अफ्रीका टीम के सेटअप में शामिल हुए हैं। उन पर बेबी एबी नाम के टैग का बोझ है। डेवाल्ड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हाल ही में समाप्त हुई टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे।

दक्षिण अफ्रीका के युवा बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस ने हाल ही में समाप्त हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज में दमदार प्रदर्शन किया। उन्होंने दूसरे मैच में शतक और तीसरे मुकाबले में ताबड़तोड़ पारी खेलते हुए अर्धशतक लगाया। उन्होंने काफी कम समय में अपने प्रदर्शन से प्रभावित किया। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने उभरते हुए युवा बल्लेबाज के प्रदर्शन को देखते हुए कहा कि इस युवा दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी को "बेबी एबी" नाम दिए जाने के कारण अपेक्षाओं का भार उठाना पड़ा है।

डेवाल्ड ब्रेविस की अंडर-19 के दिनों से दिग्गज एबी डिविलियर्स से तुलना हुई है और डिविलियर्स की तरह ही मैदान के चारों तरफ शॉट लगाने में माहिर ब्रेविस का नाम बेबी एबी पड़ा। मैक्सवेल का मानना है कि यह टैग उनके लिए वरदान से अधिक बोझ है, क्योंकि यह युवा खिलाड़ी बहुत जल्दी ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आ गया।

तीसरे मैच में मैच जिताऊ पारी खेलने वाले ग्लेन मैक्सवेल ने कहा, ''यह एक बहुत भारी बोझ है जो उन्हें अपने करियर की शुरुआत में उठाना पड़ा था। उसे शायद दक्षिण अफ्रीकी टीम में जल्दी शामिल किया गया। वह गया, अपने खेल पर काम किया और फिर शानदार वापसी की। उसका बल्ला वाकई कमाल का है। जब वह लय में आ जाता है तो उसे रोकना मुश्किल होता है।”

ब्रेविस ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में 56 गेंदों में धमाकेदार 125 रन बनाए। इस पारी में उन्होंने 12 चौके और आठ छक्के लगाए। उन्होंने 223 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए। उनकी इस पारी की बदौलत अफ्रीका ने सात विकेट खोकर 218 रन बनाए। अफ्रीका ने दूसरा मैच 53 रनों से जीता। यह दक्षिण अफ्रीका बल्लेबाज द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे तेज टी20 शतक भी था।