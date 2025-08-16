AUS vs SA Dewald Brevis hits fastest fifty against Australia in Aus break Ravi Bopara record डेवाल्ड ब्रेविस ने फिर खेली तूफानी पारी, टूट गया 11 साल पुराना रिकॉर्ड, Cricket Hindi News - Hindustan
डेवाल्ड ब्रेविस ने फिर खेली तूफानी पारी, टूट गया 11 साल पुराना रिकॉर्ड

डेवाल्ड ब्रेविस ने शनिवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 22 गेंदों में अर्धशतक लगाया। इसके साथ ही वह ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे तेज फिफ्टी लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं।

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तानSat, 16 Aug 2025 04:38 PM
दक्षिण अफ्रीका के युवा बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस ने शनिवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में एक बार फिर तूफानी पारी खेली। दूसरे मैच में शतकीय पारी खेलने वाले ब्रेविस ने कैजलीज स्टेडियम में सिर्फ 22 गेंदों में फिफ्टी ठोकी। उन्होंने पारी के दौरान गेंदबाज एरोन हार्डी के ओवर में लगातार गेंदों पर चार छक्के जड़े। नाथन एलिस ने ब्रेविस की पारी का अंत किया। ब्रेविस ने अपनी पारी में 6 छक्के भी लगाए।

डेवाल्ड ब्रेविस ने इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। ये रिकॉर्ड रवि बोपारा के नाम था, जिन्होंने 2014 में होबार्ट में 23 गेंद में अर्धशतक लगाया था। ब्रेविस ने 22 गेंदों में ही ये कारनामा किया। डेवाल्ड ब्रेविस ने अपनी पारी में 26 गेंदों का सामना करते हुए 6 छक्का और एक चौका लगाया। वह 26 गेंद में 53 रन बनाकर आउट हुए।

डेवाल्ड ब्रेविस ने पिछले मैच में भी ताबड़तोड़ पारी खेली थी। ब्रेविस ने 25 गेंद में अर्धशतक लगाया था। इसके बाद उन्होंने 56 गेंदों में 125 रन बनाए। अपनी पारी में उन्होंने 12 चौके और 8 छक्के लगाए। साउथ अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया मैच में डेवाल्ड ने सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड भी बनाया। जेपी डुमिनी ने 2009 में 31 गेंदों में 50 रन पूरे किए थे।

नाथन एलिस के खिलाफ ब्रेविस का रिकॉर्ड बेहद खराब रहा है। ब्रेविस ने नाथन के खिलाफ दो पारियों में पांच गेंदें खेली है और तीन रन बनाए हैं। दो बार वह आउट हो गए हैं। दक्षिण अफ्रीका ने शनिवार को तीसरे टी20 मैच में 20 ओवर में सात विकेट खोकर 172 रन बनाए। अफ्रीका के लिए ब्रेविस ने 53 और डुसेन ने 38 रन की पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया की ओर से नाथन एलिस ने तीन, एडम जंपा और जोश हेजलवुड ने 2-2 विकेट चटकाए।