डेवाल्ड ब्रेविस ने फिर खेली तूफानी पारी, टूट गया 11 साल पुराना रिकॉर्ड

डेवाल्ड ब्रेविस ने शनिवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 22 गेंदों में अर्धशतक लगाया। इसके साथ ही वह ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे तेज फिफ्टी लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं।

दक्षिण अफ्रीका के युवा बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस ने शनिवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में एक बार फिर तूफानी पारी खेली। दूसरे मैच में शतकीय पारी खेलने वाले ब्रेविस ने कैजलीज स्टेडियम में सिर्फ 22 गेंदों में फिफ्टी ठोकी। उन्होंने पारी के दौरान गेंदबाज एरोन हार्डी के ओवर में लगातार गेंदों पर चार छक्के जड़े। नाथन एलिस ने ब्रेविस की पारी का अंत किया। ब्रेविस ने अपनी पारी में 6 छक्के भी लगाए।

डेवाल्ड ब्रेविस ने इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। ये रिकॉर्ड रवि बोपारा के नाम था, जिन्होंने 2014 में होबार्ट में 23 गेंद में अर्धशतक लगाया था। ब्रेविस ने 22 गेंदों में ही ये कारनामा किया। डेवाल्ड ब्रेविस ने अपनी पारी में 26 गेंदों का सामना करते हुए 6 छक्का और एक चौका लगाया। वह 26 गेंद में 53 रन बनाकर आउट हुए।

डेवाल्ड ब्रेविस ने पिछले मैच में भी ताबड़तोड़ पारी खेली थी। ब्रेविस ने 25 गेंद में अर्धशतक लगाया था। इसके बाद उन्होंने 56 गेंदों में 125 रन बनाए। अपनी पारी में उन्होंने 12 चौके और 8 छक्के लगाए। साउथ अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया मैच में डेवाल्ड ने सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड भी बनाया। जेपी डुमिनी ने 2009 में 31 गेंदों में 50 रन पूरे किए थे।