ब्रेविस ने 3 पारियों में ही तोड़ दिया कोहली का रिकॉर्ड, ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर की छक्कों की बरसात

डेवाल्ड ब्रेविस ने शनिवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अर्धशतकीय पारी के दौरान 6 छक्के जड़े। इस पारी के दौरान उन्होंने भारत के दिग्गज विराट कोहली का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा।

दक्षिण अफ्रीका के उभरते हुए युवा बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस ने शनिवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे मैच में भी धमाकेदार पारी खेली। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने तीसरा मैच दो विकेट से जीता और सीरीज 2-1 से अपने नाम की। सीरीज के दौरान ब्रेविस सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। तीसरे मैच में भी उन्होंने सिर्फ 22 गेंदों में अर्धशतक लगाया और रिकॉर्ड बुक में अपनी पारी को दर्ज कराया। ब्रेविस ने अपनी पारी के दौरान 6 छक्के लगाते हुए विराट कोहली का ऑस्ट्रेलिया में बनाया गया बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड डेवाल्ड ब्रेविस के नाम हो गया है। उन्होंने तीन ही पारियों में 14 छक्के जड़ दिए हैं। वहीं इससे पहले ये रिकॉर्ड भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के नाम था। उन्होंने 10 पारियों में 12 छक्के मारे थे। शिखर धवन ने 8 पारियों में 9 छक्के लगाए। वेस्टइंडीज के आंद्रे रसल ने 4 पारियों में 9 छक्के जड़े हैं। रवि बोपारा ने 3 पारियों में 7 छक्के ठोके हैं।