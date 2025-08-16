AUS vs SA Dewald Brevis Breaks Virat Kohli record for Most T20I Sixes in Australia vs Aus ब्रेविस ने 3 पारियों में ही तोड़ दिया कोहली का रिकॉर्ड, ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर की छक्कों की बरसात, Cricket Hindi News - Hindustan
AUS vs SA Dewald Brevis Breaks Virat Kohli record for Most T20I Sixes in Australia vs Aus

ब्रेविस ने 3 पारियों में ही तोड़ दिया कोहली का रिकॉर्ड, ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर की छक्कों की बरसात

डेवाल्ड ब्रेविस ने शनिवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अर्धशतकीय पारी के दौरान 6 छक्के जड़े। इस पारी के दौरान उन्होंने भारत के दिग्गज विराट कोहली का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा।

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तानSat, 16 Aug 2025 11:00 PM
दक्षिण अफ्रीका के उभरते हुए युवा बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस ने शनिवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे मैच में भी धमाकेदार पारी खेली। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने तीसरा मैच दो विकेट से जीता और सीरीज 2-1 से अपने नाम की। सीरीज के दौरान ब्रेविस सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। तीसरे मैच में भी उन्होंने सिर्फ 22 गेंदों में अर्धशतक लगाया और रिकॉर्ड बुक में अपनी पारी को दर्ज कराया। ब्रेविस ने अपनी पारी के दौरान 6 छक्के लगाते हुए विराट कोहली का ऑस्ट्रेलिया में बनाया गया बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड डेवाल्ड ब्रेविस के नाम हो गया है। उन्होंने तीन ही पारियों में 14 छक्के जड़ दिए हैं। वहीं इससे पहले ये रिकॉर्ड भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के नाम था। उन्होंने 10 पारियों में 12 छक्के मारे थे। शिखर धवन ने 8 पारियों में 9 छक्के लगाए। वेस्टइंडीज के आंद्रे रसल ने 4 पारियों में 9 छक्के जड़े हैं। रवि बोपारा ने 3 पारियों में 7 छक्के ठोके हैं।

डेवाल्ड ब्रेविस ने शनिवार को 26 गेंदों में 53 रन की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने एक चौका और 6 छक्के लगाए। साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में सात विकेट खोकर 172 रन बनाए। अंतिम दो गेंद पर चार रन की दरकार थी और मैक्सवेल ने लुंगी एनगिडी की गेंद पर रिवर्स स्वीप किया, जिससे ऑस्ट्रेलिया ने आठ विकेट पर 173 रन बनाकर जीत दर्ज की। मैक्सवेल 36 गेंद में 62 रन बनाकर नाबाद रहे और दक्षिण अफ्रीका को ऑस्ट्रेलिया में अपनी पहली टी20 सीरीज जीतने से रोक दिया। इससे पहले युवा टी20 बल्लेबाज डेवल्ड ब्रेविस ने 26 गेंद में 53 रन बनाए थे जिसमें आरोन हार्डी के एक ओवर में चार छक्के शामिल थे। लेकिन इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने वापसी क को सात विकेट पर 172 रन पर रोक दिया।