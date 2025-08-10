लगातार छठे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने मारी बाजी, डार्विन में अफ्रीका को 17 रनों से दी मात

ऑस्ट्रेलिया ने रविवार को दक्षिण अफ्रीका को लगातार छठे टी20 मुकाबले में मात दी। डार्विन में खेले गए पहले टी20 मैच में ऑस्ट्रेलिया ने अफ्रीका को 17 रनों से हराया। इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने तीन मैचों की टी20 सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली।

ऑस्ट्रेलिया ने रविवार को पहले टी-20 मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 17 रनों से हरा दिया। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया ने तीन मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए टिम डेविड की 83 रनों की दमदार पारी की बदौलत 20 ओवर में सभी विकेट खोकर 178 रन बनाए। इसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 161 रन ही बना सकी। दक्षिण अफ्रीका की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 में ये लगातार छठी हार है।

179 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत अच्छी नहीं और उसने पहले ही ओवर में कप्तान एडन मारक्रम (12) का विकेट गंवा दिया। उन्हें जॉश हेजलवुड ने विकेटकीपर कैमरून ग्रीन के हाथों कैच आउट कराया। इसके बाद बल्लेबाजी करने आये लुआन-द्रे प्रेटोरियस को ग्लेन मैक्सवेल ने ओवेन के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन भेज दिया। लुआन-द्रे प्रेटोरियस ने नौ गेंदों में 14 रन बनाये।

तीसरे विकेट के रूप में डेवाल्ड ब्रेविस दो रन बनाकर आउट हुये। ट्रिस्टन स्टब्स ने रायन रिकलटन के साथ पारी को संभाला और तेजी के साथ रन बटोरे। दोनों बल्लेबाजों के बीच चौथे विकेट के लिए 72 रनों की साझेदारी हुई। 15वें ओवर में हेजलवुड ने ट्रिस्टन स्टब्स को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा। ट्रिस्टन स्टब्स ने 27 गेंदों में पांच चौकों की मदद से 35 रन बनाये। इसी ओवर में हेजलवुड ने जॉर्ज लिंडे (शून्य) को भी अपना शिकार बना लिया।

अगले ओवर में एडम जम्पा ने कॉर्बिन बॉश (दो) और सेनुरन मुथुसामी (शून्य) को आउटकर मैच का रुख अपनी टीम के पक्ष में कर दिया। 20वें ओवर की दूसरी गेंद पर बेन ड्वारश्विस ने रायन रिकलटन को मैक्सवेल के हाथों कैच आउट कराकर ऑस्ट्रेलिया की जीत पक्की कर दी। दक्षिण अफ्रीका की टीम निर्धारित 20 ओवरो में नौ विकेट पर 161 रन ही बना सकी और 17 रनों से मुकाबला हार गई।

ऑस्ट्रेलिया की ओर जॉश हेजलवुड और बेन ड्वारश्विस ने तीन- तीन विकेट लिये। एडम जम्पा को दो विकेट मिले। ग्लेन मैक्सवेल ने एक बल्लेबाज को आउट किया। टिम डेविड को उनकी शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला।

इससे पहले दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत अच्छी नहीं हुई और उसने 30 के स्कोर तक अपने तीन विकेट गंवा दिये। ट्रैविस हेड (दो),जॉश इंग्लिस (शून्य) और कप्तान मिचेल मार्श (13) रन बनाकर आउट हुये। इसके बाद कैमरून ग्रीन और टिम डेविड ने आतिशी बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए चौथे विकेट के लिए 40 रन जोड़े।

छठे ओवर में लुंगी एन्गिडी ने कैमरून ग्रीन को आउटकर ऑस्ट्रेलिया को चौथा झटका दिया। कैमरून ग्रीन ने 13 गेंदों में चार चौके और तीन छक्के लगाते हुए 35 रनों की पारी खेली। इसके बाद मिचेल ओवेन (दो) और ग्लेन मैक्सवेल (एक) सस्ते में पवेलियन लौट गये। इस दौरान टिम डेविड एक छोर थामे रन बनाते रहे।

बेन ड्वारश्विस (17), एडम जम्पा एक रन बनाकर आउट हुये। 19वें ओवर में लुंगी एन्गिडी ने टिम डेविड को बोल्ड कर आउट किया। टिम डेविड ने 52 गेंदों में आठ छक्के और चार चौके लगाते हुए 83 रन बनाये। ऑस्ट्रेलिया की टीम निर्धारित 20 ओवर में 178 के स्कोर पर ऑलआउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया का आखिरी विकेट नेथन एलिस (12) रनआउट के रूप में गिरा।