AUS vs OMAN Live Score: लीग स्टेज के आखिरी मुकाबले आमने-सामने होंगे ऑस्ट्रेलिया-ओमान

Feb 20, 2026 05:49 pm IST
AUS vs OMAN Live Score: ऑस्ट्रेलिया और ओमान के बीच टी20 विश्व कप 2026 का 40वां मुकाबला खेला जाएगा। दोनों टीमें टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं।

AUS vs OMAN Live Score: टी20 विश्व कप 2026 का आखिरी लीग स्टेज मुकाबला शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया और ओमान के बीच खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने आयरलैंड के खिलाफ मुकाबला जीतकर टूर्नामेंट की दमदार शुरुआत की थी। हालांकि उसके बाद जिम्बाब्वे और श्रीलंका से लगातार हार ने टूर्नामेंट में उनकी उम्मीदें खत्म कर दीं। ऑस्ट्रेलिया और ओमान के बीच होने वाले मुकाबले में बारिश होने की भी संभावना है। मैच में बादल छाए रहेंगे और रुक-रुक कर बारिश होने का अनुमान है, जिससे मौसम में नमी होगी और खेल धीमा हो सकता है।

AUS vs OMAN Live Score: ओमान: जतिंदर सिंह (कप्तान), आमिर कलीम, हम्माद मिर्जा, वसीम अली, करण सोनावाले, जितेन रामानंदी, विनायक शुक्ला (विकेट कीपर), सुफियान महमूद, नदीम खान, शाह फैसल, शकील अहमद, मोहम्मद नदीम, जय ओडेदरा, आशीष ओडेदरा, शफीक जान।

AUS vs OMAN Live Score: ऑस्ट्रेलिया और ओमान के बीच टी20 विश्व कप का 40वां मुकाबला शुक्रवार को पल्लेकेले स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमें टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं।

