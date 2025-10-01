AUS vs NZ 1st T20I Australia won first match by 6 wickets vs new zealand Mitchell Marsh पहले ही मैच में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को पटका, मिचेल मार्श ने खेली कप्तानी पारी, Cricket Hindi News - Hindustan
पहले ही मैच में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को पटका, मिचेल मार्श ने खेली कप्तानी पारी

ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को पहले टी20 मैच में 6 विकेट से हराया। इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने तीन मैचों की टी20 सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है।

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तानWed, 1 Oct 2025 05:44 PM
ऑस्ट्रेलिया ने बुधवार को न्यूजीलैंड को तीन मैचों की टी20 सीरीज के पहले मैच में 6 विकेट से हराया। न्यूजीलैंड ने माउंट माउंगानुई में खेले गए मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 181 रन बनाए, इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 16.3 ओवर में 4 विकेट पर 185 रन बनाकर मैच अपने नाम किया। ऑस्ट्रेलिया की ओर से कप्तान मिचेल मार्श ने सर्वाधिक 85 रन बनाए। इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने तीन मैचों की टी20 सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है।

182 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम को ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श ने अच्छी शुरुआत दिलाई। ट्रेविस हेड ने 18 गेंद में 31 रन बनाए। हेड और मार्श के बीच पहले विकेट के लिए 67 रन की साझेदारी हुई। मैथ्यू शॉर्ट 18 गेंद में 29 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान मिचेल मार्श 43 गेंद में 9 चौके और पांच छक्के की मदद से 85 रन बनाए। एलेक्स कैरी ने सात गेंद में सात रन बनाए। न्यूजीलैंड की ओर से मैच हेनरी ने दो, फोल्कस और जेमिसन ने 1-1 विकेट चटकाए।

इससे पहले न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 181 रन बनाए। न्यूजीलैंड की शुरुआत खराब रही। टिम सीफर्ट तीन गेंद में चार रन ही बना सके। डेवोन कॉनवे ने दो गेंद में एक रन बनाया। मार्क चैम्पमैन बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। डेरिल मिचेल 23 गेंद में 34 रन बनाकर आउट हुए। बेवॉन जैकब 21 गेंद में 20 के निजी स्कोर पर रन आउट हुए। कप्तान माइकल ब्रेसवेल 4 गेंद में सात रन ही बना सके। ऑस्ट्रेलिया की ओर से ड्वेरियस ने दो, हेजलवुड और शॉर्ट ने 1-1 विकेट लिया।

