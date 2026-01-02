ब्रैंडन मैकुलम के साथ बने रहने चाहते हैं बेन स्टोक्स, हार के बावजूद कोच के सपोर्ट में उतरे

Cricket Logo
इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स ने मुख्य कोच ब्रेंडन मैकुलम के प्रति अपना पूरा भरोसा जताया है। स्टोक्स ने कहा कि उनके और मैकुलम के बीच का तालमेल ही वह मुख्य वजह है जिससे इंग्लैंड ने टेस्ट क्रिकेट खेलने के नजरिए को पूरी दुनिया में बदल दिया है।

Jan 02, 2026 10:03 pm ISTHimanshu Singh Bhasha
बेन स्टोक्स ने शुक्रवार को कहा कि वह ब्रैंडन मैकुलम के बिना इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान के रूप में अपने भविष्य की कल्पना नहीं कर सकते। ऑस्ट्रेलिया में एशेज सीरीज में नाकामी के बावजूद स्टोक्स ने कहा कि आगे बढ़ने के लिए वह और मैकुलम बिलकुल सही लोग हैं। इंग्लैंड ने सीरीज के पहले तीन टेस्ट में ही एशेज गंवा दी जिससे ऑस्ट्रेलिया में जीत का लंबा इंतजार और बढ़ गया। हालांकि ‘बॉक्सिंग डे’ टेस्ट में मिली जीत ने निराशाजनक अभियान में थोड़ी राहत दी जो जनवरी 2011 के बाद ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड की पहली टेस्ट जीत थी।

बेन स्टोक्स और मैकुलम दोनों का अनुबंध 2027 तक है और दोनों ने सार्वजनिक रूप से मौजूदा दौरे के बाद भी बने रहने की इच्छा जताई है। स्टोक्स ने कहा, ‘‘मेरे मन में कोई संदेह नहीं है कि ब्रैंडन और मैं निकट भविष्य में यह जिम्मेदारी निभाते रहने के लिए सही लोग हैं। मैंने ब्रैंडन के साथ काम करने का समय पूरी तरह से आनंद लिया है। मुझे नहीं लगता कि कोई और है जिसके साथ मैं इस टीम को मौजूदा स्थिति से और ऊंचाइयों तक ले जा सकूं। ’’

हालांकि स्टोक्स ने यह भी स्वीकार किया कि आगे के सत्र से पहले आत्ममंथन का दौर जरूरी होगा ताकि सुधार के क्षेत्रों की पहचान की जा सके। उन्होंने कहा, ‘‘कप्तान और कोच के तौर पर जब हमें थोड़ा समय मिलेगा तो हमें बैठकर सोचना होगा कि अगले स्तर तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ’’

इंग्लैंड ने शनिवार से होने वाले एशेज सीरीज के आखिरी टेस्ट मैच के लिए 12 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। इंग्लैंड को उम्मीद है कि इस हफ्ते सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में पिच सपाट होगी। स्टोक्स रविवार को मैच शुरू होने से पहले शनिवार को पिच को एक बार फिर देखने के बाद एकादश की घोषणा करेंगे। स्टोक्स आमतौर पर टेस्ट शुरू होने से 48 घंटे पहले टीम की घोषणा करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन इस दौरे पर हालात को लेकर आम अनिश्चितता के बीच वह अधिक सावधान है।

पांचवें एशेज टेस्ट के लिए इंग्लैंड टीम:- बेन स्टोक्स (कप्तान), शोएब बशीर, जैकब बेथेल, हैरी ब्रूक, ब्रायडन कार्स, जैक क्रॉली, बेन डकेट, विल जैक्स, मैथ्यू पॉट्स, जो रूट, जेमी स्मिथ (विकेटकीपर) और जॉश टोंग।

