MCG ड्रॉमे के बाद कैसी है सिडनी की पिच, हेड क्येरटर एडम लुईस ने दिया बड़ा हिंट

संक्षेप: एशेज सीरीज 2025-26 का आखिरी मुकाबला सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा। वहीं एससीजी क्यूरेटर फाइनल एशेज टेस्ट के लिए तैयार पिच से बहुत खुश हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सीईओ टॉड ग्रीनबर्ग ने कहा कि उन्हें भी भरोसा है कि एससीजी टेस्ट पूरा चलेगा।

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज खेली जा रही है। इस बार टेस्ट सीरीज कम दिनों में ही मैच के नतीजे निकल जाने की वजह से काफी चर्चा में है। पहला और चौथा टेस्ट सिर्फ दो दिन में ही खत्म हो गया, जिसके बाद दोनों मैदान के पिच और क्यूरेटर की जमकर आलोचना हुई। पांच मैचों की टेस्ट सीरीज का अंतिम मुकाबले सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा। इस मैच से पहले एससीजी के हेड क्यूरेटर ने कहा है कि पहले दिन पिच पर हरी घास का कवर लगभग न के बराबर होगा। पिछले हफ्ते मेलबर्न में दो दिन की हार के बाद एडमिनिस्ट्रेटर अभी भी चिंतित हैं, गुरुवार को सिडनी में एससीजी की बहुत हरी पिच ने लोगों को चौंका दिया। लेकिन मुख्य क्यूरेटर एडम लुईस ने शुक्रवार को जोर देकर कहा कि यह चिंता की बात नहीं होनी चाहिए, और उन्हें उम्मीद थी कि सिडनी टेस्ट पांचवें दिन तक चलेगा।

लुईस ने कहा, "आप तीन दिन पहले हरी घास देखना चाहते हैं। अगर आप तीन दिन पहले कोई हरी घास नहीं देख रहे हैं, तो यह चिंता की बात है... हम जहां हैं, उससे मैं बहुत सहज हूं। "आज सुबह थोड़ी धूप थी। वे कह रहे हैं कि कल थोड़ी और धूप होगी। इससे पिच से हरियाली कम हो जाएगी। हम इस समय पिच से बहुत खुश हैं। हम अच्छा दिख रहे हैं।"

लुईस ने माना कि पिछले हफ़्ते उन्हें एमसीजी के अपने साथी मैट पेज के लिए बुरा लगा, लेकिन उन्होंने कहा कि सिडनी में पांचवां टेस्ट पूरा हो, इसके लिए उन पर कोई बाहरी दबाव नहीं था। अनुमान है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (सीए) को इस गर्मी में लगभग 15 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का नुकसान हुआ है, क्योंकि पर्थ में पहला टेस्ट भी दो दिन के अंदर खत्म हो गया था। यहां तक कि प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने गुरुवार रात टीमों के साथ एक कार्यक्रम में मज़ाक में कहा कि उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि मैच तीसरे दिन तक चले, ताकि मैकग्रा फाउंडेशन के फंडरेजर को सपोर्ट मिल सके।

लुईस ने कहा कि उनका ग्राउंड स्टाफ पिछले सीज़न के 7मिमी की तुलना में इस साल 6मिमी घास रखेगा, साथ ही इसकी डेंसिटी भी कम करेगा। यह अपने आप में आम तौर पर विकेट को सपाट करने और कम मूवमेंट पैदा करने का काम करता है, साथ ही मैच के आखिर में स्पिन का मौका भी देता है।

"हमने बस सोचा... हम अपनी डेंसिटी थोड़ी कम कर सकते हैं," लुईस ने कहा। "हमने इस साल यही किया है।" हमने शील्ड मैचों में इसकी प्रैक्टिस की है और हमें बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं।" सीए के सीईओ टॉड ग्रीनबर्ग ने कहा कि उन्हें भी भरोसा है कि एससीजी टेस्ट पूरा चलेगा। ग्रीनबर्ग ने कहा, "मुझे विकेट और घास के मिलीमीटर के बारे में जितनी उम्मीद थी, उससे कहीं ज़्यादा फ़ोन कॉल और बातचीत करनी पड़ी है।" “लेकिन मुझे उम्मीद है और भरोसा है कि हमारे पास यहां एक लंबा और प्रोडक्टिव टेस्ट मैच होगा।”

यह सब मर्फी के लिए अच्छी खबर होनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के कोचिंग स्टाफ ने शुक्रवार सुबह पिच को लेकर लंबी बातचीत की, मर्फी को बाहर रखने और एमसीजी में चार तेज गेंदबाज़ों के साथ खेलने के बाद। इसके बाद मर्फी ने शुक्रवार के ट्रेनिंग सेशन का ज़्यादातर समय ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर को बॉलिंग करने में बिताया, जबकि एलेक्स कैरी ने भी उनके साथ विकेटकीपिंग का लंबा अभ्यास किया।