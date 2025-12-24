Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़aus vs eng Ricky Ponting Urges Cameron Green to Simplify His Game in Test Cricket
क्या रिकी पोंटिंग को इंप्रेस नहीं कर पाए हैं कैमरन ग्रीन? दिग्गज ने करियर को लेकर ये कहा

ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने कैमरन ग्रीन को उनके खराब फॉर्म से उबरने के लिए एक महत्वपूर्ण सलाह दी है। पोंटिंग का मानना है कि ग्रीन टेस्ट क्रिकेट में अपनी बल्लेबाजी और तकनीक को बहुत अधिक जटिल बना रहे हैं, जिससे उनके प्रदर्शन पर बुरा असर पड़ रहा है।

Dec 24, 2025 06:19 pm ISTHimanshu Singh Varta
आईसीसी हॉल ऑफ फेमर रिकी पोंटिंग ने बताया है कि कैमरन ग्रीन अपने युवा अंतरराष्ट्रीय करियर में कहां खड़े हैं। इस लंबे ऑलराउंडर का एशेज सीरीज औसत से कम रहा है, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने पहले तीन टेस्ट के बाद ही जीत लिया है। तीन टेस्ट में, ग्रीन ने 76 रन बनाए हैं और सिर्फ दो विकेट लिए हैं, हालांकि उन्हें गेंदबाजी के लिए सीमित समय मिला। पोंटिंग ने माना कि ग्रीन के बढ़ते अनुभव के बावजूद, टेस्ट क्रिकेट में उनके कुल प्रभाव को मापना अभी भी मुश्किल है।

ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज रिकी पोंटिंग ने द आईसीसी रिव्यू पर ग्रीन के बारे में कहा,"एक अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी के तौर पर अभी तक उनके बारे में अंदाजा लगाना काफी मुश्किल है। ऑस्ट्रेलिया में उनका औसत अब 30 से कम है। उनके करियर का औसत 30 से थोड़ा ज्यादा है।''

पोंटिंग ने कहा,"उन्होंने 30 से ज्यादा टेस्ट मैचों में दो टेस्ट मैच शतक बनाए हैं। उनकी पीठ की सर्जरी हुई है, और उनकी गेंदबाजी की गति शायद वैसी नहीं है जैसी 12 महीने पहले थी।"

ग्रीन ने पांच साल पहले एडिलेड में भारत के खिलाफ डेब्यू के बाद से 35 टेस्ट में हिस्सा लिया है। उनका प्रदर्शन ठीक-ठाक रहा है, दाएं हाथ के बल्लेबाज ने लगभग 33 के औसत से 1641 रन बनाए हैं, साथ ही 37 विकेट भी लिए हैं। इसके बावजूद, पोंटिंग ने जोर देकर कहा कि ग्रीन के कौशल का मिश्रण उन्हें दूसरों से अलग करता है, और उन्होंने उन पलों की ओर इशारा किया जो बैगी ग्रीन में उनकी क्षमता को रेखांकित करते हैं।

पोंटिंग ने कहा, "लेकिन अगर सब कुछ एक साथ आ जाए तो यह एक बहुत ही संपूर्ण पैकेज है। और हमने उन्हें कुछ काफी शानदार पारियां खेलते देखा है। उन्होंने पिछले साल न्यूजीलैंड में एक अविश्वसनीय 100 रन बनाए थे। उन्होंने भारत में भी 100 रन बनाए हैं, हालांकि बहुत, बहुत सपाट पिच पर।''

ग्रीन ने अहमदाबाद में अपना पहला टेस्ट शतक बनाया, भारत के खिलाफ मुश्किल स्थिति में आकर 114 रन बनाए, जबकि उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन एक साल बाद मार्च 2024 में हुआ, जब उन्होंने वेलिंगटन में नाबाद 174 रन बनाकर ऑस्ट्रेलियाई टीम को 172 रन की बड़ी जीत दिलाई। कुछ व्यक्तिगत परफॉर्मेंस के अलावा, पोंटिंग ने ऑस्ट्रेलियाई ड्रेसिंग रूम में ग्रीन की अहमियत पर ज़ोर दिया, साथ ही आगे की सबसे बड़ी चुनौती के तौर पर तरीकों में निरंतरता को बताया।

पोंटिंग ने कहा, "खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ से बात करने पर पता चला कि उन्हें ग्रीन का टीम में होना बहुत पसंद है।" उन्होंने कहा, "उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि उसे अपने खेलने का सही तरीका और स्टाइल ढूंढना होगा, यह पता लगाना होगा कि उसके लिए क्या काम करेगा, और फिर उस पर कायम रहना होगा और लंबे समय तक उस पर टिके रहना होगा।"

