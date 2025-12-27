Cricket Logo
पीटरसन के बाद वॉन ने ऑस्ट्रेलिया को लताड़ा, भारत के सपोर्ट में उतरे; ICC से सजा की मांग

संक्षेप:

इंग्लैंड के दिग्गज माइकल वॉन और केविन पीटरसन ने मेलबर्न की पिच की कड़ी आलोचना की है। पीटरसन ने भारत का उदाहरण देते हुए आईसीसी से कड़ी सजा की मांग की है। वहीं वॉन ने लगातार विकेट गिरने पर नाराजगी जाहिर की है।

Dec 27, 2025 09:25 am IST
ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज का चौथा मुकाबला मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने पांच मैचों की टेस्ट सीरीज में शुरुआती तीन मैच जीतकर पहले ही सीरीज अपने नाम कर ली है। हालांकि चौथे मैच में गेंदबाजों का कहर देखने को मिला है और शुरुआती पांच सत्र में ही 30 विकेट गिर चुके हैं, 110 ओवर के अंदर ही 30 विकेट गिरने से पिच को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। केविन पीटरसन ने तो आईसीसी से ऑस्ट्रेलिया को सजा देने की भी मांग कर दी है। उन्होंने भारत का उदाहरण देते हुए कहा कि जब वहां पर इस तरह की पिचों को खराब कहा जाता है, तो यहां पर भी इसे वैसे ही देखा जाए। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन भी पिच से नाखुश हैं और उन्होंने इसे मजाक बताया है।

केविन पीटरसन ने एक्स पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए इसे पिचों का 'दोहरा मापदंड' करार दिया। उन्होंने भारत का उदाहरण देते हुए कहा, ''जब भारत में टेस्ट के पहले दिन इस तरह विकेट गिरते हैं, तो पूरी दुनिया आलोचना करने लगती है। पिच को 'खराब' बताया जाने लगता है। मुझे उम्मीद है कि अब ऑस्ट्रेलिया को भी वैसी ही जांच और आलोचना का सामना करना पड़ेगा। जो सही है, वो सही है।''

माइकल वॉन ने पिच को 'मजाक' बताते हुए कहा कि 94,000 से ज्यादा दर्शक मनोरंजन के लिए आए थे, लेकिन जिस तरह से दोनों टीमें ताश के पत्तों की तरह ढह गईं, वह टेस्ट क्रिकेट के लिए अच्छा विज्ञापन नहीं है। वॉन ने लिखा, ''ये पिच मजाक है। ये खेल को छोटा करना है, खिलाड़ी, ब्रॉकास्टर और सबसे महत्वपूर्ण फैंस, 98 ओवर में 26 विकेट।''

मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेले जा रहे मुकाबले में पहले दिन ऑस्ट्रेलियाई टीम 152 रन पर आउट हो गई लेकिन इसके बावजूद इंग्लैंड पर पहली पारी में 42 रन की बढत बना ली और चौथे एशेज टेस्ट के पहले दिन शुक्रवार को रिकॉर्ड 20 विकेट गिर गए। पहली पारी में इंग्लैंड की टीम 29.5 ओवर में 110 रन पर आउट हो गई। माइकल नेसेर ने 45 रन देकर चार विकेट लिये।

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
