पीटरसन के बाद वॉन ने ऑस्ट्रेलिया को लताड़ा, भारत के सपोर्ट में उतरे; ICC से सजा की मांग

संक्षेप: इंग्लैंड के दिग्गज माइकल वॉन और केविन पीटरसन ने मेलबर्न की पिच की कड़ी आलोचना की है। पीटरसन ने भारत का उदाहरण देते हुए आईसीसी से कड़ी सजा की मांग की है। वहीं वॉन ने लगातार विकेट गिरने पर नाराजगी जाहिर की है।

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज का चौथा मुकाबला मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने पांच मैचों की टेस्ट सीरीज में शुरुआती तीन मैच जीतकर पहले ही सीरीज अपने नाम कर ली है। हालांकि चौथे मैच में गेंदबाजों का कहर देखने को मिला है और शुरुआती पांच सत्र में ही 30 विकेट गिर चुके हैं, 110 ओवर के अंदर ही 30 विकेट गिरने से पिच को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। केविन पीटरसन ने तो आईसीसी से ऑस्ट्रेलिया को सजा देने की भी मांग कर दी है। उन्होंने भारत का उदाहरण देते हुए कहा कि जब वहां पर इस तरह की पिचों को खराब कहा जाता है, तो यहां पर भी इसे वैसे ही देखा जाए। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन भी पिच से नाखुश हैं और उन्होंने इसे मजाक बताया है।

केविन पीटरसन ने एक्स पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए इसे पिचों का 'दोहरा मापदंड' करार दिया। उन्होंने भारत का उदाहरण देते हुए कहा, ''जब भारत में टेस्ट के पहले दिन इस तरह विकेट गिरते हैं, तो पूरी दुनिया आलोचना करने लगती है। पिच को 'खराब' बताया जाने लगता है। मुझे उम्मीद है कि अब ऑस्ट्रेलिया को भी वैसी ही जांच और आलोचना का सामना करना पड़ेगा। जो सही है, वो सही है।''

माइकल वॉन ने पिच को 'मजाक' बताते हुए कहा कि 94,000 से ज्यादा दर्शक मनोरंजन के लिए आए थे, लेकिन जिस तरह से दोनों टीमें ताश के पत्तों की तरह ढह गईं, वह टेस्ट क्रिकेट के लिए अच्छा विज्ञापन नहीं है। वॉन ने लिखा, ''ये पिच मजाक है। ये खेल को छोटा करना है, खिलाड़ी, ब्रॉकास्टर और सबसे महत्वपूर्ण फैंस, 98 ओवर में 26 विकेट।''