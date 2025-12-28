MCG टेस्ट 2 दिन में खत्म होने से ऑस्ट्रेलिया को हो सकता है 96 करोड़ का नुकसान! ICC सख्त कार्रवाई के मूड में

संक्षेप: रिपोर्ट्स हैं कि MCG की इस पिच पर आईसीसी का चाबुक चल सकता है, वहीं 2 दिन में इस टेस्ट मैच के खत्म होने से ऑस्ट्रेलिया को 96 करोड़ से भी अधिक का नुकसान हुआ है।

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेला गया चौथा टेस्ट मैच 2 दिनों में ही समाप्त हो गया। पिच पर पड़ी बड़ी-बड़ी घासों ने गेंदबाजों की खूब मदद की और बल्लेबाजों के लिए इस पिच को नर्क बना दिया है। नतीजा यह रहा कि 6 सेशन में मैच समाप्त हो गया और कोई टीम चारों पारियां मिलाकर 200 रन का आंकड़ा नहीं छू पाई। रिपोर्ट्स हैं कि MCG की इस पिच पर आईसीसी का चाबुक चल सकता है, वहीं 2 दिन में इस टेस्ट मैच के खत्म होने से ऑस्ट्रेलिया को 96 करोड़ से भी अधिक का नुकसान हुआ है।

एमसीजी की पिच पर क्यूरेटर ने 10mm की घास छोड़ी थी, जो पिछले साल से 3mm ज्यादा थी, जिसका गेंदबाजों ने भरपूर फायदा उठाया। मैच दूसरे दिन के आखिरी घंटे में खत्म हो गया - पर्थ में पहले टेस्ट के बाद यह सीरीज का दूसरा मैच था जो दो दिन में निपट गया। यह 129 सालों में पहली बार हुआ है कि एक ही सीरीज में एक से ज्यादा मैच दो दिन के टेस्ट हुए हैं।

रिपोर्ट्स हैं कि चौथे एशेज टेस्ट में इंग्लैंड की जीत के बाद ICC MCG पिच को सब-पार रेटिंग देगा, जिसका मतलब है कि उस वेन्यू को अपने ऑफिशियल रिकॉर्ड में एक डिमेरिट पॉइंट मिलेगा।

पर्थ टेस्ट दो दिन में समाप्त होने की वजह से अंदाजा लगाया जा रहा है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को 5 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का नुकसान हुआ था। MCG के मैदान पर पर्थ से लगभग 40 हजार सीटें ज्यादा है। ऐसे में यहां नुकसान और भी बड़ा हो सकता है। रिपोर्ट्स हैं कि ऑस्ट्रेलिया को MCG टेस्ट दो दिन में समाप्त होने से लगभग-लगभग 16 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का नुकसान हो सकता है जो भारतीय रुपए के हिसाब से 96 करोड़ से भी अधिक बैठता है।