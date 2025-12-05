डे-नाइट टेस्ट में मार्नश लाबुशेन ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, स्टीव स्मिथ से पहले पूरे किए एक हजार रन
ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन ने डे-नाइट टेस्ट क्रिकेट में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। वह गुलाबी गेंद से खेले जाने वाले टेस्ट मैचों में 1000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं।
ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज मार्नश लाबुशेन ने शुक्रवार को डे-नाइट टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में अपना नाम सुनहरे अच्छरों में दर्ज करवा लिया है। मार्नश लाबुशेन पिंक बॉल टेस्ट में एक हजार रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने ब्रिसबेन में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन ये उपलब्धि हासिल की। लाबुशेन ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट की पहली पारी में शानदार अर्धशतकीय पारी खेली। इंग्लैंड की टीम ने दूसरे टेस्ट में अपनी पहली पारी में 334 रन बनाए। पूर्व कप्तान जो रूट 138 रन बनाकर नाबाद रहे।
इंग्लैंड ने सुबह अपनी पहली पारी नौ विकेट पर 325 रन से आगे बढ़ाई। ब्रेंडन डॉगेट ने दिन की 14वीं गेंद पर ऑस्ट्रेलिया के लिए आखिरी विकेट लिया। पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया को ट्रेविस हेड और जैक जेक वेदराल्ड ने अच्छी शुरुआत दिलाई। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 77 रन की साझेदारी हुई। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए उतरे मार्नस लाबुशेन ने हेड के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 76 गेंद में 69 रन जोड़े। इस दौरान उन्होंने अर्धशतक भी पूरा किया। लाबुशेन का ये टेस्ट में 25वां अर्धशतक था।
मार्नस लाबुशेन ने 78 गेंद में 65 रन की पारी खेली। लाबुशेन ने अपनी पारी के दौरान 9 चौके और एक छक्का लगाया। मार्नस लाबुशेन ने 16 पारियों में 63.33 के औसत से 1023 रन बनाए हैं। वह डे-नाइट टेस्ट में चार शतक और पांच अर्धशतक लगा चुके हैं। उनका बेस्ट स्कोर 163 रन है। स्टीव स्मिथ ने 850 से ज्यादा रन बनाए हैं। पूर्व सलामी बल्लेबाज डेविड वॉर्नर ने 753 रन जड़े हैं। विस्फोटक बल्लेबाज ट्रेविस हेड के नाम 752 रन हैं। वहीं इंग्लैंड के अनुभवी बल्लेबाज जो रूट ने डे-नाइट टेस्ट के दौरान 639 रन बनाए हैं।
डे नाइट टेस्ट में सबसे ज्यादा रन
1023 - मार्नश लाबुशेन
850* - स्टीव स्मिथ
753 - डेविड वार्नर
752 - ट्रैविस हेड
639 - जो रूट