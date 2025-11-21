AUS vs ENG Live Score: इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर चुनी बैटिंग, देखें प्लेइंग XI

Cricket Logo
संक्षेप:

AUS vs ENG Live Cricket Score 1st Test Ashes 2025- ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड एशेज 2025 का पहला टेस्ट आज से पर्थ में खेला जा रहा है। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया है।

Fri, 21 Nov 2025 07:25 AMLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
AUS vs ENG Live Cricket Score 1st Test Ashes 2025- ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड एशेज 2025 का पहला मुकाबला आज यानी शुक्रवार, 21 नवंबर को खेला जाना है। Australia vs England पहला टेस्ट पर्थ में खेला जाएगा। इस घमासान का हर कोई बेसब्रीस से इंतजार कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी प्लेइंग XI का ऐलान कर दिया है, टीम को कप्तान पैट कमिंस के साथ जोश हेजलवुड की कमी खलने वाली है, मगर इसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया फेवरेट्स हैं। ऑस्ट्रेलियाई टीम की कमान इस मैच में स्टीव स्मिथ संभालेंगे। इंग्लैंड के खिलाफ 2 ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी डेब्यू करेंगे। वहीं बात इंग्लैंड की करें तो उन्होंने इस मैच के लिए अपने 12 खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया है, प्लेइंग XI का ऐलान कप्तान बेन स्टोक्स मैच के दौरान करेंगे।

7:24 AM AUS vs ENG Live Score: इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर चुनी बैटिंग

ऑस्ट्रेलिया (प्लेइंग XI): उस्मान ख्वाजा, जेक वेदरल्ड, मार्नस लाबुशेन, स्टीवन स्मिथ (कप्तान), ट्रैविस हेड, कैमरून ग्रीन, एलेक्स कैरी (विकेट कीपर), मिशेल स्टार्क, नाथन लियोन, ब्रेंडन डॉगेट, स्कॉट बोलैंड

इंग्लैंड (प्लेइंग XI): बेन डकेट, जैक क्रॉली, ओली पोप, जो रूट, हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स (कप्तान), जेमी स्मिथ (विकेट कीपर), गस एटकिंसन, ब्रायडन कार्स, मार्क वुड, जोफ्रा आर्चर

7:01 AM AUS vs ENG Live Score: पर्थ में इंग्लैंड का रिकॉर्ड अभी भी खराब है, वहां उनकी आखिरी टेस्ट जीत 1978 में आई थी। तब से, WACA एक ऐसा किला रहा है जिसे वे बार-बार तोड़ नहीं पाए हैं। चुनौती यह है कि इंग्लैंड ने नए ऑप्टस स्टेडियम में कभी कोई टेस्ट मैच नहीं खेला है, जो एक अनजान जगह है क्योंकि वे इतिहास को फिर से लिखना चाहते हैं और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में दशकों से चले आ रहे अपने सूखे को खत्म करना चाहते हैं।

6:51 AM AUS vs ENG Live Score: ऑस्ट्रेलिया प्लेइंग XI- उस्मान ख्वाजा, जेक वेदरल्ड, मार्नस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ (कप्तान), ट्रैविस हेड, कैमरून ग्रीन, एलेक्स कैरी (विकेट कीपर), मिशेल स्टार्क, स्कॉट बोलैंड, नाथन लियोन, ब्रेंडन डॉगेट

6:45 AM AUS vs ENG Live Score: नमस्कार! ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड एशेज 2025 के पहले टेस्ट के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है।

