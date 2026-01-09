Cricket Logo
ब्रेंडन मैकुलम के पीछे पड़े केविन पीटरसन, कोच के लिए इस दिग्गज का नाम सुझाया

संक्षेप:

एशेज 2025-26 में इंग्लैंड की 1-4 से शर्मनाक हार के बाद पूर्व कप्तान केविन पीटरसन ने ब्रेंडन मैकुलम की जगह एंडी फ्लावर को कोच बनाने का एक बड़ा और हैरान कर देने वाला सुझाव दिया है।

Jan 09, 2026 07:19 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एशेज सीरीज में केविन पीटरसन को करारी हार का सामना करना पड़ा है। पांच मैचों की टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड की टीम को 1-4 से हार मिली है, जिसके बाद से पूर्व क्रिकेटर कोच को हटाने की लगातार मांग कर रहे हैं। इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज केविन पीटरसन खुलकर मौजूदा कोच ब्रेंडन मैकुलम को हटाने जाने की मांग कर रहे हैं और लगातार तीखे सवाल पूछ रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए बड़ा सुझाव दिया है। उन्होंने मौजूदा टेस्ट कोच ब्रेंडन मैकुलम की जगह पूर्व कोच और IPL 2025 विजेता एंडी फ्लावर को वापस लाने की अपील की है।

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन का मानना है कि फ्लावर अब बदल चुके हैं और आधुनिक खिलाड़ियों के साथ-साथ टेस्ट क्रिकेट को गहराई से समझते हैं। इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने ऑस्ट्रेलिया में एशेज सीरीज में 1-4 से मिली करारी हार के बाद इंग्लैंड के खिलाड़ियों और प्रबंधन के प्रदर्शन की समीक्षा करेगा। मैकुलम की 'बैजबॉल' रणनीति पर सवाल उठ रहे हैं और कप्तान बेन स्टोक्स का भविष्य भी चर्चा में है।

केविन पीटरसन ने एक्स पर लिखा, ''यह एक बहुत ही अनोखा विचार है। मुझे लगता है कि यह मेरे अब तक के सबसे हैरान करने वाले विचारों में से एक है। क्या इंग्लैंड अब एंडी फ्लावर को वापस ला सकता है? वो बदल चुके हैं और आधुनिक खिलाड़ी के अनुरूप हैं। वो टेस्ट क्रिकेट को समझते हैं। कई खिलाड़ियों ने मुझे बताया कि हमारे पुराने ड्रामे के बाद वो बदल गए हैं। वो लीग जीत रहे हैं, इसलिए आधुनिक खिलाड़ी को अच्छे से समझते हैं। बहुत महत्वपूर्ण! जंगली विचार, जानता हूं! क्या सोचते हो?"

ईसीबी के मुख्य कार्यकारी रिचर्ड गोल्ड ने ‘आने वाले महीनों में जरूरी बदलाव लागू करने’ का वादा किया है। इंग्लैंड की गुरुवार को पांचवें टेस्ट में पांच विकेट से हार के बाद गोल्ड ने बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने टीम के निराशाजनक प्रदर्शन का उल्लेख किया।

