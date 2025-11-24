दूसरा मैच भी नहीं खेल सकेंगे जोश हेजलवुड, पैट कमिंस की हो सकती है वापसी
तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड हैमस्ट्रिंग (मांसपेशियों में खिंचाव) की चोट से उबर नहीं सके हैं और दूसरे मैच से भी बाहर हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए राहत की खबर यह है कि नियमित कप्तान पैट कमिंस की पीठ की चोट से उबरने के बाद इस महत्वपूर्ण मुकाबले के लिए टीम में वापसी की प्रबल संभावना है।
ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज का आगाज हो चुका है। पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ धमाकेदार जीत हासिल की। ट्रेविस हेड के दमदार शतक की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने पर्थ में खेला गया दूसरा टेस्ट मैच आठ विकेट से जीता। ये टेस्ट सिर्फ दो दिन में ही खत्म हो गया। दूसरे टेस्ट से पहले ऑस्ट्रेलिया की मुश्किलें फिर बढ़ने वाली हैं। क्योंकि टीम के तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड ब्रिसबेन में होने वाले एशेज टेस्ट से भी बाहर हो गए हैं। टीम के लिए अच्छी खबर यह है कि नियमित कप्तान पैट कमिंस के पीठ की चोट से उबरने के बाद इस महत्वपूर्ण मैच में वापसी की प्रबल संभावना है।
जोश हेजलवुड भले ही दूसरे मैच में नहीं खेल पाएंगे लेकिन टीम मैनेजमेंट को उम्मीद है कि आने वाले मैचों में वह चयन के लिए शायद उपलब्ध हो जाएंगे। दूसरा मैच 4 दिसंबर से खेला जाएगा। हेजलवुड शेफील्ड शील्ड के दौरान हुई हैमस्ट्रिंग की दिक्कत की वजह से पर्थ के पहले मैच से बाहर हो गए थे। वह अपना रिहैब जारी रखने के लिए ब्रिस्बेन में टीम के साथ जुड़ेंगे और हेड कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड को उम्मीद है कि वह सीरीज में बाद में उपलब्ध होंगे।
कोच मैकडॉनल्ड ने ईएसपीएनक्रिकइंफो के हवाले से कहा, "वह (हेजलवुड) अभी अपने रिहैब के पहले सप्ताह पर काम कर रहे हैं।" उन्होंने आगे कहा, “मुझे यकीन नहीं है कि हमें इस पर कोई नया अपडेट देने की आवश्यकता है। जब वह रिकवरी में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और हमारे पास कुछ अनुमानित समय-सीमा होगी, तब हम इस स्थिति में होंगे कि उसे (अपडेट को) सार्वजनिक रूप से बता सकें।”
वहीं कमिंस के लौटने से टीम की गेंदबाजी मजबूत होगी और वे संभावित रूप से ब्रिस्बेन में 4 दिसंबर से शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट में टीम का नेतृत्व करेंगे। पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को सिर्फ दो दिन में 8 विकेट से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है।