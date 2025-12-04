Cricket Logo
जो रूट ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया में ठोका शतक, 160वें टेस्ट में किया ये कारनामा

जो रूट ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया में ठोका शतक, 160वें टेस्ट में किया ये कारनामा

संक्षेप:

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो रूट ने ब्रिसबेन में खेले जा रहे पिंक बॉल टेस्ट के पहले दिन शतक जड़ दिया है। रूट ने 181 गेंदों में 100 रन पूरे किए। रूट का ऑस्ट्रेलिया में ये पहला टेस्ट शतक है।

Thu, 4 Dec 2025 04:41 PMHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
इंग्लैंड के अनुभवी बल्लेबाज जो रूट ने गुरुवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट में शतक लगाया। जो रूट का ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर पहला टेस्ट शतक है। जो रूट ने ब्रिसबेन में खेले जा रहे पिंक बॉल टेस्ट में 181 गेंदों का सामना करते हुए 100 रन पूरे किए। रूट अपनी पारी में 11 चौके लगा चुके हैं। जो रूट ने 160वें टेस्ट के दौरान ऑस्ट्रेलिया में शतक लगाने का कारनामा किया। रूट का टेस्ट में ये 40वां शतक है।

ब्रिसबेन में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों का दबदबा देखने को मिला है। इंग्लैंड ने लगातार अंतराल पर विकेट गंवाए हैं। हालांकि जो रूट एक छोर पर डटे हुए हैं। जो रूट ने ऑस्ट्रेलिया में 30वीं पारी में अपना पहला शतक पूरा किया। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा पारी खेलने के बाद शतक लगाने का रिकॉर्ड इयान हीली के नाम है। उन्होंने 41 पारी ली थी। बॉब सिम्पसन ने 36, गोर्डन और स्टीव वॉ ने 32 पारियों में ये कमाल किया था।

जो रूट टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज हैं। वह भारत के महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर (15,921) से पीछे हैं। जो रूट ने टेस्ट में 160 मैचों में 13660 से ज्यादा रन बनाए हैं। रूट का हाईएस्ट स्कोर 262 रन है। इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट ने टेस्ट में 40 शतक और 66 अर्धशतक लगाए हैं।

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
