जो रूट ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया में ठोका शतक, 160वें टेस्ट में किया ये कारनामा
इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो रूट ने ब्रिसबेन में खेले जा रहे पिंक बॉल टेस्ट के पहले दिन शतक जड़ दिया है। रूट ने 181 गेंदों में 100 रन पूरे किए। रूट का ऑस्ट्रेलिया में ये पहला टेस्ट शतक है।
इंग्लैंड के अनुभवी बल्लेबाज जो रूट ने गुरुवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट में शतक लगाया। जो रूट का ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर पहला टेस्ट शतक है। जो रूट ने ब्रिसबेन में खेले जा रहे पिंक बॉल टेस्ट में 181 गेंदों का सामना करते हुए 100 रन पूरे किए। रूट अपनी पारी में 11 चौके लगा चुके हैं। जो रूट ने 160वें टेस्ट के दौरान ऑस्ट्रेलिया में शतक लगाने का कारनामा किया। रूट का टेस्ट में ये 40वां शतक है।
ब्रिसबेन में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों का दबदबा देखने को मिला है। इंग्लैंड ने लगातार अंतराल पर विकेट गंवाए हैं। हालांकि जो रूट एक छोर पर डटे हुए हैं। जो रूट ने ऑस्ट्रेलिया में 30वीं पारी में अपना पहला शतक पूरा किया। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा पारी खेलने के बाद शतक लगाने का रिकॉर्ड इयान हीली के नाम है। उन्होंने 41 पारी ली थी। बॉब सिम्पसन ने 36, गोर्डन और स्टीव वॉ ने 32 पारियों में ये कमाल किया था।
जो रूट टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज हैं। वह भारत के महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर (15,921) से पीछे हैं। जो रूट ने टेस्ट में 160 मैचों में 13660 से ज्यादा रन बनाए हैं। रूट का हाईएस्ट स्कोर 262 रन है। इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट ने टेस्ट में 40 शतक और 66 अर्धशतक लगाए हैं।