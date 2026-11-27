ऑस्ट्रेलिया ने घर पर दर्ज किया सबसे कम स्कोर, इंग्लैंड के खिलाफ 108 पर सिमटी टीम; जेमी ओवर्टन ने झटके 5 विकेट
इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेमी ओवर्टन की बेहतरीन गेंदबाजी के आगे ऑस्ट्रेलिया की टीम तीसरे टी20 मैच में सिर्फ 108 रन ही बना सकी। जेमी ने 5 विकेट चटकाए।
ऑस्ट्रेलिया की टीम शुक्रवार को इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टी20 मुकाबले में सिर्फ 108 रन पर ही सिमट गई। ऑस्ट्रेलिया की टीम का टी20 इंटरनेशनल में इंग्लैंड के खिलाफ ये दूसरा लोएस्ट स्कोर है। वहीं घरेलू सरजमीं पर ऑस्ट्रेलिया की ये सबसे कम स्कोर है। टॉप ऑर्डर ने कुछ रन बनाए लेकिन मध्यक्रम और निचले क्रम के बल्लेबाज ज्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं सके। ऑस्ट्रेलिया की ओर से विकेटकीपर सैम हार्पर ने सर्वाधिक 26 रन बनाए। वहीं टीम के 6 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके। इंग्लैंड के लिए जेमी ओवर्टन ने सबसे ज्यादा विकेट लिए।
ऑस्ट्रेलिया का इंग्लैंड के खिलाफ शर्मनाक रिकॉर्ड
ऑस्ट्रेलिया की टीम 27 नवंबर 2026 के गाबा में तीसरे टी20 मैच में सिर्फ 108 रन ही बना सकी। पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया ने लगातार अंतराल पर विकेट गंवाए और 16.5 ओवर में सभी विकेट खोकर 108 रन ही बना सकी। ऑस्ट्रेलिया की टी20 इंटरनेशनल में ये नौवां सबसे कम स्कोर है। वहीं इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा लोएस्ट स्कोर है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम टी20 इंटरनेशनल में इंग्लैंड के खिलाफ 13 जून 2005 में खेले गए मुकाबले में 79 रन पर ढेर हो गई थी, जोकि उसका टी20 इंटरनेशनल में दूसरा लोएस्ट स्कोर है। ऑस्ट्रेलिया का टी20 इंटरनेशनल में सबसे कम स्कोर बांग्लादेश के खिलाफ आया है, जहां पर टीम 62 रन ही बना पाई थी। ये मैच 9 अगस्त 2021 में खेला गया था।
T20I में घर पर ऑस्ट्रेलिया का सबसे कम स्कोर
|टीम
|स्कोर
|विपक्षी टीम
|वेन्यू
|ऑस्ट्रेलिया
|108
|इंग्लैंड
|ब्रिसबेन, 2026
|ऑस्ट्रेलिया
|111
|न्यूजीलैंड
|सिडनी, 2022
|ऑस्ट्रेलिया
|119
|भारत
|कैरारा, 2025
|ऑस्ट्रेलिया
|127
|पाकिस्तान
|मेलबर्न, 2010
जेमी ओवर्टन ने झटके 5 विकेट
इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेमी ओवर्टन ने शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में 5 विकेट लिए। जेमी ने जैक मैक्गर्क को अपना पहला शिकार बनाया। इसके बाद उन्होंने टिम डेविड और जोएल डेविस को आउट किया। बेन और जंपा को आउट करके उन्होंने 5 विकेट पूरे किए। इसके साथ ही वह टी20 इंटरनेशनल में गाबा में 5 विकेट हॉल लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। ओवर्टन ने 4 ओवर में 12 रन देकर 5 विकेट चटकाए।
घर पर ऑस्ट्रेलिया का टी20 इंटरनेशनल में सबसे कम स्कोर
ऑस्ट्रेलिया की टीम इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे मैच में 108 रन ही बना सकी, जोकि घरेलू सरजमीं पर ऑस्ट्रेलिया की टीम का टी20 इंटरनेशनल में सबसे कम स्कोर है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया 2022 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 111 रन ही बना पाई थी। भारत के खिलाफ 2025 में टीम ने 119 रन बनाए थे, जोकि उसका घर पर टी20 इंटरनेशनल में तीसरा लोएस्ट स्कोर है। पाकिस्तान के खिलाफ 2010 में टीम ने 127 रन बनाए थे।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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