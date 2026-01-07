Cricket Logo
5वें दिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्या होगा इंग्लैंड का प्लान, शतकवीर जैकब बेथेल ने दिया हिंट

स्टार बल्लेबाज जैकब बेथेल का मानना है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अंतिम टेस्ट के आखिरी दिन इंग्लैंड को 180 से ज्यादा रन बनाने की जरूरत है। उन्होंने 5वें दिन के लिए प्लान तैयार कर लिा है।

Jan 07, 2026 10:08 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
जैकब बेथेल की शतकीय पारी की बदौलत इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5वें टेस्ट मैच में वापसी की। हालांकि अब भी मैच पर ऑस्ट्रेलिया की टीम का पलड़ा भारी है। जैकब बेथेल की पारी की मदद से इंग्लैंड मैच को अंतिम दिन तक खींचने में कामयाब रहा। चौथे दिन का खेल खत्म होने के बाद बेथेल ने कहा है कि उनकी टीम को दूसरी पारी में अपनी बढ़त को 180 से ज्यादा करने की जरूरत है। ऑलराउंडर बेथेल इंग्लैंड की दूसरी पारी के पहले ओवर में क्रीज पर आए क्योंकि मिशेल स्टार्क ने पांचवीं गेंद पर जैक क्रॉली (01) को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया था। इसके बाद बेथेल ने चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक 232 गेंद का सामना करके 142 रन बनाए हैं। उनकी इस शानदार पारी की बदौलत इंग्लैंड ने अपनी दूसरी पारी में आठ विकेट पर 302 रन बनाए हैं।

इस तरह से इंग्लैंड ने अभी तक 119 रन की बढ़त हासिल कर ली है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 567 रन बनाकर 183 रन की बढ़त हासिल की थी। इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में 384 रन बनाए थे। पिच से चौथे दिन ही स्पिनरों को मदद मिल रही है जो इंग्लैंड के लिए सकारात्मक संकेत है क्योंकि उसकी टीम में तीन स्पिनर हैं। इंग्लैंड क्रिकेट के एक्स अकाउंट पर शेयर वीडियो में जैकब बेथेल ने कहा, ''हमें ज्यादा से ज्यादा रन बनाने की जरूरत है। ईमानदारी से कहूं तो अब 180 तक पहुंचना सपना है। शायद और भी। मैं अब थोड़ा संभल कर खेलूंगा और जरूरत पड़ने पर जोखिम लूंगा। यह जाहिर है एक बड़ा प्लेइंग फील्ड है। इसलिए वहां दो खिलाड़ी भी हैं। और हां, जब पॉट्स और टंग बाहर आएं, तो इस बारे में स्मार्ट रहें कि मैं उन्हें किस तरह की गेंदों का सामना करने देता हूं।''

बेथेल ने चौथे दिन का खेल समाप्त होने के बाद कहा, ‘‘यह उपलब्धि मेरे लिए खास है। मेरा परिवार यहां आया हुआ है और ऐसे में शतक लगाना बेहद खास बन गया है।’’

बेथेल ने बेन डकेट (42) के साथ 81 रन, जो रूट (06) के साथ 32, हैरी ब्रूक (42) के साथ 102 और जेमी स्मिथ (26) के साथ 45 रन की साझेदारियां की। ऑस्ट्रेलिया पहले तीन मैच जीत कर एशेज अपने पास बरकरार रखने में सफल रहा लेकिन चौथे मैच में जीत दर्ज करने वाला इंग्लैंड सीरीज में हार के अंतर को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है।

