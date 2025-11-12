Cricket Logo
एक साथ जोश हेजलवुड-सीन एबॉट बीच मैच से हुए बाहर, एशेज से पहले ऑस्ट्रेलियाई खेमे में खलबली

संक्षेप: तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड की चोट ने इंग्लैंड के खिलाफ आगामी एशेज सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम की टेंशन बढ़ा दी है। एससीजी में चल रहे शील्ड मैच के तीसरे दिन लंच के बाद जोश हेजलवुड और सीन एबॉट मैदान से बाहर चले गए और दोबारा फील्डिंग के लिए नहीं लौटे।

Wed, 12 Nov 2025 10:53 AMHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज का आगाज अगले सप्ताह से होने वाला है। दोनों टीमें इसके लिए जमकर तैयारी कर रही हैं। क्रिकेट फैंस काफी समय से इस सीरीज के शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया को चोटों ने परेशान कर दिया है। पैट कमिंस के बाद तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड भी चोटिल हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड को शेफील्ड शील्ड मुकाबले के दौरान इंजरी हुई है।

इंग्लैंड के खिलाफ प्रतिष्ठित एशेज सीरीज शुरू होने से ठीक कुछ हफ्ते पहले ऑस्ट्रेलिया का तेज गेंदबाजी आक्रमण कमजोर होता नजर आ रहा है। न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया के बीच सिडनी में चल रहे शेफील्ड शील्ड मुकाबले के तीसरे दिन लंच के बाद टीम के दो प्रमुख तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड और सीन एबॉट मैदान से बाहर चले गए और फिर वापस नहीं लौटे। दोनों गेंदबाजों के अचानक मैदान से बाहर जाने ने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट खेमे में चोट की आशंका को बढ़ा दिया है। हालांकि, उनकी चोटों की गंभीरता पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन यह घटना ऐसे समय में हुई है जब टीम पहले से ही चयन की चुनौतियों का सामना कर रही है।

ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए हेजलवुड और एबॉट दोनों ही एशेज सीरीज के पहले टेस्ट के लिए टीम के महत्वपूर्ण सदस्य हैं। हेजलवुड ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजी आक्रमण का अभिन्न अंग हैं, जबकि एबॉट भी टीम की योजनाओं में शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए दोनों खिलाड़ियों का मैच से बाहर होना चिंता का विषय है। क्योंकि नियमित कप्तान पैट कमिंस पहले ही पीठ की चोट के कारण एशेज के पहले टेस्ट से बाहर हो चुके हैं। कमिंस की गैरमौजूदगी में स्टीव स्मिथ टीम की कमान संभालेंगे।

पहले एशेज टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया की 15 सदस्यीय टीम में 30 वर्ष से अधिक आयु के 14 खिलाड़ी शामिल हैं। उनके स्पिन आक्रमण की अगुवाई नाथन लियोन करेंगे, जो 21 नवंबर को पर्थ में शुरू होने वाले पहले टेस्ट से एक दिन पहले 38 वर्ष के हो जाएंगे। तेज गेंदबाजी में मिशेल स्टार्क (35), हेजलवुड (34) और स्कॉट बोलैंड (36) शामिल हैं, जबकि कप्तान पैट कमिंस 32 वर्ष के हैं। कमिंस चोटिल होने के कारण पहले टेस्ट मैच में नहीं खेल पाएंगे।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
