एक साथ जोश हेजलवुड-सीन एबॉट बीच मैच से हुए बाहर, एशेज से पहले ऑस्ट्रेलियाई खेमे में खलबली

संक्षेप: तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड की चोट ने इंग्लैंड के खिलाफ आगामी एशेज सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम की टेंशन बढ़ा दी है। एससीजी में चल रहे शील्ड मैच के तीसरे दिन लंच के बाद जोश हेजलवुड और सीन एबॉट मैदान से बाहर चले गए और दोबारा फील्डिंग के लिए नहीं लौटे।

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज का आगाज अगले सप्ताह से होने वाला है। दोनों टीमें इसके लिए जमकर तैयारी कर रही हैं। क्रिकेट फैंस काफी समय से इस सीरीज के शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया को चोटों ने परेशान कर दिया है। पैट कमिंस के बाद तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड भी चोटिल हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड को शेफील्ड शील्ड मुकाबले के दौरान इंजरी हुई है।

इंग्लैंड के खिलाफ प्रतिष्ठित एशेज सीरीज शुरू होने से ठीक कुछ हफ्ते पहले ऑस्ट्रेलिया का तेज गेंदबाजी आक्रमण कमजोर होता नजर आ रहा है। न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया के बीच सिडनी में चल रहे शेफील्ड शील्ड मुकाबले के तीसरे दिन लंच के बाद टीम के दो प्रमुख तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड और सीन एबॉट मैदान से बाहर चले गए और फिर वापस नहीं लौटे। दोनों गेंदबाजों के अचानक मैदान से बाहर जाने ने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट खेमे में चोट की आशंका को बढ़ा दिया है। हालांकि, उनकी चोटों की गंभीरता पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन यह घटना ऐसे समय में हुई है जब टीम पहले से ही चयन की चुनौतियों का सामना कर रही है।

ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए हेजलवुड और एबॉट दोनों ही एशेज सीरीज के पहले टेस्ट के लिए टीम के महत्वपूर्ण सदस्य हैं। हेजलवुड ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजी आक्रमण का अभिन्न अंग हैं, जबकि एबॉट भी टीम की योजनाओं में शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए दोनों खिलाड़ियों का मैच से बाहर होना चिंता का विषय है। क्योंकि नियमित कप्तान पैट कमिंस पहले ही पीठ की चोट के कारण एशेज के पहले टेस्ट से बाहर हो चुके हैं। कमिंस की गैरमौजूदगी में स्टीव स्मिथ टीम की कमान संभालेंगे।