ऑस्ट्रेलिया की धुलाई पर कोच मैकुलम ने भी हाथ खड़े किए, कहा- शायद एशेज की सही तैयारी नहीं करा पाया

संक्षेप: इंग्लैंड के मुख्य कोच ब्रेंडन मैकुलम ने माना है कि शायद वह एशेज जैसी महत्वपूर्ण सीरीज के लिए अपनी टीम को सही तरीके से तैयार नहीं कर पाए। ऑस्ट्रेलिया ने पांच मैचों की टेस्ट सीरीज में 3-0 की बढ़त बना ली है।

इंग्लैंड के हेड कोच ब्रेंडन मैकुलम ने स्वीकार किया है कि एशेज के लिए उनकी टीम की तैयारियों पर जायज सवाल उठेंगे। सिर्फ़ 11 दिनों के खेल में ही सीरीज गंवाने के बाद, जबकि अभी दो टेस्ट बाक़ी हैं, उनकी तैयारी अब कड़ी समीक्षा के दायरे में है। एडिलेड में 82 रन की जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया के 3-0 की अजेय बढ़त लेने के बाद टीएनटी स्पोर्ट्स से बात करते हुए मैकुलम ने माना कि उनके प्रतिद्वंद्वियों ने "बल्ले और गेंद दोनों से हमें पछाड़ दिया और फ़ील्डिंग में भी हमें पछाड़ा।" उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई टीम के समग्र प्रदर्शन को कई सालों में देखा गया सबसे "सटीक", "ज़बरदस्त" और "निरंतर" बताया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इंग्लैंड का इकलौता वॉर्म-अप मैच पर्थ के लाइलैक हिल में एक धीमी पिच पर खेला गया, जिसने ऑप्टस स्टेडियम की तेज और उछाल भरी पिच पर मिलने वाली परिस्थितियों का बहुत कम अंदाज़ा दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री इलेवन के ख़िलाफ कैनबरा में होने वाले पिंक-बॉल अभ्यास मैच को छोड़ने का फ़ैसला करते हुए, इंग्लैंड ने पांच दिनों की कड़ी ट्रेनिंग के बाद गाबा में दूसरा टेस्ट खेला। इसके बाद मैकुलम ने यह दावा किया कि इंग्लैंड ने हद से ज़्यादा तैयारी कर ली थी लेकिन उसे सीरीज की दूसरी आठ विकेट की हार झेलनी पड़ी।

मैकुलम ने कहा, "मुझे पता है कि इस पर सवाल उठेंगे। जब आप 3-0 से हार जाते हैं, तो आपको हाथ उठाकर कहना पड़ता है कि शायद मैंने तैयारी ठीक नहीं की।" "आख़िरकार, यह आपकी ज़िम्मेदारी होती है कि आप अपनी टीम को कैसे तैयार करते हैं और किस तरह से उन्हें मैच के लिए तैयार करते हैं। मुझे अपने तरीक़ों पर भरोसा था, हमें अपनी तैयारी के तरीक़ों पर भरोसा था। सिर्फ़ पहले टेस्ट से पहले ही नहीं, बल्कि टेस्टों के बीच भी। अब पीछे मुड़कर देखता हूं तो सोचता हूं, क्या हमें पहले टेस्ट से पहले ज़्यादा तैयारी की जरूरत थी और दूसरे से पहले कम? ये वही बदलाव हैं जिन पर समय के साथ आप सोचते हैं कि क्या मैं इसे अलग तरह से करता?"

मैकुलम ने कहा,"पीछे मुड़कर देखें तो हम 3-0 से हारे, तो शायद आप कहेंगे कि वहां बदलाव की गुंजाइश थी। एक कोच के तौर पर फिर से हाथ उठाकर कहना पड़ता है कि शायद आपने वह ठीक नहीं किया। साथ ही, मुझे लगा था कि इससे हमें सबसे अच्छा मौक़ा मिलेगा, क्योंकि पहले ऐसा हो चुका है। लेकिन यहां 3-0 की स्थिति में बैठकर कहूं तो यह काम नहीं आया।"

बेन स्टोक्स ने कहा कि वह इंग्लैंड की कप्तानी के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं, लेकिन उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि पहले तीन टेस्ट मैचों में उनकी टीम ऑस्ट्रेलिया के "जबरदस्त हमले" को झेल नहीं सकी और रिकॉर्ड की बराबरी करते हुए सिर्फ़ 11 दिनों में ही एशेज सीरीज गंवा बैठी।

2022 से इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान रहे स्टोक्स ने इस दौरे से पहले दो साल का नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जो 2027 की गर्मियों के अंत तक चलेगा। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि कप्तान बने रहने की उनकी इच्छा "बिल्कुल" बरकरार है और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने भविष्य को लेकर दौरे की शुरुआत से अब तक कुछ भी नहीं बदला है।

इंग्लैंड इस उम्मीद के साथ ऑस्ट्रेलिया पहुंचा था कि वह 2010-11 के बाद पहली बार अवे एशेज सीरीज जीतने वाली टीम बनेगा, लेकिन उसे पूरी तरह मात मिली। पर्थ और ब्रिस्बेन में आठ विकेट से और एडिलेड में 85 रन से हार झेलनी पड़ी। स्टोक्स ने माना कि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से "काफ़ी बेहतर" साबित हुआ और ख़ास तौर पर अपने गेंदबाज़ों की अस्थिरता को बड़ी निराशा बताया।

स्टोक्स ने कहा, "यह वाक़ई बहुत ख़राब लगता है। अब यह जानना कि हम यहां जो हासिल करने आए थे, वह नहीं कर सकते यह साफ़ तौर पर बहुत निराशाजनक है। मेरे लिए बात बिल्कुल साफ़ है कि ऑस्ट्रेलिया ने बल्लेबाज़ी, गेंदबाज़ी और फ़ील्डिंग तीनों में हमसे कहीं ज़्यादा और कहीं ज़्यादा निरंतरता के साथ अमल किया है।"

उन्होंने कहा, "उन्होंने हर चीज को हमसे कहीं बेहतर तरीके से और कहीं ज़्यादा लंबे वक़्त तक लगातार अंजाम दिया है। हमारे पास भी कुछ लम्हे ऐसे रहे हैं जब हम बहुत अच्छे थे, लेकिन इस सीरीज़ में अब तक ऑस्ट्रेलिया हमसे कहीं लंबे समय तक और कुल मिलाकर कहीं बेहतर रहा है।"