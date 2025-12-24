Cricket Logo
मैच शुरू होने से पहले स्टीव स्मिथ को आने लगा था चक्कर, कहा- नहीं दिख रही थी गेंद

संक्षेप:

स्मिथ ने कहा कि वह एडिलेड की शानवलवदार पिच पर खेलना चाहते थे, लेकिन उनकी शारीरिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली गेंदों का सामना कर सकें। स्मिथ को चक्कर आने की समस्या के कारण मैच से बाहर होना पड़ा।

Dec 24, 2025 11:14 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज स्टीव स्मिथ इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में कान की समस्या के कारण नहीं खेल सके थे। स्मिथ ने चौथे टेस्ट से पहले स्वास्थ्य चुनौती को लेकर खुलकर बातचीत की। स्मिथ ने बताया कि मैच से पहले 'वर्टिगो' (चक्कर आने की समस्या) के कारण उन्हें एडिलेड टेस्ट से बाहर होना पड़ा था। 36 वर्षीय स्मिथ ने बताया कि इस समस्या के चलते वह गेंद पर फोकस नहीं कर पा रहे थे और उन्हें सिर भारी महसूस हो रहा था। स्मिथ की अनुपस्थिति में उस्मान ख्वाजा ने टीम में उनकी जगह ली और शानदार प्रदर्शन किया।

स्मिथ ने बताया कि उन्हें 'वेस्टिबुलर' (कान के अंदरूनी हिस्से से जुड़ी संतुलन की समस्या) से संबंधित दिक्कत थी। उन्होंने कहा, "जैसे ही मैंने एडिलेड में बल्लेबाजी शुरू की, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। मैं गेंद को सही तरह से देख (track) नहीं पा रहा था और सिर में कुछ भारीपन महसूस हो रहा था। मैच से तीन दिन पहले भी मुझे फिर से वैसा ही महसूस हुआ। मैंने कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड (रॉन) से कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि बस बाहर जाओ और कुछ गतिविधियां करो और देखो कैसा महसूस होता है। इसलिए मैं उस दोपहर गोल्फ खेलने गया, लेकिन उस रात मेरी हालत और खराब हो गई।"

उन्होंने आगे कहा, ''अगले दिन मुझे बहुत बुरा महसूस हो रहा था, मैंने कुछ नहीं किया। फिर उसके अगले दिन सुबह मैंने बैटिंग की कोशिश की, लेकिन फिर से सब सामान्य नहीं था। मैच की सुबह (टॉस से पहले) मैंने फिर कोशिश की, लेकिन मैं गेंद पर नजर ही नहीं टिका पा रहा था। सबसे बड़ी दिक्कत के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, "मुझे बहुत चक्कर आ रहे थे। जब मैं सिर पीछे (stance में) रखकर वापस सामने की तरफ लाता था, तो हर बार मुझे खुद को संतुलित (recalibrate) करना पड़ता था। मेरा सिर चकरा रहा था और आखिरकार हमने सही फैसला (मैच न खेलने का) लिया। उस दिन मेरी हालत बहुत खराब थी। एडिलेड की भीषण गर्मी (शुरुआती दो दिन) मेरी समस्या को और बढ़ा देती। फैसला सही था, हालांकि मुझे उस पिच पर बल्लेबाजी करना बहुत पसंद आता

यह पहली बार नहीं है जब स्मिथ इस बीमारी से जूझे हों। इससे पहले 2023 वनडे वर्ल्ड कप और 2022 में श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के दौरान भी उन्हें वर्टिगो के लक्षणों का सामना करना पड़ा था। पिछले 6 टेस्ट मैचों में यह दूसरी बार था जब उन्हें किसी स्वास्थ्य कारण से मैच मिस करना पड़ा।

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सूत्रों ने बताया कि स्मिथ को टेस्ट से पहले मतली और चक्कर आने जैसे लक्षण महसूस हुए, जिसके कारण उन्हें सोमवार के मुख्य अभ्यास सत्र में हिस्सा नहीं ले पाए। उन्होंने आज सुबह नेट्स में संक्षिप्त फिटनेस टेस्ट दिया, लेकिन आखिरकार उन्हें बाहर कर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया को उम्मीद है कि वह मेलबर्न में चौथे टेस्ट के लिए ठीक हो जाएंगे।

