Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़AUS vs ENG Highlights Day 1 4th Test 20 Wickets in a single day This happened after 116 years
एशेज में विकेटों का पतझड़, एक दिन में 20 खिलाड़ी आउट! 116 साल बाद देखने को मिला ये मंजर

एशेज में विकेटों का पतझड़, एक दिन में 20 खिलाड़ी आउट! 116 साल बाद देखने को मिला ये मंजर

संक्षेप:

बॉक्सिंग डे टेस्ट का पहला दिन धमाकेदार रहा। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मिलाकर 20 विकेट गिरे, मतलब दोनों टीमें एक-एक बार ऑलआउट हुई। 116 साल बाद ऐशेज में ये नजारा देखने को मिला है।

Dec 26, 2025 01:15 pm ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड चौथे टेस्ट का पहला दिन पूरी तरह से गेंदबाजों के नाम रहा। वर्ल्ड रिकॉर्ड क्राउंड के सामने मेलबर्न में खेले जा रहे इस टेस्ट के पहले दिन दोनों टीमें ऑलआउट हो गई। जी हां, इसका मतलब है कि दोनों टीमों के 10-10 और दिन के कुल 20 विकेट गिरे। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेले गए टेस्ट मैचों में ऐसा 116 साल बाद हुआ है जब पहले दिन में 20 विकेट गिरे हो। ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करते हुए 152 के स्कोर पर ढेर हो गया था, वहीं इंग्लैंड की टीम 110 पर ही सिमट गई। दिन का खेल खत्म होते-होते ऑस्ट्रेलिया को एक ओवर गेंदबाजी करनी पड़ी, हालांकि उन्होंने दूसरे ओवर में विकेट नहीं खोया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
ये भी पढ़ें:शतक से चूके कोहली, मगर फिर भी रच गए इतिहास; अब ये वर्ल्ड रिकॉर्ड किया अपने नाम

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेले गए टेस्ट मैचों के पहले दिन में गिरे सबसे ज्यादा विकेट का रिकॉर्ड 25 का है। 1901/02 की सीरीज में ऐसा हुआ था जब ढाई पारियां एक ही दिन में सिमट गई थी। वहीं 1890 में एक बार पहले दिन 22 विकेट गिरे थे।

AUS बनाम ENG टेस्ट में पहले दिन सबसे ज्यादा विकेट

25 - मेलबर्न, 1901/02

22 - द ओवल, 1890

20 - द ओवल, 1882

20 - ओल्ड ट्रैफर्ड, 1909

20 - मेलबर्न, 1894/95

20 - मेलबर्न, 2025/26

19 - पर्थ, 2025/26

ये भी पढ़ें:वैभव सूर्यवंशी हुए VHT से बाहर, पहले मैच में खेली थी 190 रनों की धमाकेदार पारी

वहीं बात ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच की करें तो, यह तीसरा मौका है जब टेस्ट मैच के पहले दिन 20 विकेट गिरे हो, गौर करने वाली बात यह है कि यह तीनों ही घटना मेलबर्न के मैदान पर हुई है। वहीं जो 25 विकेट का रिकॉर्ड है वो भी MCG पर ही बना था।

ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट के पहले दिन सर्वाधिक विकेट

25 - ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड, मेलबर्न, 1901/02

22 - ऑस्ट्रेलिया बनाम वेस्टइंडीज, एडिलेड, 1951/52

20 - ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका, मेलबर्न, 1931/32

20 - ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड, मेलबर्न, 1894/95

20 - ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड, मेलबर्न, 2025/26

19 - ऑस्ट्रेलिया बनाम वेस्टइंडीज, सिडनी, 1951/52

19 - ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड, पर्थ, 2025/26

इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले बैटिंग चुनी थी। जोश टंग के पंजे के दम पर इंग्लैंड कंगारुओं को 152 के स्कोर पर तो रोकने में कामयाब रहा, मगर उनके बल्लेबाज कुछ कमाल नहीं कर पाए। जो रूट बिना खाता खोले आउट हो गए, कुल 8 खिलाड़ी दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाए। हैरी ब्रूक 41 रनों के साथ हाईएस्ट स्कोरर रहे। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 4 रन बना लिए हैं और उनकी लीड 46 की हो गई है।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
Australia vs England England vs Australia
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |