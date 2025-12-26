एशेज में विकेटों का पतझड़, एक दिन में 20 खिलाड़ी आउट! 116 साल बाद देखने को मिला ये मंजर

संक्षेप: बॉक्सिंग डे टेस्ट का पहला दिन धमाकेदार रहा। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मिलाकर 20 विकेट गिरे, मतलब दोनों टीमें एक-एक बार ऑलआउट हुई। 116 साल बाद ऐशेज में ये नजारा देखने को मिला है।

ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड चौथे टेस्ट का पहला दिन पूरी तरह से गेंदबाजों के नाम रहा। वर्ल्ड रिकॉर्ड क्राउंड के सामने मेलबर्न में खेले जा रहे इस टेस्ट के पहले दिन दोनों टीमें ऑलआउट हो गई। जी हां, इसका मतलब है कि दोनों टीमों के 10-10 और दिन के कुल 20 विकेट गिरे। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेले गए टेस्ट मैचों में ऐसा 116 साल बाद हुआ है जब पहले दिन में 20 विकेट गिरे हो। ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करते हुए 152 के स्कोर पर ढेर हो गया था, वहीं इंग्लैंड की टीम 110 पर ही सिमट गई। दिन का खेल खत्म होते-होते ऑस्ट्रेलिया को एक ओवर गेंदबाजी करनी पड़ी, हालांकि उन्होंने दूसरे ओवर में विकेट नहीं खोया।

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेले गए टेस्ट मैचों के पहले दिन में गिरे सबसे ज्यादा विकेट का रिकॉर्ड 25 का है। 1901/02 की सीरीज में ऐसा हुआ था जब ढाई पारियां एक ही दिन में सिमट गई थी। वहीं 1890 में एक बार पहले दिन 22 विकेट गिरे थे।

AUS बनाम ENG टेस्ट में पहले दिन सबसे ज्यादा विकेट 25 - मेलबर्न, 1901/02

22 - द ओवल, 1890

20 - द ओवल, 1882

20 - ओल्ड ट्रैफर्ड, 1909

20 - मेलबर्न, 1894/95

20 - मेलबर्न, 2025/26

19 - पर्थ, 2025/26

वहीं बात ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच की करें तो, यह तीसरा मौका है जब टेस्ट मैच के पहले दिन 20 विकेट गिरे हो, गौर करने वाली बात यह है कि यह तीनों ही घटना मेलबर्न के मैदान पर हुई है। वहीं जो 25 विकेट का रिकॉर्ड है वो भी MCG पर ही बना था।

ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट के पहले दिन सर्वाधिक विकेट 25 - ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड, मेलबर्न, 1901/02

22 - ऑस्ट्रेलिया बनाम वेस्टइंडीज, एडिलेड, 1951/52

20 - ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका, मेलबर्न, 1931/32

20 - ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड, मेलबर्न, 1894/95

20 - ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड, मेलबर्न, 2025/26

19 - ऑस्ट्रेलिया बनाम वेस्टइंडीज, सिडनी, 1951/52

19 - ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड, पर्थ, 2025/26