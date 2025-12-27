आखिरी टेस्ट से पहले इंग्लैंड की टेंशन बढ़ी, एशेज में आर्चर-वुड के बाद एटिंकसन भी हुए चोटिल

Cricket Logo
संक्षेप:

जोफ्रा आर्चर और मार्क वुड के चोटिल होने के बाद चौथे मैच के दौरान गस एटिंकसन भी इंजर्ड हो गए हैं। उन्हें अपनी बाईं हैमस्ट्रिंग में खिंचाव हुआ है, जिसके कारण वह दूसरी पारी में ज्यादा गेंदबाजी नहीं कर सके।

Dec 27, 2025 10:41 am ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टेस्ट मैच के दौरान इंग्लैंड को बड़ा झटका लगा है। तेज गेंदबाज गस एटिंकसन चौथे मैच के दौरान चोटिल हो गए हैं। एशेज 2025-26 के दौरान इंग्लैंड की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार तीन हार के बाद अब मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेले जा रहे बॉक्सिंग डे टेस्ट के दूसरे दिन तेज गेंदबाज गस एटकिंसन के चोटिल होने से इंग्लैंड के खेमे की टेंशन बढ़ गई है। टीम के मुख्य तेज गेंदबाज गस एटकिंसन अपनी बाईं हैमस्ट्रिंग में खिंचाव के कारण मैदान से बाहर चले गए और फिर गेंदबाजी नहीं की।

ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी के पहले सेशन के दौरान अपना पांचवां ओवर फेंकने के बाद एटकिंसन को अपनी बाईं हैमस्ट्रिंग में तेज खिंचाव महसूस हुआ। उन्होंने तुरंत अपनी जांघ पकड़ी और दर्द के कारण उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा। चोट के कारण मैदान छोड़ने से पहले चोटिल गस एटकिंसन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के नाइटवॉचमैन स्कॉट बोलैंड को आउट कर इंग्लैंड को दिन की पहली सफलता दिलाई थी। गस एटिंकसन जारी सीरीज में चोटिल होने वाले इंग्लैंड के तीसरे गेंदबाज बन गए हैं। इससे पहले मार्क वुड घटने की चोट और जोफ्रा आर्चर साइड स्ट्रेन के कारण सीरीज से बाहर हो चुके हैं।

ये भी पढ़ें:पीटरसन के बाद वॉन ने ऑस्ट्रेलिया को लताड़ा, पिच को लेकर भड़के दिग्गज

इंग्लैंड के गेंदबाज जोफ्रा आर्चर मांसपेशियों में खिंचाव के कारण ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बाकी बचे दो एशेज टेस्ट मैचों से बाहर हो गए थे। तीस वर्षीय आर्चर पिछले चार वर्षों से पीठ और दाहिनी कोहनी में स्ट्रेस फ्रैक्चर सहित कई तरह की फिटनेस समस्याओं से जूझ रहे थे। उन्होंने भारत के खिलाफ लंबे समय बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी की और उसके बाद वह शानदार फॉर्म में थे।

आर्चर ने पर्थ, ब्रिस्बेन और एडिलेड में खेले गए मैचों में कुल 80 ओवर गेंदबाजी की थी, जिसमें उन्होंने 27.11 की औसत से नौ विकेट लिए। आर्चर की जगह गस एटकिंसन को अंतिम एकादश में शामिल किया गया था। इससे पहले इंग्लैंड के तेज गेंदबाज मार्क वुड पर्थ में पहले एशेज टेस्ट के दौरान लगी बाएं घुटने की चोट के दोबारा उभरने के कारण बाहर हो गए थे।

