आखिरी टेस्ट से पहले इंग्लैंड की टेंशन बढ़ी, एशेज में आर्चर-वुड के बाद एटिंकसन भी हुए चोटिल

संक्षेप: जोफ्रा आर्चर और मार्क वुड के चोटिल होने के बाद चौथे मैच के दौरान गस एटिंकसन भी इंजर्ड हो गए हैं। उन्हें अपनी बाईं हैमस्ट्रिंग में खिंचाव हुआ है, जिसके कारण वह दूसरी पारी में ज्यादा गेंदबाजी नहीं कर सके।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टेस्ट मैच के दौरान इंग्लैंड को बड़ा झटका लगा है। तेज गेंदबाज गस एटिंकसन चौथे मैच के दौरान चोटिल हो गए हैं। एशेज 2025-26 के दौरान इंग्लैंड की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार तीन हार के बाद अब मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेले जा रहे बॉक्सिंग डे टेस्ट के दूसरे दिन तेज गेंदबाज गस एटकिंसन के चोटिल होने से इंग्लैंड के खेमे की टेंशन बढ़ गई है। टीम के मुख्य तेज गेंदबाज गस एटकिंसन अपनी बाईं हैमस्ट्रिंग में खिंचाव के कारण मैदान से बाहर चले गए और फिर गेंदबाजी नहीं की।

ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी के पहले सेशन के दौरान अपना पांचवां ओवर फेंकने के बाद एटकिंसन को अपनी बाईं हैमस्ट्रिंग में तेज खिंचाव महसूस हुआ। उन्होंने तुरंत अपनी जांघ पकड़ी और दर्द के कारण उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा। चोट के कारण मैदान छोड़ने से पहले चोटिल गस एटकिंसन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के नाइटवॉचमैन स्कॉट बोलैंड को आउट कर इंग्लैंड को दिन की पहली सफलता दिलाई थी। गस एटिंकसन जारी सीरीज में चोटिल होने वाले इंग्लैंड के तीसरे गेंदबाज बन गए हैं। इससे पहले मार्क वुड घटने की चोट और जोफ्रा आर्चर साइड स्ट्रेन के कारण सीरीज से बाहर हो चुके हैं।

इंग्लैंड के गेंदबाज जोफ्रा आर्चर मांसपेशियों में खिंचाव के कारण ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बाकी बचे दो एशेज टेस्ट मैचों से बाहर हो गए थे। तीस वर्षीय आर्चर पिछले चार वर्षों से पीठ और दाहिनी कोहनी में स्ट्रेस फ्रैक्चर सहित कई तरह की फिटनेस समस्याओं से जूझ रहे थे। उन्होंने भारत के खिलाफ लंबे समय बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी की और उसके बाद वह शानदार फॉर्म में थे।