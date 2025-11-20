रिकी पोंटिंग ने एशेज सीरीज को लेकर की बड़ी भविष्यवाणी, ऑस्ट्रेलिया की बढ़ा दी टेंशन

संक्षेप: रिकी पोंटिंग ने कहा है कि इंग्लैंड की आक्रामक 'बैजबॉल' शैली के कारण मैचों में परिणाम आना निश्चित है और ड्रॉ की संभावना कम है। हालांकि उनका मानना है कि ऑस्ट्रेलिया यह सीरीज 3-2 से जीतेगा।

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज का पहला टेस्ट शुक्रवार से खेला जाएगा। दोनों टीमों के फैंस स्टेडियम में अपनी-अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए मौजूद रहेंगे। आगामी एशेज सीरीज को लेकर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज रिकी पोंटिंग ने बड़ी भविष्यवाणी की है। पोंटिंग का मानना है कि ऑस्ट्रेलिया अपने घरेलू परिस्थितियों और अनुभव का फायदा उठाते हुए पांच मैचों की रोमांचक सीरीज 3-2 से जीतेगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि इंग्लैंड की टीम आसानी से ऑस्ट्रेलिया को जीतने का मौका नहीं देने वाली है। ऑस्ट्रेलिया को यह मैच नियमित कप्तान पैट कमिंस और जॉश हेजलवुड के बिना ही खेलना पड़ेगा तो वहीं इंग्लैड केवल दूसरी बार जोफ्रा आर्चर और मार्क वुड के साथ कोई टेस्ट मैच खेलेगा।

रिकी पोंटिंग ने आईसीसी रिव्यू के नए एपिसोड में एशेज के बारे में डिटेल में बात की। उन्होंने कहा है कि आने एशेज सीरीज कई एक्सपर्ट्स के अंदाजें से कहीं ज्यादा करीबी होगी। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने 2018 से एशेज अपने पास रखी है और सदी की शुरुआत से अब तक घरेलू मैदान पर इंग्लैंड से सिर्फ चार टेस्ट मैच हारे हैं। पोंटिंग ने कहा कि मुकाबला बेहद करीबी होगा, लेकिन उन्हें ड्रॉ की कोई उम्मीद नहीं है, खासकर इंग्लैंड के आक्रामक 'बैजबॉल' अंदाज को देखते हुए।

रिकी पोंटिंग ने कहा, ''इंग्लैंड जिस आक्रामक शैली में खेलता है, उससे मैचों में ड्रॉ की संभावना लगभग खत्म हो जाती है। साथ ही, ऑस्ट्रेलिया की गर्मियों में अच्छे मौसम के कारण भी मैच में परिणाम आना तय है। हम जातने हैं कि सबसे बड़ी चिंता पिछले 15 सालों में ये रही है कि सिडनी में हमने कितने दिन खोए हैं। इस समय पर्थ और ब्रिसब्रेन शानदार रहते हैं। मुझे लगता है कि ये सीरीज काफी करीबी रहेगी। मैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ 3-2 से जा रहा हूं।''