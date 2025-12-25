Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़AUS vs ENG Expect the Unexpected Steve Smith Warns England of Challenging MCG Surface boxing day test
स्टीव स्मिथ ने इंग्लैंड को दिया बड़ा हिंट, चौथे मैच में दिख सकता है तेज रफ्तार का कहर

स्टीव स्मिथ ने इंग्लैंड को दिया बड़ा हिंट, चौथे मैच में दिख सकता है तेज रफ्तार का कहर

संक्षेप:

मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर होने वाले बॉक्सिंग डे टेस्ट से पहले, ऑस्ट्रेलियाई कार्यवाहक कप्तान स्टीव स्मिथ ने पिच को लेकर बड़ा हिंट दिया है। स्मिथ के अनुसार ये पिच बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं होने वाली है और तेज गेंदबाजों को इससे काफी मदद मिलेगी।

Dec 25, 2025 05:08 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ शुक्रवार से शुरू हो रहे चौथे एशेज टेस्ट के लिये तेज गेंदबाजों पर भरोसा जताया है और चोटिल नाथन लियोन की जगह किसी स्पिनर को टीम में शामिल नहीं किया जायेगा। एडिलेड में तीसरे टेस्ट में लियोन को चोट लगी थी जिनकी जगह आफ स्पिनर टॉड मरफी को बुलाया गया । एमसीजी की पिच पर हालांकि घास को देखते हुए आस्ट्रेलिया ने मरफी को बाहर रखने का फैसला किया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

स्टीव स्मिथ ने कहा कि क्रिसमस डे तक पिच पर अब भी 10 मिमी घास थी और उन्हें तेज गेंदबाजों के लिए काफी मदद की उम्मीद है। मैच के दौरान तापमान में उतार-चढ़ाव रहेगा और बॉक्सिंग डे (26 दिसंबर) ठंडा रहने की संभावना है। हालांकि बाद के दिनों में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के निचले स्तर तक पहुंच सकता है। पहले और आख़िरी दिन बारिश की भी संभावना है।

इंग्लैंड पहले तीनों टेस्ट हार चुका है जिससे ऑस्ट्रेलिया ने 11 दिन के भीतर ही एशेज जीत ली है। एमसीजी पर शेन वॉर्न और लियोन काफी सफल रहे हैं और ऐसा कम ही होता है कि इस मैदान पर ऑस्ट्रेलियाई टीम में स्पिनर नहीं हों। कप्तान स्टीव स्मिथ ने कहा, ''आपको पिच के हिसाब से टीम चुननी होती है और इस पिच को देखकर लगता है कि यहां तेज गेंदबाजों को काफी मदद मिलेगी।’’

ये भी पढ़ें:पहले विकेट के और अब पर्दे के पीछे से धोनी कर रहे कमाल, टीम को ऐसे बनवाया चैंपियन

लियोन और नियमित कप्तान पैट कमिंस के बाहर होने से जोश इंग्लिस, झाय रिचर्डसन, ब्रेंडन डोगेट और माइकल नेसेर तेज गेंदबाजी का जिम्मा संभालेंगे। मेलबर्न के क्यूरेटर मैट पेज ने कहा कि वह पिछले सीजन में भारत के ख़िलाफ खेले गए उस रोमांचक टेस्ट जैसी पिच तैयार करने की उम्मीद कर रहे हैं, जो पांचवे दिन थोड़ा टूटा था। उस मौक़े पर पिच पर 7 मिमी घास छोड़ी गई थी, जिससे हर किसी को कुछ-न-कुछ मिला था।

इंग्लैंड: 1 ज़ैक क्रॉली, 2 बेन डकेट, 3 जेकब बेथेल, 4 जो रूट, 5 हैरी ब्रूक, 6 बेन स्टोक्स (कप्तान), 7 जेमी स्मिथ (विकेटकीपर), 8 विल जैक्स, 9 गस एटकिंसन, 10 ब्राइडन कार्स, 11 जॉश टंग

ऑस्ट्रेलिया (संभावित): 1 जेक वेदराल्ड, 2 ट्रैविस हेड, 3 मार्नस लाबुशेन, 4 स्टीवन स्मिथ (कप्तान), 5 उस्मान ख़्वाजा, 6 ऐलेक्स कैरी (विकेटकीपर), 7 कैमरन ग्रीन, 8 माइकल नीसर, 9 मिचेल स्टार्क, 10 ब्रेंडन डॉजेट/जे रिचर्डसन, 11 स्कॉट बोलैंड

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
Australia vs England Steve Smith
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |