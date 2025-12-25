स्टीव स्मिथ ने इंग्लैंड को दिया बड़ा हिंट, चौथे मैच में दिख सकता है तेज रफ्तार का कहर

संक्षेप: मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर होने वाले बॉक्सिंग डे टेस्ट से पहले, ऑस्ट्रेलियाई कार्यवाहक कप्तान स्टीव स्मिथ ने पिच को लेकर बड़ा हिंट दिया है। स्मिथ के अनुसार ये पिच बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं होने वाली है और तेज गेंदबाजों को इससे काफी मदद मिलेगी।

ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ शुक्रवार से शुरू हो रहे चौथे एशेज टेस्ट के लिये तेज गेंदबाजों पर भरोसा जताया है और चोटिल नाथन लियोन की जगह किसी स्पिनर को टीम में शामिल नहीं किया जायेगा। एडिलेड में तीसरे टेस्ट में लियोन को चोट लगी थी जिनकी जगह आफ स्पिनर टॉड मरफी को बुलाया गया । एमसीजी की पिच पर हालांकि घास को देखते हुए आस्ट्रेलिया ने मरफी को बाहर रखने का फैसला किया है।

स्टीव स्मिथ ने कहा कि क्रिसमस डे तक पिच पर अब भी 10 मिमी घास थी और उन्हें तेज गेंदबाजों के लिए काफी मदद की उम्मीद है। मैच के दौरान तापमान में उतार-चढ़ाव रहेगा और बॉक्सिंग डे (26 दिसंबर) ठंडा रहने की संभावना है। हालांकि बाद के दिनों में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के निचले स्तर तक पहुंच सकता है। पहले और आख़िरी दिन बारिश की भी संभावना है।

इंग्लैंड पहले तीनों टेस्ट हार चुका है जिससे ऑस्ट्रेलिया ने 11 दिन के भीतर ही एशेज जीत ली है। एमसीजी पर शेन वॉर्न और लियोन काफी सफल रहे हैं और ऐसा कम ही होता है कि इस मैदान पर ऑस्ट्रेलियाई टीम में स्पिनर नहीं हों। कप्तान स्टीव स्मिथ ने कहा, ''आपको पिच के हिसाब से टीम चुननी होती है और इस पिच को देखकर लगता है कि यहां तेज गेंदबाजों को काफी मदद मिलेगी।’’

लियोन और नियमित कप्तान पैट कमिंस के बाहर होने से जोश इंग्लिस, झाय रिचर्डसन, ब्रेंडन डोगेट और माइकल नेसेर तेज गेंदबाजी का जिम्मा संभालेंगे। मेलबर्न के क्यूरेटर मैट पेज ने कहा कि वह पिछले सीजन में भारत के ख़िलाफ खेले गए उस रोमांचक टेस्ट जैसी पिच तैयार करने की उम्मीद कर रहे हैं, जो पांचवे दिन थोड़ा टूटा था। उस मौक़े पर पिच पर 7 मिमी घास छोड़ी गई थी, जिससे हर किसी को कुछ-न-कुछ मिला था।

इंग्लैंड: 1 ज़ैक क्रॉली, 2 बेन डकेट, 3 जेकब बेथेल, 4 जो रूट, 5 हैरी ब्रूक, 6 बेन स्टोक्स (कप्तान), 7 जेमी स्मिथ (विकेटकीपर), 8 विल जैक्स, 9 गस एटकिंसन, 10 ब्राइडन कार्स, 11 जॉश टंग