Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़AUS vs eng England squad for final Ashes Test Matthew Potts Set for Potential Inclusion in Sydney Test Playing XI
सिडनी टेस्ट में मैथ्यू पॉट्स को मिल सकता है खेलने का मौका, ऑस्ट्रेलिया के लिए बन सकते हैं खतरा

सिडनी टेस्ट में मैथ्यू पॉट्स को मिल सकता है खेलने का मौका, ऑस्ट्रेलिया के लिए बन सकते हैं खतरा

संक्षेप:

सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले पांचवें टेस्ट के लिए इंग्लैंड ने अपनी 12 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। इस टीम में तेज गेंदबाज मैथ्यू पॉट्स को शामिल किया गया है और उनके प्लेइंग इलेवन में शामिल होने की पूरी संभावना जताई जा रही है।

Jan 02, 2026 04:30 pm ISTHimanshu Singh Varta
share Share
Follow Us on

इंग्लैंड ने शनिवार से होने वाले एशेज सीरीज के आखिरी टेस्ट मैच के लिए 12 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। ऐसा माना जा रहा है इस टेस्ट में मैथ्यू पॉट्स को खेलने का मौका मिल सकता है। मैथ्यू पॉट्स इस टूर के दौरान इंग्लैंड की टीम का हिस्सा रहे हैं, लेकिन उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला था। अब उन्हें 11वां मैच खेलने का मौका मिल सकता है क्योंकि गस एटकिंसन चौथे टेस्ट में लगी हैमस्ट्रिंग चोट के कारण टीम से बाहर हो गए हैं। उन्होंने अपना आखिरी टेस्ट दिसंबर 2024 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था। टीम में शोएब बशीर को भी शामिल किया गया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

इंग्लैंड को उम्मीद है कि इस हफ्ते सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में पिच सपाट होगी। स्टोक्स रविवार को मैच शुरू होने से पहले शनिवार को पिच को एक बार फिर देखने के बाद एकादश की घोषणा करेंगे। स्टोक्स आमतौर पर टेस्ट शुरू होने से 48 घंटे पहले टीम की घोषणा करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन इस दौरे पर हालात को लेकर आम अनिश्चितता के बीच वह अधिक सावधान है।

पॉट्स के बारे में क्रॉली ने कहा, "जब भी मैं उनका सामना करता हूं, वह मुझे प्रभावित करते हैं। उन्होंने कहा कि वह शेरदिल है और उनके पास बहुत हुनर है। अगर इस हफ्ते उन्हें मौका मिलता है, तो वह इसके पूरी तरह हकदार हैं।" मेलबर्न टेस्ट में जीत के दौरान इंग्लैंड के तेज गेंदबाज गस एटकिंसन की हैमस्ट्रिंग में चोट लग गई थी, जिसके कारण वे सीरीज से बाहर हो गए हैं। उनकी अनुपस्थिति में मैथ्यू पॉट्स को टीम में शामिल किया गया है।

ये भी पढ़ें:शुभमन गिल को बाहर करने पर योगराज सिंह का फूटा गुस्सा, कपिल देव का दिया उदाहरण

पांचवें एशेज टेस्ट के लिए इंग्लैंड टीम:- बेन स्टोक्स (कप्तान), शोएब बशीर, जैकब बेथेल, हैरी ब्रूक, ब्रायडन कार्स, जैक क्रॉली, बेन डकेट, विल जैक्स, मैथ्यू पॉट्स, जो रूट, जेमी स्मिथ (विकेटकीपर) और जॉश टोंग।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
England vs Australia Australia Cricket Team
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |