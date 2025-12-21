Cricket Logo
लगातार तीन मैच हारने पर क्या बोले इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स, कप्तानी को लेकर भी दिया जवाब

संक्षेप:

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार तीन मैच हारने के बाद इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने माना है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ज्यादातर समय तीनों विभागों में इंग्लैंड से बेहतर थी।

इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने कहा कि वह कप्तानी के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं, लेकिन यह भी स्वीकार करते है कि पहले तीन टेस्ट मैचों में उनकी टीम ऑस्ट्रेलिया के 'जबरदस्त हमले' को झेल नहीं सकी और रिकॉर्ड की बराबरी करते हुए मात्र 11 दिनों में ही ऐशेज सीरीज गंवा बैठी। 2022 से इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान रहे स्टोक्स ने इस दौरे से पहले दो साल का नया केन्द्रीय अनुबंध साइन किया था, जो 2027 की गर्मियों के अंत तक चलेगा। उन्होंने कहा कि कप्तान बने रहने की उनकी इच्छा 'बिल्कुल' बरकरार है और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने भविष्य को लेकर दौरे की शुरुआत से अब तक कुछ भी नहीं बदला है।

इंग्लैंड इस उम्मीद के साथ ऑस्ट्रेलिया पहुंचा था कि वह 2010-11 के बाद पहली बार ऐशेज सीरीज जीतने वाली टीम बनेगा, लेकिन उसे पूरी तरह मात मिली। पर्थ और ब्रिस्बेन में आठ विकेट से और एडिलेड में 85 रन से हार झेलनी पड़ी। स्टोक्स ने माना कि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से 'बहुत अच्छा' साबित हुआ और विशेषकर अपने गेंदबाजो की अस्थिरता को बड़ी निराशा बताया।

स्टोक्स ने कहा, “यह वाकई बहुत खराब लगता है। अब यह जानना कि हम यहां जो हासिल करने आए थे, वह नहीं कर सकते यह स्पष्ट तौर पर बहुत निराशाजनक है। मेरे लिए बात बिल्कुल साफ है कि ऑस्ट्रेलिया ने बल्लेबाजी, गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण तीनों में हमसे कहीं अधिक कहीं ज्यादा निरंतरता के साथ अमल किया है। उन्होंने हर चीज को हमसे कहीं बेहतर तरीके से और कहीं ज्यादा लंबे समय तक लगातार अंजाम दिया है। हमारे पास भी कुछ लम्हे ऐसे रहे हैं जब हम बहुत अच्छे थे, लेकिन इस सीरीज में अब तक ऑस्ट्रेलिया हमसे कहीं लंबे समय तक और कुल मिलाकर कहीं बेहतर रहा है।”

उन्होंने कहा, "हमें पता है कि यहां कौन-सी योजनाएं काम करती हैं। हम बस उन योजनाओं को पर्याप्त समय तक सही ढंग से लागू नहीं कर पाए। हमने यह कुछ-कुछ लम्हों में और कुछ चरणों में किया, लेकिन पहले तीन मैचों में विशेषकर गेंद के साथ हम जिस तरह लगातार अपने अमल में कमजोर रहे हैं, वैसा यहां चल नहीं सकता। यहां जरा भी चूके तो उसकी सजा मिलती है, और हमने वह देखा है।"

