बेन स्टोक्स पर्थ में मिली हार से वापसी करने के लिए तैयार, पहले मैच के पॉजिटिव गिनाए
इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने कहा है कि भले ही टीम पहला मुकाबला हार गई है लेकिन टीम का लक्ष्य अंतिम चार मैचों में जीत दर्ज करना है। उन्होंने पहले टेस्ट मैच की कुछ अच्छी चीजें भी गिनाई हैं।
पर्थ में ऑस्ट्रेलिया की जबरदस्त जीत ने इंग्लैंड को सोचने के लिए बहुत कुछ दिया, लेकिन उनके कप्तान बेन स्टोक्स 2010-11 में एंड्रयू स्ट्रॉस की जीत के बाद एशेज जीतने वाले पहले इंग्लैंड कप्तान बनने के अपने सपने को नहीं छोड़ रहे हैं। इंग्लैंड को पर्थ के बाद मुकाबले में बने रहने के लिए पिछले महान खिलाड़ियों से कई सुझाव मिले हैं, जिसमें उनकी बॉलिंग लाइनअप में वैरायटी लाना भी शामिल है। स्टोक्स ने अच्छी बातों पर ध्यान दिया, यह बात कि उनकी टीम ने पहली इनिंग में अच्छी बढ़त हासिल की और एक समय पर तीसरी इनिंग में बड़ी बढ़त की ओर बढ़ रही थी, साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि टीम ने ऐसे 'मोमेंट्स' पहचाने थे जहां वे गेम में पीछे रह गए थे।
बेन स्टोक्स ने रिपोर्टर्स से कहा, “हम जानते हैं कि उस पहली हार के बाद इंग्लैंड में बहुत सारे निराश फैंस होंगे। लेकिन यह पांच मैचों की सीरीज है, और हमें चार मैच और खेलने हैं। हम पहला मैच हार चुके हैं, हम सीरीज शुरू होने से पहले ही उस लक्ष्य के साथ घर लौटने के लिए पूरी तरह बेताब हैं, जो कि एशेज जीतना है।”
स्टोक्स ने कहा, “हमने उस टेस्ट में कुछ कमाल की चीजें कीं। जिस तरह से हमने पहली इनिंग में बॉलिंग की, और हम तीसरी इनिंग में 1 विकेट पर 100 रन पर थे, और बोर्ड पर ऐसा स्कोर बनाया जिसे हमें लगा कि निश्चित रूप से डिफेंड किया जा सकता है।”
उन्होंने कहा, "हम सभी जानते हैं, और हमने इस पर गौर किया है, कि उस गेम में ऐसे मोमेंट थे जहां हम और भी बेहतर हो सकते थे ताकि हमें और भी ज़्यादा फायदा मिल सके।" स्टोक्स ने अपनी टीम की टैक्टिक्स का भी बचाव किया, यह कहते हुए कि वे सिचुएशन के हिसाब से ढलने के लिए तैयार थे, और सिर्फ पूरी तरह से अटैकिंग क्रिकेट खेलना नहीं चाहते थे।