दो दिन में मैच हारी तो इंग्लैंड की टीम ने किया बदलाव, दूसरे मैच के लिए प्लेइंग इलेवन का हुआ ऐलान

संक्षेप:

तेज गेंदबाज मार्क वुड को चोट के कारण टीम से बाहर होना पड़ा है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे मैच के लिए उनकी जगह ऑलराउंडर विल जैक्स को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया है।

Tue, 2 Dec 2025 03:28 PMHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज खेली जा रही है। पांच मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच 4 दिसंबर से ब्रिसबेन में खेला जाएगा। गाबा में होने वाले पिंक बॉल टेस्ट के लिए इंग्लैंड की टीम ने मंगलवार को प्लेइंग इलेवन का ऐलान कर दिया है। बेन स्टोक्स के नेतृत्व वाली टीम ने आगामी मैच के लिए सिर्फ एक बदलाव किया है। ऑस्ट्रेलिया ने पर्थ में खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड को 8 विकेट से करारी शिकस्त दी थी। ये मैच सिर्फ दो दिन में खत्म हो गया था। इसके बावजूद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने पिच को 'बहुत अच्छी' श्रेणी का करार दिया।

इंग्लैंड ने अपनी एकादश में एक बदलाव किया है और चोटिल मार्क वुड की जगह स्पिन-गेंदबाज ऑलराउंडर विल जैक्स को टीम में शामिल किया है। जैक्स, जिन्होंने दूसरे टेस्ट से पहले अभ्यास सत्र के दौरान लेंथ में गेंदबाजी की थी, उन्हें फ्रंटलाइन स्पिनर शोएब बशीर से आगे रखा गया है। इससे पहले जैक्स ने इंग्लैंड के लिए केवल दो टेस्ट मैच खेले हैं और 2022 में पाकिस्तान के खिलाफ अपने डेब्यू मैच में उन्होंने शानदार पांच विकेट हॉल भी लिया था।

इंग्लैंड की टीम अब चार तेज गेंदबाजों (स्टोक्स सहित पांच) और जैक्स के रूप में एक स्पिन विकल्प के साथ उतरेगी। पर्थ में दो दिन में ही मिली हार के बाद, इंग्लैंड की टीम इस डे-नाइट मुकाबले में वापसी कर सीरीज 1-1 से बराबर करने की पूरी कोशिश करेगी। एशेज अब डे-नाइट टेस्ट के लिए ब्रिस्बेन में होगी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया का पिंक-बॉल फॉर्मेट में शानदार रिकॉर्ड है, 14 मैचों में से 13 में जीत। इसके उलट, इंग्लैंड ने खेले गए सात में से सिर्फ दो जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने अब तक तीनों एशेज डे-नाइट मैच भी जीते हैं।

दूसरे मैच के लिए इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन: जैक क्रॉली, बेन डकेट, ओली पोप, जो रूट, हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स (कप्तान), जेमी स्मिथ (विकेट कीपर), विल जैक्स, गस एटकिंसन, ब्रायडन कार्स, जोफ्रा आर्चर

