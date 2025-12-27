Cricket Logo
बॉक्सिंग डे टेस्ट में गेंदबाजों का कहर, 2 दिन में ही मैच हुआ समाप्त; एशेज के इतिहास में 100 साल में ऐसा दूसरी बार

संक्षेप:

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही पांच मैचों की एशेज सीरीज का बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच सिर्फ 2 दिनों में ही समाप्त हो गया। यह 100 साल में दूसरी बार हुआ है जब कोई एशेज टेस्ट केवल दो दिनों में ही समाप्त हो गया हो। इससे पहले पर्थ में इसी सीरीज के पहले मुकाबले में ऐसा हो चुका है।

Dec 27, 2025 11:58 am ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही पांच मैचों की एशेज सीरीज का बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच सिर्फ 2 दिनों में ही समाप्त हो गया। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में सीरीज का चौथा मुकाबला खेला गया, जहां गेंदबाजों ने आग उगली और बल्लेबाजों को मैदान पर टिकने नहीं दिया। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में 152 रनों पर समेट दिया। इसके जवाब में ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने और घातक गेंदबाजी की। माइकल नेसर और बोलैंड की खतरनाक गेंदबाजी के कारण इंग्लैंड मात्र 110 रनों पर ऑल ऑउट हो गया। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी में मात्र 132 रन जोड़े और पहली पारी की 42 रनों की बढ़त के साथ 175 रनों का लक्ष्य दिया, जिसे इंग्लैंड ने 6 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया और सीरीज में 4 विकेट से अपनी पहली जीत दर्ज की।

यह 100 साल में दूसरी बार हुआ है जब कोई एशेज टेस्ट केवल दो दिनों में ही समाप्त हो गया हो। इससे पहले पर्थ में इसी सीरीज के पहले मुकाबले में ऐसा हो चुका है। साल 2025-26 की एशेज सीरीज का पहला मुकाबला भी दो दिनों में ही समाप्त हो गया था। इस मैच में गेंदबाजों का कहर देखने को मिला था और ऑस्ट्रेलिया ने मुकाबला अपने नाम किया था। पर्थ टेस्ट में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हुए पहली पारी में 172 रन बनाए थे, जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 132 रन बनाए। शानदार बढ़त के साथ दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम 164 रनों पर ऑलआउट हो गई और ऑस्ट्रेलिया को 205 रनों का लक्ष्य दिया, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने ट्रेविस हेड की विस्फोटक शतकीय पारी और मानर्स लाबुशेन के अर्धशतक की मदद से मैच के दूसरे दिन ही 2 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया।

इन दो मुकाबलों से पहले आखिरी बार साल 1921 में नॉटिंघम में खेला गया एशेज टेस्ट मैच 2 दिनों में समाप्त हुआ था, जिसे 100 साल से अधिक हो चुके हैं। एशेज टेस्ट सीरीज के इतिहास में अब तक सात बार ऐसा हुआ है कि टेस्ट मैच दो दिनों में ही समाप्त हो गया है। एशेज के इतिहास में ऐसा पहली बार साल 1888 में लॉर्ड्स में हुआ था। इसके बाद द ओवल के मैदान में 1888 में ही फिर से मैच दो दिन में ही समाप्त हो गया था। 1888 की एशेज सीरीज का मैनचेस्टर टेस्ट भी 2 दिनों के भीतर ही खत्म हो गया था। 2 साल बाद 1890 में ओवल के मैदान में मुकाबला एक बार फिर 2 दिनों में समाप्त हो गया था। इसके बाद 1921 में नॉटिंघम में दो दिन में मैच का नतीजा आ गया था और अब साल 2025 में पर्थ और मेलबर्न में ऐसा देखने को मिला है।

एशेज सीरीज के इतिहास में 2 दिनों में समाप्त हुए मैच

लॉर्ड्स-1888

द ओवल-1888

मेनचेस्टर-1888

द ओवल-1890

नॉटिंघम- 1921

पर्थ-2025

मेलबर्न-2025

विमलेश कुमार लाइव हिंदुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2022 में इन्होंने यहीं से बतौर ट्रेनी अपने करियर की शुरुआत की। यहां पर पिछले दो सालों से लाइफस्टाइल, हेल्थ, ट्रेंडिंग, खेल, मनोरंजन, खानपान आदि से जुड़ी खबरें लिख रहे हैं। हेल्थ के क्षेत्र में हो रही नई- नई रिसर्च को खंगालकर लोगों के लिए जरूरी जानकारी लाना, रिलेशनशिप जैसे संवेदनशील विषय पर भरोसेमंद कन्टेंट उपलब्ध कराना, संघर्ष करके जीवन में आगे बढ़े लोगों की सफलता की कहानी लिखना आदि चीजों में विमलेश की गहरी पकड़ और दिलचस्पी है। राजनीति और खेल से जुड़े मुद्दों पर विश्लेषण करना हमेशा से विमलेश के लिए रुचिकर रहा है। विमलेश ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से रेडियो और टेलीविजन पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इन्होंने अपना ग्रैजुएशन इंदौर के होलकर साइंस कॉलेज से पूरा किया है। ग्रेजुएशन के दौरान दैनिक भास्कर और दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर के क्षेत्रीय अखबारों में कॉपी एडिटिंग और कंटेंट राइटिंग का काम किया। B.Sc की पढ़ाई के साथ- साथ विमलेश ने SJMC इंदौर से मास मीडिया में इंटर्नशिप भी की। और पढ़ें
