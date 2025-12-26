जोश टंग के 'पंजे' से ऑस्ट्रेलिया हुआ घायल, बॉक्सिंग डे टेस्ट के पहले दिन 152 पर सिमटी पूरी टीम
ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही पांच मैचों की एशेज सीरीज के चौथे टेस्ट मैच के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया 152 रनों के स्कोर पर ऑलआउट हो गई है। मैच के पहले दिन इंग्लैंड के गेंदबाजों का कहर देखने को मिला है। इंग्लिश गेंदबाज जोश टंग ने 5 विकेट हासिल किए हैं। वहीं, एस्किंटन को 2, कार्स को 1 और बेनस्टोक्स को 1 सफलता मिली है।
टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने उतरी इंग्लिश टीम ने शुरुआत से ही ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजों को पिच पर टिकने नहीं दिया। 27 रन के स्कोर पर ही ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड को आउट करके इंग्लैंड के गेंदबाजों ने शानदार शुरुआत की। उसके बाद नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे। ऑस्ट्रेलिया की ओर से माइकल नेसर ने सर्वाधिक 35 रन बनाए। उस्मान ख्वाजा ने 29 और एलेक्स कैरी ने 20 रनों की पारी खेली। ऑस्ट्रिलियाई दिग्गज स्टीव स्मिथ 9 रन के निजी स्कोर पर आउट हुए। ट्रेविस हेड भी 12 रन के स्कोर पर चलते बने।
इंग्लैंड के गेंदबाज जोश टंग ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सलामी बल्लेबाज जेक वेदरलैंड को उनके निजी स्कोर 10 रन पर चलता किया। उसके बाद टंग ने दिग्गज मानर्स लाबुशेन को भी जो रूट के हाथों कैच आउट करा दिया। टंग ने स्टीव स्मिथ के सामने भी आग उगली। उन्हें ज्यादा समय टिकने नहीं दिया और 9 के व्यक्तिगत स्कोर पर पवेलियन भेज दिया। जोश टंग ने अपनी धारदार गेंदबाजी से इस पारी के सर्वाधिक स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज माइकल नेसर को भी आउट किया। इसके बाद आखिरी विकेट को भी गिराने में उन्होंने देर नहीं लगाई स्कॉट बोलेंड को भी तुरंत आउट करके ऑस्ट्रेलिया को 152 के स्कोर पर धराशायी कर दिया।
बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की इस पारी में कैमरून ग्रीन को रन आउट होकर पवेलियन जाना पड़ा। उन्हें कार्स ने रन आउट किया।