AUS vs ENG: बेन स्टोक्स फिर खा गए गच्चा, मिचेल स्टार्क ने किया हैरान; टूटा आर अश्विन का रिकॉर्ड VIDEO

संक्षेप: ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स के लिए मौजूदा एशेज सीरीज में काल बने हुए हैं। सिडनी में जारी 5वें और आखिरी टेस्ट मैच की पहली पारी में बेन स्टोक्स मिचेल स्टार्क का एक बार फिर शिकार बने।

ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स के लिए मौजूदा एशेज सीरीज में काल बने हुए हैं। सिडनी में जारी 5वें और आखिरी टेस्ट मैच की पहली पारी में बेन स्टोक्स मिचेल स्टार्क का एक बार फिर शिकार बने। इस बार भी स्टोक्स को अपने आउट होने के तरीके पर विश्वास नहीं हुआ। यह इस सीरीज में कुल 5वां मौका है जब बेन स्टोक्स मिचेल स्टार्क की गेंद पर गच्चा खाकर पवेलियन लौटे हो। इसी के साथ मिचेल स्टार्क ने टेस्ट क्रिकेट में स्टोक्स को सबसे ज्यादा बार आउट करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। इस लिस्ट में उन्होंने पूर्व भारतीय स्पिनर आर अश्विन को पछाड़ा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

मिचेल स्टार्क ने बेन स्टोक्स को सीरीज में 5वीं बार शिकार पारी के 51वें ओवर में बनाया। ओवर की 5वीं गेंद स्टोक्स के लिए जाफा थी। उनके पास बचने का कोई तरीका नहीं था। गेंद उनके बल्ले का किनारा लेते हुए सीधा ऐलेक्स कैरी के दस्तानों में गई। स्टार्क और कैरी की अपील में इतना दम नहीं था, जिस वजह से अंपायर ने भी स्टोक्स को आउट नहीं दिया। हालांकि बाद में स्टीव स्मिथ ने रिव्यू का इस्तेमाल किया और अंपायर के फैसले को पलटा। स्टोक्स 11 गेंदें खेलकर बिना खाता खोले पवेलियन लौटे।

अश्विन ने भी अपने टेस्ट करियर में बेन स्टोक्स को खूब परेशान किया था। उन्होंने कुल 13 बार इंग्लिश कप्तान को अपना शिकार बनाया था। वहीं अब मिचेल स्टार्क 14वीं बार स्टोक्स को आउट कर अश्विन से आगे निकल गए हैं।

टेस्ट में बेन स्टोक्स को सबसे ज्यादा बार आउट करने वाले गेंदबाज 14 - मिचेल स्टार्क*

13 - रविचंद्रन अश्विन

9 - नाथन लियोन

8 - रवींद्र जडेजा

7 - केमार रोच

बेन स्टोक्स वर्सेस मिचेल स्टार्क मौजूदा सीरीज में अगर बेन स्टोक्स वर्सेस मिचेल स्टार्क के आंकड़ों पर नजर डालें तो इस सीरीज में स्टोक्स ने स्टार्क के खिलाफ 114 गेंदों पर मात्र 39 रन बनाए हैं, इस दौरान उनका औसत 7.80 का रहा क्योंकि वह 5 बार स्टार्क के खिलाफ आउट भी हुए हैं।