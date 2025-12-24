Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़aus vs eng Ben Stokes Backs Incredibly Influential Duckett Amid ECB Investigation
शराब पीने को लेकर जांच के बीच डकेट के सपोर्ट में उतरे बेन स्टोक्स, जानिए पूरा मामला

शराब पीने को लेकर जांच के बीच डकेट के सपोर्ट में उतरे बेन स्टोक्स, जानिए पूरा मामला

संक्षेप:

कप्तान बेन स्टोक्स ने डकेट का पूरा समर्थन करते हुए उन्हें इंग्लैंड के ड्रेसिंग रूम का एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी और बेहद प्रभावशाली व्यक्ति बताया है। बेन डकेट का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह जरूरत से ज्यादा नशे में नजर आ रहे हैं।

Dec 24, 2025 05:31 pm ISTHimanshu Singh Bhasha
share Share
Follow Us on

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एशेज सीरीज के दौरान समुद्र तट पर रिसॉर्ट में छुट्टियां मनाने के दौरान शराब के अत्यधिक सेवन की खबरों के बाद इंग्लैंड की टीम की शराब पीने की लत की जांच शुरू कर दी गई है। इस दौरान बेन डकेट विवादों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कप्तान बेन स्टोक्स ने कहा कि उन्होंने डकेट से खुद बात की है और वह पूरा सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं। इंग्लैंड पांच मैच की टेस्ट सीरीज के पहले तीन मैच हार गया है। ऑस्ट्रेलिया ने इस तरह से एशेज अपने पास बरकरार रखी है। इंग्लैंड जब सीरीज में 0-2 से पीछे चल रहा था तब उसकी टीम ने दूसरे और तीसरे टेस्ट के बीच मिले ब्रेक के दौरान ब्रिस्बेन के उत्तर में स्थित शहर नूसा में एक रिसॉर्ट में चार रात बिताई थी। यह हालांकि उसके कार्यक्रम का हिस्सा था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मंगलवार को एक वीडियो सामने आया जिसमें दिखाया गया है कि इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज बेन डकेट को होटल वापस जाने का रास्ता याद नहीं आ रहा है। एक्स पर पोस्ट किए गए इस वीडियो में डकेट लोगों से बात कर रहे हैं। जब एक महिला ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें अपने होटल तक जाने का रास्ता पता है, तो उन्होंने कथित तौर पर ‘नहीं’ जवाब दिया और फिर बातचीत जारी रही जिसमें डकेट भ्रमित दिखाई दिए।

सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक अन्य वीडियो में बल्लेबाज जैकब बेथेल को एक क्लब में नाचते हुए दिखाया गया है। बेथेल ने अभी तक सीरीज के एक भी मैच नहीं खेला है, लेकिन उन्हें चौथे टेस्ट मैच के लिए अंतिम एकादश में शामिल किया गया है। रिपोर्टों के अनुसार इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने बयान में कहा कि वह ऑनलाइन प्रसारित की जा रही सामग्री से अवगत है, लेकिन तथ्यों की पुष्टि होने तक वह इस पर आगे कोई टिप्पणी नहीं करेगा।

इंग्लैंड के कप्तान और स्टार ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने बुधवार को संवाददाताओं से कहा कि उनके खिलाड़ियों का मानसिक स्वास्थ्य उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। स्टोक्स ने कहा, ‘‘जब न केवल मीडिया जगत बल्कि सोशल मीडिया पर भी खिलाड़ियों को निशाना बनाया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में होना कभी भी अच्छा नहीं होता। किसी भी व्यक्ति के लिए ऐसी स्थिति में होना बहुत मुश्किल होता है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘जब आप सीरीज में 0-3 से पीछे चल रहे हों और सीरीज हार चुके हों तो आपके हर शब्द, हर काम की बारीकी से जांच की जाती है। यह स्वाभाविक भी है। इस तरह की महत्वपूर्ण सीरीज में तीन मैच हारने के बाद आपके पास बचाव का कोई आधार नहीं बचता। जब आप जीतते हैं तो सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन जब आप हार रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं होता।’’

ये भी पढ़ें:रोहित शर्मा ने लिस्ट ए में ठोका अपना सबसे तेज शतक, खेली 155 रन की तूफानी पारी

कप्तान बेन स्टोक्स ने डकेट का पूरा समर्थन करते हुए उन्हें इंग्लैंड के ड्रेसिंग रूम का एक "महत्वपूर्ण खिलाड़ी" और "बेहद प्रभावशाली व्यक्ति" बताया है। स्टोक्स ने इस मामले पर कहा, "यह सब अभी काफी नया है और अभी-अभी हुआ है। मैंने जाहिर तौर पर उनसे संपर्क किया है, उनसे बात की है और इस पूरी स्थिति के दौरान उन्हें अपना पूरा समर्थन दिया है। वह इस टीम के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं, और हमें अभी भी क्रिकेट के दो मैच खेलने हैं। वह इस समूह (टीम) के भीतर एक अविश्वसनीय रूप से प्रभावशाली व्यक्ति हैं।"

डकेट पिछले कुछ वर्षों में टेस्ट क्रिकेट के सबसे सफल सलामी बल्लेबाजों में से एक रहे हैं। उन्होंने टेस्ट के अलावा सीमित ओवरों की क्रिकेट में भी अच्छा प्रदर्शन किया है। डकेट हालांकि वर्तमान सीरीज में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं तथा छह पारियों में उनका सर्वोच्च स्कोर 29 रन रहा। तीसरे टेस्ट में डकेट जब लय में दिख रहे थे तब स्पिनर नाथन लियोन ने उन्हें बोल्ड कर दिया था। दूसरी पारी में वह केवल दो गेंद तक ही टिक पाए थे।

इससे पहले इंग्लैंड के पुरुष क्रिकेट के प्रबंध निदेशक रॉब की ने कहा था,‘‘ अगर ऐसी बातें सामने आती हैं कि हमारे खिलाड़ियों ने अत्यधिक शराब पी, तो निश्चित रूप से हम इसकी जांच करेंगे। यह अस्वीकार्य है।’’ रॉब की ने कहा, ‘‘किसी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट टीम का अत्यधिक मात्रा में शराब का सेवन करने की मैं किसी भी स्तर पर उम्मीद नहीं कर सकता हूं और वहां जो कुछ हुआ अगर मैं उसकी जांच नहीं करता हूं तो यह गलती होगी।’’

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
Australia vs England Ben Stokes
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |