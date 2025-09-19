aus vs eng Australia skipper Pat Cummins wants to play all matches in Ashes working on injury to heal इंग्लैंड के खिलाफ एशेज सीरीज में सभी मैच खेलना चाहते हैं पैट कमिंस, बताया आगे का प्लान, Cricket Hindi News - Hindustan
इंग्लैंड के खिलाफ एशेज सीरीज में सभी मैच खेलना चाहते हैं पैट कमिंस, बताया आगे का प्लान

ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस आगामी एशेज सीरीज में सभी मैच खेलना चाहते हैं। हालांकि वह अगले महीने ही अपनी उपलब्धता को लेकर कंफर्म कर पाएंगे।

Himanshu Singh VartaFri, 19 Sep 2025 06:23 PM
पीठ की समस्या से जूझ रहे ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी तेज गेंदबाज पैट कमिंस एशेज के सभी पांच टेस्ट मैचों में खेलना चाहते है। कमिंस ने शुक्रवार को एक कार्यक्रम के दौरान यह बात कही। कार्यक्रम के दौरान कमिंस ने स्वीकार किया कि एशेज से पहले वह पूरी तरह से प्रतीक्षा करने और देखने की स्थिति है। कमिंस ने इस तथ्य की ओर इशारा किया कि पहले तीन टेस्ट मैचों के कार्यक्रम में आठ दिनों का स्पष्ट अंतराल रखा गया था, इसलिए बैकअप लेना कोई समस्या नहीं हो सकती। लेकिन उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि यह संभावना नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया पूरी गर्मियों में एक अपरिवर्तित आक्रमण के साथ टिकेगा।

कमिंस ने कहा, "लक्ष्य पांच टेस्ट मैच है। हर गर्मियों में आप पांच टेस्ट मैच खेलने का लक्ष्य रखते हैं। यह मैच थोड़ा अलग हो सकता है क्योंकि आप बाकी मैचों से थोड़े अलग अंदाज में आ रहे हैं। लेकिन शुरुआती लक्ष्य पांच विकेट लेना है। एक बार जब हम करीब पहुंच जाएंगे, तो हम शायद अधिक यथार्थवादी परिस्थितियों पर बात करेंगे। सच कहूं तो यह कहना अभी बहुत दूर की बात है, लेकिन फिलहाल हमारा लक्ष्य इन सबके लिए तैयार रहने का प्रयास करना है।"

उन्होंने कहा, "ज्यादातर सालों में, कम से कम एक गेंदबाज तो खेल ही जाता है। जॉश हेजलवुड पिछले साल आखिरी हाफ में नहीं खेल पाए थे। जाहिर है, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपको बस एक नए गेंदबाज की जरूरत है, जो आकर टेस्ट मैच में बिना पलक झपकाए 40 ओवर गेंदबाजी कर सके।"

उल्लेखनीय है कि इस हफ्ते ऑस्ट्रेलियाई कोच एंड्रयू मैकडॉनाल्ड ने कहा कि कमिंस इस सीरीज में 'हिस्सा' लेंगे। इस टेस्ट सीरीज का पहला मैच 21 नवंबर से पर्थ में इंग्लैंड के खिलाफ शुरू होगा। इस साक्षात्कार में बाद में मैकडॉनाल्ड ने यह भी कहा कि कमिंस एशेज में 'महत्वपूर्ण' भूमिका निभाएगे। लेकिन उन्होंने यह भी संकेत दिया कि पांच टेस्ट मैचों की योजना कभी भी तेज गेंदबाजी के लिए नहीं थी।

हालांकि कमिंस अभी भी आशान्वित हैं। पैट कमिंस पांचों एशेज टेस्ट खेलने का लक्ष्य बना रहे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के इस अनुभवी तेज गेंदबाज को सीरीज के करीब आने पर ही पता चलेगा कि वह एक व्यावहारिक विकल्प है या नहीं। हालांकि कमिंस इसको लेकर आशांवित है।

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सूत्रों ने बताया कि 32 वर्षीय खिलाड़ी के टेस्ट सीजन से पहले अभ्यास मैच खेलने की संभावना नहीं है, लेकिन वह मेडिकल स्टाफ के साथ काम करने के लिए ऑस्ट्रेलिया की एकदिवसीय टीम में शामिल हो सकते हैं।

