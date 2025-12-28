Cricket Logo
ऑस्ट्रेलिया ने वेबस्टर-इंग्लिस को टेस्ट टीम से किया रिलीज, बड़ी वजह आई सामने

संक्षेप:

ऑस्ट्रेलियाई ने वेब्स्टर और जोश इंग्लिस को टेस्ट टीम से रिलीज कर दिया है ताकि वे बिग बैश लीग में अपनी संबंधित टीमों के लिए खेल सकें। दोनों खिलाड़ी केवल एक-एक मैच खेलने के बाद सिडनी में ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट टीम के साथ दोबारा जुड़ जाएंगे।

ऑस्ट्रेलिया के रिजर्व ऑलराउंडर ब्यू वेबस्टर को होबार्ट के लिए बिग बैश लीग में खेलने के लिए टीम से रिलीज कर दिया गया है। जोश इंगलिस, जिन्हें रैपिड-फ़ायर बॉक्सिंग डे टेस्ट के लिए बाहर कर दिया गया था, वे भी बीबीएल में वापसी करेंगे और पांचवें और आखिरी एशेज टेस्ट से पहले पर्थ के लिए खेलेंगे। अपने बीबीएल मैचों के बाद, दोनों खिलाड़ी 4 जनवरी से एससीजी में शुरू होने वाले नए साल के टेस्ट की तैयारी के लिए सिडनी में ऑस्ट्रेलिया टीम में फिर से शामिल होंगे। इस साल सात टेस्ट खेलने के बाद, वेबस्टर को पर्थ में एशेज के शुरुआती मैच के लिए ऑस्ट्रेलिया XI से बाहर रखा गया था और वह टीम में वापस नहीं आ पाए हैं।

लेकिन इस सीरीज के दौरान कैमरून ग्रीन के बल्ले से बार-बार फेल होने के कारण वेबस्टर के पास अपनी जगह वापस पाने का एक अच्छा मौका दिख रहा है। एशेज के पहले चार टेस्ट में बल्ले से सिर्फ़ 18.66 का एवरेज बनाने के बाद ग्रीन की जगह पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है।

मेलबर्न में पहले दिन खुद रन आउट होने के बाद, उन्होंने दूसरी इनिंग में फिर से अपना विकेट गंवा दिया। 26 साल के ग्रीन ने स्टोक्स की गेंद को ऑफ-साइड में गाइड करने की कोशिश की, लेकिन दूसरी स्लिप पर कैच हो गए। ब्रिस्बेन और एडिलेड टेस्ट के दौरान अपनी तीन इनिंग में 32 रन का टॉप स्कोर बनाने के बाद इंगलिस के वापस आने की उम्मीद कम है।

वेबस्टर सोमवार को मेलबर्न रेनेगेड्स के खिलाफ अपने बीबीएल मैच में हरिकेंस के लिए खेलने के लिए उपलब्ध रहेंगे। इंगलिस के मंगलवार रात एंजी स्टेडियम में सिडनी थंडर के साथ होने वाले मैच में पर्थ स्कॉर्चर्स के लिए लाइन-अप करने की उम्मीद है।

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
